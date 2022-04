EE.UU. y sus aliados sopesan las garantías de seguridad para Ucrania, pero es poco probable que den a Kyiv lo que quiere

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Estados Unidos y sus aliados han evaluado cómo podría Occidente proporcionarle a Ucrania garantías de seguridad alternativas, en caso de que renuncie a su apuesta por unirse la OTAN como una concesión a Rusia para ponerle fin a la guerra, según dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Las discusiones, que han incluido a los ucranianos directamente, se encuentran en fases muy tempranas. Esto se debe a no resulta claro para los funcionarios estadounidenses, occidentales y ucranianos que las negociaciones rusas sean algo más que una cortina de humo.

Pero es poco probable, destacaron, que Estados Unidos y sus aliados ofrezcan a Ucrania en última instancia el tipo de protecciones legalmente vinculantes que está pidiendo.

En conversaciones de paz con Rusia en Estambul esta semana, los negociadores ucranianos plantearon que su gobierno podría estar dispuesto a comprometerse con la neutralidad cuando se trate de la OTAN. Pero, al mismo tiempo, quieren que países de Occidente, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, garanticen con tratados ratificados que protegerían a Ucrania en caso de que Rusia vuelva a invadirla en el futuro.

Tal acuerdo reflejaría el Artículo V de la OTAN, que establece que un ataque a un miembro de la alianza es un ataque a todos los miembros. Un impulso principal para la invasión de Rusia fue el deseo de evitar que Ucrania se uniera a la OTAN. Y no está claro si otro acuerdo de seguridad colectiva sería más aceptable para Moscú.

Como una forma de que Rusia salve las apariencias en las negociaciones, los ucranianos sugirieron que tales garantías de seguridad no se aplicarían a los territorios separatistas en la región de Donbás en el este de Ucrania.

“Insistimos en que este debe ser un acuerdo de garantías de seguridad que firmen y ratifiquen (los parlamentos) para evitar repetir el error del Memorándum de Budapest”, dijo esta semana el diputado de Ucrania David Arakhamia, jefe negociador del país en los diálogos con Rusia.

Ese memorándum es un acuerdo que se firmó entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia en 1994 y que obligó a Ucrania a renunciar a sus armas nucleares a cambio de la protección de los signatarios. Los funcionarios ucranianos han calificado ese acuerdo de inútil e incluso dañino: los compromisos de seguridad no eran legalmente vinculantes y muchas de esas armas nucleares se entregaron a Rusia en virtud del acuerdo, lo que reforzó su arsenal.

