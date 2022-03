Ezra Miller, estrella de ‘The Flash’, arrestado por alteración del orden público

olivertapia

(CNN) — Ezra Miller, quien protagoniza la próxima película de DC “The Flash”, fue arrestado en Hilo, Hawai, la madrugada del lunes. Fue acusado de alteración del orden público y acoso después de un incidente en un bar, según la policía.

El Departamento de Policía del Condado de Hawai, South Hilo, respondió a un informe de un cliente revoltoso en un bar el domingo por la noche.

Ezra Miller, aquí en 2021, fue arrestado en Hawai esta semana.

Según la policía, Miller empezó a ponerse agitado mientras los clientes del bar cantaban karaoke y comenzó a “gritar obscenidades”. Él “le quitó el micrófono a una mujer de 23 años que cantaba karaoke y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos”, se lee en un comunicado de la policía.

Miller, quien también protagoniza la próxima película “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, fue arrestado y acusado de alteración del orden público y acoso.

La fianza se fijó en US$ 500. El actor pagó y fue puesto en libertad, según la policía.

CNN se ha comunicado con el representante de Miller en busca de comentarios.

