OPINIÓN | ¿Te perfumas el pelo? ¡Es el gran secreto de seducción de las francesas!

(CNN Español) — Estando en París hace unos años con mi stylish amiga Odile, recuerdo haber sentido una sutil fragancia cada vez que movía la cabeza y su larga melena iba de lado a lado. La curiosidad pudo más que yo y le comenté: “Cada vez que te mueves siento un olor muy agradable a lavanda…”.

“Ah, es mi perfume para el cabello”, me contestó sonriente. “¡Yo misma lo preparo uniendo colonia de lavanda con un poco de extracto de mi perfume favorito! Desde muy niña mi madre me enseñó que perfumarme el cabello, era esencial para ser más atractivas. Y así le he enseñado a mi hija. Cuando alguien se te acerca, o te dan un beso, es muy cool y sexi”.

Sin duda, algo positivo, que levanta el ánimo –¡que mucha falta hace en el mundo en medio de tantas cosas inciertas y tristes!– y es interesante explorarlo, pues las francesas poseen especiales secretos de belleza, igual que ciertos detalles al vestir y al comportarse, que proyectan un fascinante allure y misterio. Y, evidentemente, el perfumarse el cabello es tan importante ¡que fabrican fragancias especiales para ello!

¿Y cómo se usan? Pues definitivamente debemos usar un atomizador o fino spray y aplicarlo directamente a ciertas pulgadas de distancia, aunque nunca demasiado, pues la idea es ser sutiles, o rociar el peine o cepillo de pelo y pasarlo por el cabello. Es un rápido toque final después de lavarnos la cabeza, o antes de salir de la casa.

Y así fue que en una visita a París chequeé algunos de ellos en una gran perfumería donde una empleada (en Europa son verdaderas expertas) me mostró el clásico y refrescante (y muy económico) tónico para el cabello de Eau de Portugal de Pinault –además de la bruma para el cabello de L’Interdit de Givenchy; el perfume para el cabello de Gabrielle Chanel, una de las marcas de Chanel– igual que su bruma hair mist de Chance y el parfum cheveux de Chanel #5.

También muy populares el perfume a rosas para el pelo Diptyque Eau Rose hair mist y el for her hair mist de Narciso Rodríguez y el J’Adore brume cheveux de Dior. Y si eres de las que adoran la fragancia rara y “achocolatada” de Ángel de Thierry Mugler, ¡existe un Ángel Hair Spray! ¡Hay infinidad de opciones! ¡Chequéalas hoy mismo y te van a encantar!

Curiosamente, además de las versiones para el pelo de perfumes de marcas famosas, hay aceites perfumados para el cabello y colonias muy económicas como las que encuentras en tu perfumería local: Aceite Elvive L’Oreal, Colonia Heno de Pravia, Sol de Oro, Kolonia 1800, ¡sin olvidar mis favoritas, las superpopulares e inocentes colonias para bebés!

Resumiendo: Perfumar el cabello puede sustituir tu perfume usual o puedes acentuarlo usando la bruma capilar de la misma marca que siempre usas. Es una opción que imparte frescura a tu imagen, ¡pues dejar una estela de perfume al caminar o mover la cabeza, es un momento evocativo y realmente exquisito!

