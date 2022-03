ANÁLISIS | “Esta invasión es horrible”: Cómo es la situación sobre el terreno en Lviv tras los ataques con misiles rusos

Juan Pablo Elverdin

Una versión de este artículo apareció en el boletín What Matters de CNN.

Washington (CNN) — Al menos cinco personas resultaron heridas durante el fin de semana después de que al menos dos misiles impactaran en Lviv, una ciudad del oeste de Ucrania que hasta ahora se había librado de lo peor de la brutal embestida rusa, según informaron las autoridades locales.

Uno de los ataques afectó a una instalación de almacenamiento de combustible, que se incendió, y un ataque posterior causó “daños significativos” en las instalaciones de infraestructura de la ciudad, según el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi.

La guerra, minuto a minuto

Para conocer mejor la situación sobre el terreno, hemos planteado algunas preguntas a John Berman, de CNN, que ha estado cubriendo la invasión desde Lviv. Sus respuestas, enviadas por correo electrónico este domingo, se encuentran a continuación:

LO QUE IMPORTA: ¿Puede describir cómo se está comportando la gente en Lviv en este momento?

BERMAN: Fuimos a una de las plazas principales de Lviv hoy, menos de 24 horas después de una serie de ataques de misiles rusos, y estaba llena. Mucha gente disfrutando del buen tiempo, de la música callejera y de la comida. Era asombroso. Los motivos para estar allí eran dos. Algunas personas nos dijeron que era su manera de demostrar a Putin que no se dejan intimidar. Pero la mayoría de las personas con las que hablamos eran en realidad de diferentes partes del país y, francamente, han visto cosas peores. Así que los ataques con misiles aquí no les asustaron, al menos no tanto como las cosas que han vivido en Járkiv, Sumy o Kyiv.

LO QUE IMPORTA: ¿Qué le dicen los habitantes de la zona de Lviv sobre sus planes de futuro ante tanta incertidumbre?

BERMAN: Cuando preguntas por el futuro, todos los ucranianos con los que hemos hablado nos dicen que sus planes son resistir, luchar y ganar. No hay nada más.

Hay diferentes maneras de hacerlo, y algunos se han asegurado de que los miembros vulnerables de la familia estén fuera del país. Pero los ucranianos sólo ven una forma de salir de esto.

LO QUE IMPORTA: Usted pasó un tiempo en un hospital infantil ucraniano; ¿puede describir lo que vio?

BERMAN: Conocimos a Andriy, de 15 años, en un hospital infantil. Es de Chernihiv, que ha sido brutalizado por los rusos. Le obligaron a salir de su casa a punta de pistola, y más tarde en un coche pasó por encima de lo que describió como una mina terrestre. Se lesionó las dos piernas y la clavícula. Su madre murió en la explosión. La última vez que la vio, aún estaba viva y en llamas. Es horrible escribir estas palabras. Pero esta invasión es horrible.

No se puede mirar a Andriy y lo que ha perdido y digerir cualquier argumento de que hay de alguna manera dos lados morales en este conflicto. Solo los niños ucranianos están perdiendo a sus madres. Solo los niños ucranianos están siendo explotados por minas terrestres.

Enfrentamientos en Kyiv: fuerzas ucranianas se preparan con barreras para combatir la ofensiva rusa

Todo debate político y diplomático debe comenzar reconociendo este punto. Y a nivel personal, es simplemente desgarrador.

Lectura rápida del fin de semana en Ucrania

La declaración (improvisada) de Biden. El presidente Joe Biden dijo enérgicamente el sábado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “no puede seguir en el poder”, pero la Casa Blanca dijo después que no era un llamamiento al cambio de régimen.

“Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder”, anunció Biden al término de un discurso de clausura pronunciado en el Castillo Real de Varsovia.

“El punto del presidente era que no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre sus vecinos o la región. No estaba hablando del poder de Putin en Rusia, ni del cambio de régimen”, dijo más tarde un funcionario de la Casa Blanca.

La petición de Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania reiteró este fin de semana su petición de que los socios internacionales aumenten su ayuda militar, afirmando que su país solo pide el 1% de los tanques y aviones de la OTAN.

Zelensky ante la OTAN: Pedimos el 1% de todos los tanques que tienen 0:43

En un mensaje de video publicado en las redes sociales, Zelensky dijo que la necesidad de reforzar la seguridad común en Europa se planteó durante sus dos conversaciones con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, el sábado.

Zelensky lamentó que Ucrania lleve 31 días esperando esta ayuda, y dijo que esto plantea la cuestión de quién “gobierna exactamente la Alianza Euroatlántica”. Hizo un llamamiento a los socios internacionales de Ucrania para que “reúnan y activen su apoyo” al país, subrayando que la seguridad de Europa depende de ello.

Todas las miradas puestas en la nueva ronda de conversaciones. La próxima ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania tendrá lugar este martes en la ciudad turca de Estambul, según la presidencia turca.

En un comunicado de la dirección de comunicación de la presidencia turca se dice que durante una llamada telefónica este domingo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Putin “acordaron que la próxima reunión de las delegaciones rusa y ucraniana se celebrará en Estambul”.

Las negociaciones anteriores han dado poco resultado.

Nathan Hodge, Julia Kesaieva y Lauren Said-Moorhouse de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.