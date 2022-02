Mark Lanegan, líder de Screaming Trees y pionero del grunge, muere a los 57 años

olivertapia

(CNN) — Mark Lanegan, un vocalista pionero de la escena musical grunge de Seattle conocido por liderar el grupo Screaming Trees, murió, según confirmaron sus familiares y amigos en su cuenta verificada de Twitter. Tenía 57 años.

No se anunció de inmediato la causa de su muerte.

Mark Lanegan, pionero de la escena musical grunge de Seattle y líder de la influyente banda Screaming Trees, murió a los 57 años.

Aunque a menudo restó importancia a sus contribuciones al indie rock, el intérprete de voz grave ayudó a marcar el comienzo de una nueva era para el género que vio a muchos de sus colaboradores alcanzar la fama internacional. También colaboró con Queens of the Stone Age, lanzó una prolífica carrera en solitario y publicó poesía y dos memorias.

Lanegan cofundó Screaming Trees a mediados de la década de 1980, pero no fue hasta su sexto álbum, “Sweet Oblivion” de 1992, que el grupo finalmente se abrió paso a nivel nacional.

FOTOS | Los famosos que han muerto en 2022

Los Screaming Trees fueron una parte influyente de la escena grunge de Seattle, donde bandas como Pearl Jam, Alice in Chains y Nirvana comenzaron sus carreras.

Lanegan escribió sobre su amistad con el difunto líder de Nirvana, Kurt Cobain, en sus memorias de 2020, “Sing Backwards and Weep”. Al igual que Cobain, Lanegan era un consumidor habitual de drogas. No fue hasta después de la muerte de Cobain, con la insistencia de la esposa de Cobain, Courtney Love, que finalmente fue a rehabilitación a finales de los 90 y nuevamente en los 2000, escribió en su biografía. Había estado sobrio durante casi 20 años cuando se publicó el libro, informó Rolling Stone en ese momento.

Colaboró con estrellas

La carrera musical de Lanegan tomó un camino diferente después de que Screaming Trees se disolvió en 2000. Continuó haciendo álbumes en solitario, que comenzó a publicar cuando aún era miembro del grupo. Se unió a Queens of the Stone Age durante algunos años y también colaboró con artistas como Isobel Campbell, quien estuvo en Belle and Sebastian.

“Para continuar en la música, tuve que distanciarme de todo el asunto de Seattle”, le dijo a Rolling Stone en 2020. “Tuve que mantenerme alejado para evitar ser conocido como este ex-cantante de grunge y drogadicto que nunca lo logró”.

En agosto de 2020, en medio de la pandemia, Lanegan se mudó a Irlanda con su esposa, Shelley Brien. La estadía estaba destinada a ser temporal, le dijo a Spin el año pasado, pero la “belleza física” del área lo convenció de quedarse.

El año pasado, Lanegan se enfermó de covid-19 y casi muere, una experiencia que documentó en otra biografía, “Devil in a Coma”, publicado en diciembre. Lo pusieron en coma inducido médicamente y pasó semanas en una unidad de cuidados intensivos en Irlanda.

“Desde el momento en que me sacaron de mi sueño inducido químicamente y me dijeron lo que había sucedido y dónde había estado, estaba decidido a sobrevivir a esta pesadilla, aunque tenía muy poco que decir, en realidad, nada que decir en el asunto y no tenía munición para pelear”, escribió.

Amigos y seguidores recuerdan a Lanegan

Compañeros músicos y amantes de la música lloraron públicamente la muerte de Lanegan. Peter Hook, cofundador de Joy Division y New Order, dijo que Lanegan era un “hombre encantador” que “llevaba una vida salvaje con la que algunos de nosotros solo podíamos soñar”.

“¡Nos deja unas letras y una música fantásticas!”, tuiteó Hook. “Gracias a Dios que a través de todo eso vivirá para siempre”.

KEXP, una estación de radio pública en Seattle que durante mucho tiempo ha defendido a los artistas alternativos, llamó a Lanegan “un talento raro, una verdadera visión y un querido amigo de la estación”.

La banda Garbage, que surgió unos años después de Screaming Trees, elogió los talentos únicos de Lanegan en un tuit.

“Un artista muy talentoso bendecido con tonos de miel, se fue demasiado pronto”, dijo la banda.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.