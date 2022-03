Esto es lo que sabemos sobre la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Alexandra Ferguson

(CNN) — La muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, conmocionó al mundo de la música este fin de semana: admiradores y músicos de todo el mundo quedaron conmovidos por la noticia de su fallecimiento a los 50 años.

Las circunstancias de su muerte siguen siendo poco claras, pero esto es lo que sabemos hasta ahora.

Tuvo una carrera de 25 años con Foo Fighters

Hawkins tocaba la batería para Alanis Morissette antes de unirse a Foo Fighters en 1997, tres años después de la fundación de la banda por parte de su vocalista Dave Grohl, y a tiempo para unirse al tour de la banda tras el lanzamiento de “The Colour and the Shape”, según señaló el Rock and Roll Hall of Fame.

“Al principio me tomó un tiempo encontrar mi lugar, en verdad”, dijo Hawkins a Anderson Cooper de CNN en 2014 en una entrevista para “60 Minutes”, haciendo referencia a la historia de Grohl como baterista de la legendaria banda de grunge Nirvana, que terminó abruptamente con la muerte de Kurt Cobain en abril de 1994. “Pero (Grohl) nunca me lo puso difícil”.

“Cuando tienes a un baterista como Taylor Hawkins en tu banda, no extraño necesariamente ser el baterista, porque tengo al mejor baterista del mundo”, dijo Grohl. “Taylor es un baterista mucho más técnico que yo”.

Foo Fighters no era el único proyecto de Hawkins. También había lanzado material como solista y con Taylor Hawkins & the Coattail Riders, en el que Hawkins era el vocalista principal y baterista. La banda lanzó tres álbumes, el más reciente en 2019 titulado “Get the Money”.

El año pasado, Hawkins se unió a Dave Navarro y Chris Haney de Jane’s Addiction para formar la superbanda NHC (Navarro, Hawkins, Chaney). La banda lanzó su EP debut “Intakes & Outtakes” en febrero.

Dave Grohl y Taylor Hawkins de Foo Fighters en el día 3 de Lollapalooza en Chile, 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile.

Murió durante un tour de Sudamérica

Todavía hay mucho que desconocemos sobre las circunstancias alrededor de la muerte de Hawkins, pero la noticia de su fallecimiento surgió el viernes minutos antes de que Foo Fighters tuviera que presentarse en Bogotá, Colombia en el Festival Estéreo Picnic.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, dijo la banda en Twitter. “Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil”.

Los servicios de emergencia recibieron un informe el viernes por la noche sobre un paciente con dolor en el pecho en un hotel del norte de la ciudad, según un comunicado de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Se envió una ambulancia al lugar. Un proveedor de salud privado ya había estado proporcionando tratamiento, pero los esfuerzos para reanimar a Hawkins fueron infructuosos, según el comunicado.

Romeo Reyes, un asistente que viajó a Bogotá desde El Salvador, dijo a CNN que la presentación se canceló justo cuando los seguidores se estaban reuniendo, alrededor de las 11 p.m., “Unos 10 minutos después se supo que Taylor había muerto”, dijo Reyes.

“Todos estábamos tristes”, dijo Reyes.

La presentación de la banda en Colombia debía ser seguida por otra el domingo en São Paulo, Brasil.

Los fans reaccionan después de la noticia de la muerte del baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

Lo que dice el informe preliminar de la Fiscalía de Colombia

La causa de la muerte no fue revelada en un “estudio médico forense” preliminar divulgado el sábado por la Fiscalía General de la Nación, que dijo que un examen toxicológico de orina encontró 10 sustancias, entre ellas THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal continúa con los estudios médicos para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de Taylor Hawkins”, dice el informe, y la Fiscalía General de la Nación seguirá investigando su causa de muerte de manera “oportuna”.

Fiscalía de Colombia difunde análisis toxicológico de Taylor Hawkins, dice que se hallaron 10 tipos de sustancias

Cómo lo recuerdan sus colegas legendarios

Aún no se dan a conocer los planes para el funeral de Hawkins, pero fans y colegas de todo el mundo han rendido homenaje a Hawkins en los días posteriores a su muerte, incluyendo leyendas del rock and roll como Roger Taylor, el baterista de Queen que según Hawkins lo había inspirado a ponerse detrás de la batería.

“Era un hombre amable y brillante y un mentor inspirador para mi hijo Rufus y el mejor amigo que uno podría tener”, escribió el sábado el baterista de Queen en Instagram, diciendo que la muerte de Hawkins era como “perder a un hermano menor favorito”.

En su propio homenaje, Jimmy Page, de Led Zeppelin, recordó haber tocado con Foo Fighters en 2008 en el estadio de Wembley: “Fue muy bueno tocar con él. Lo admiraba de verdad y era un músico brillante: su técnica, su energía y su animado entusiasmo”.

… y sus fans

También hay homenajes de la gente de a pie, fans que se emocionaron con Hawkins y su música, como Franco Tolone, que tuiteó imágenes de Hawkins cantando “Somebody to Love” de Queen en su última actuación el 20 de marzo en Lollapalooza Argentina.

“Quién iba a pensar que estábamos asistiendo a la última actuación de Taylor Hawkins en su vida… Un shock”, escribió Tolone. “Adiós, bestia de la música”.

Seguidora de Foo Fighters de 9 años conoció y tocó para Taylor Hawkins, tres días antes de su muerte

Otra de sus seguidoras es Emma Sofía, de 9 años, que conoció a Hawkins días antes de su muerte después de montar su batería en la puerta del hotel de la banda en Paraguay.

“Lo recordaremos por su carisma y el hermoso gesto que tuvo con Emma”, escribió la familia en su Instagram. “Taylor nos dio algo en lo que creer. Fue, es y siempre será una inspiración”.

— Aya Elamroussi, Jason Hanna, Chloe Melas, Stefano Pozzebon, Sara Smart y Michelle Watson contribuyeron con este reportaje.

