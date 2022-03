Fuerzas rusas en Irpin asesinan al periodista estadounidense Brent Renaud, dice la policía de la región de Kyiv

urielblanco

(CNN) — El galardonado periodista estadounidense Brent Renaud fue asesinado por fuerzas rusas en Irpin, Ucrania, según informó la policía de la región de Kyiv en redes sociales este domingo. La policía de Kyiv dijo que otro periodista estadounidense fue herido por las tropas rusas.

En un tuit, la policía de la región de Kyiv nombró como Brent Renaud al periodista estadounidense de 50 años que fue asesinado. La policía publicó una foto de su cuerpo y de su pasaporte estadounidense como prueba, así como una foto de un distintivo de prensa de The New York Times con el nombre de Brent Renaud.

Un asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, dijo en un comunicado que Renaud “pagó con su vida por intentar exponer la insidia, crueldad y despiadada del agresor”, según un informe de The New York Times.

CNN no ha podido verificar para qué medio de comunicación trabajaban los periodistas estadounidenses en Ucrania.

The New York Times dijo en un comunicado este domingo: “Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un talentoso cineasta que había contribuido a The New York Times durante años. Aunque había contribuido a The Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba en misión para ningún escritorio de The Times en Ucrania. Los primeros informes de que trabajaba para el Times circularon porque llevaba una insignia de prensa del Times que había sido emitida para una asignación hace muchos años”.

Un poco más de contexto: La ciudad de Irpin, en el norte de Ucrania, a las afueras de Kyiv, es escenario de importantes bombardeos rusos en los últimos días y ha sufrido grandes destrozos, informó el viernes el gobierno regional de Kyiv.

Brent Renaud fue un director de documentales ganador del premio Peabody, productor y periodista, quien vivió y trabajó en la ciudad de Nueva York y en Little Rock, Arkansas, según su biografía en el sitio web de los hermanos Renaud.

Junto con su hermano Craig, Renaud pasó años “contando historias humanistas reales desde puntos conflictivos del mundo”, incluyendo proyectos en Irak, Afganistán, Haití, Egipto y Libia, según la biografía de su sitio web. Brent Renaud fue becario Nieman de Harvard en 2019.

Una publicación en la página de Facebook de los hermanos Renaud, fechada el 8 de marzo, instaba a los lectores a seguir su cobertura de la guerra de Ucrania.