1 de 45 | La guerra de Rusia en Ucrania continúa con la resistencia ucraniana respondiendo en varios frentes del país. Hay muertos, heridos y miles de cientos de refugiados ucranianos. Y la devastación de la infraestructura ucraniana ha dejado caos y destrucción. En esta foto se ve humo y llamas cerca de Kyiv el 26 de febrero. Explosiones sacudieron varias partes de la capital mientras los ucranianos luchaban para contener el avance de las tropas rusas. (Crédito: Gleb Garanich/Reuters) 2 de 45 | El edificio del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Karazin Járkiv y el complejo de edificios que albergan el servicio de seguridad SBU regional de Járkiv y la policía regional, fueron presuntamente alcanzados durante el reciente bombardeo de Rusia, el 2 de marzo de 2022. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 3 de 45 | Un edificio de apartamentos en Kyiv fue alcanzado por un bombardeo el 26 de febrero. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 4 de 45 | Un hombre limpia los escombros de un edificio residencial dañado en la calle Koshytsa, un suburbio de la capital de Ucrania, Kyiv, donde cayó un proyectil militar, el 25 de febrero de 2022, luego de que las tropas rusas invadieran Ucrania. Ese día se podían escuchar explosiones en la capital sitiada. Las explosiones antes del amanecer en Kyiv desencadenaron un segundo día de violencia después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desafiara las advertencias occidentales de desatar una invasión terrestre y un ataque aéreo a gran escala. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 5 de 45 | Un militar ucraniano se ve en la ventana de un edificio residencial destruido donde un proyectil militar ruso cayó, destruyendo el edificio. El ataque aéreo desplazó en los primeros días, alíenos unas 100.000 personas. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 6 de 45 | Un militar local ayuda a una anciana a cruzar un puente que fue sido destruido por la artillería en las afueras de Kyiv el 2 de marzo. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 7 de 45 | En esta foto aparece una explosión en una torre de televisión en Kyiv el 1 de marzo. Las fuerzas rusas dispararon cohetes cerca de la torre y golpearon un sitio conmemorativo del Holocausto en Kyiv horas después de advertir sobre ataques de “alta precisión” en otras instalaciones vinculadas a las agencias de seguridad ucranianas. (Crédito: Carlos Barría/Reuters) 8 de 45 | El fuego arde en un complejo deportivo al otro lado de la calle de la Torre de Televisión de Kyiv el 2 de marzo de 2022 en la capital ucraniana. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, dijo que al menos cinco personas murieron cuando un proyectil cayó ayer en el área, que se encuentra junto al Centro Conmemorativo del Holocausto de Babyn Yar. (Crédito: de Chris McGrath/Getty Images) 9 de 45 | Un maniquí cuelga de la ventana rota de una tienda después del bombardeo de las fuerzas rusas en la Plaza de la Constitución en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, el 2 de marzo de 2022. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 10 de 45 | Un bombero camina entre los escombros en la entrada de un edificio después del bombardeo de las fuerzas rusas de la Plaza de la Constitución en Járkiv, Ucrania. Rusia tomó el control de la ciudad portuaria sureña de Kherson, mientras se libraban batallas callejeras en Járkiv. Entre tanto, Kyiv se prepara para un temido asalto ruso. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 11 de 45 | En la Plaza de la Constitución de Kharkiv, Ucrania, se ve un auto destruido y un mar de escombros tras el bombardeo ruso. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images) 12 de 45 | En esta imagen se muestran daños en la Plaza de la Constitución de Járkiv en el séptimo día de combates entre Rusia y Ucrania, el 2 de marzo. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 13 de 45 | Puertas y ventanas de este edificio en Járkiv quedaron destruidas tras el bombardeo de Rusia el 2 de marzo de 2022. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images) 14 de 45 | Un gimnasio fue bombardeado junto a la Torre de TV en Kyiv el 2 de marzo de 2022 mientras las fuerzas rusas continuaban su avanzada para tomar la capital de Ucrania. (Crédito: Anastasia Vlasova/Getty Images) 15 de 45 | Agentes de policía retiran el cuerpo de un transeúnte que murió en el ataque aéreo que golpeó la principal torre de televisión de Kyiv el 2 de marzo de 2022. Atrás se ve la devastación de edificios cercanos tras el bombardeo. (Crédito: ARIS MESSINIS/AFP vía Getty Images) 16 de 45 | Un militar ucraniano ayuda a un niño a cruzar el puente destruido el 1 de marzo de 2022 en Irpin, Ucrania, mientras las fuerzas rusas continuaban avanzando sobre la capital de Ucrania. (Crédito: Anastasia Vlasova/Getty Images) 17 de 45 | Vista de la instalación militar que fue destruida por los recientes bombardeos en la ciudad de Brovary, en las afueras de Kyiv, el 1 de marzo de 2022. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 18 de 45 | Un hombre armado pasa junto a un vehículo militar quemado en un puesto de control en la ciudad de Brovary, en las afueras de Kyiv, el 1 de marzo de 2022, tras el ataque de las tropas rusas en suelo ucraniano. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 19 de 45 | Un edificio administrativo en Járkiv, Ucrania, después del bombardeo ruso el 1 de marzo. Las fuerzas rusas intensificaron su bombardeo en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. (Crédito: Sergey Dolzhenko/EPA-EFE/Shutterstock) 20 de 45 | Un puente fue destruido cerca de la ciudad de Bucha, Ucrania, el 28 de febrero. (Crédito: Maksim Levin/Reuters) 21 de 45 | Vehículos de movilidad de la infantería rusa fueron destruidos después de los combates en Járkiv el 28 de febrero. Un vecindario residencial en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, fue alcanzado por un ataque con cohetes, según funcionarios ucranianos y múltiples videos de redes sociales geolocalizados por CNN. Un civil murió y 31 personas resultaron heridas en ese momento, dijo el consejo de la ciudad. (Crédito: erguéi Bobok/AFP/Getty Images) 22 de 45 | Un vehículo blindado ruso se incendia después de los combates en Járkiv el 27 de febrero. Los enfrentamientos callejeros estallaron cuando las tropas rusas ingresaron a la segunda ciudad más grande de Ucrania, y se instó a los residentes a permanecer en los refugios y no viajar. (Crédito: Marienko Andrew/AP) 23 de 45 | Un edificio residencial dañado en Kyiv el 26 de febrero. (Crédito: Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images) 24 de 45 | Un bombero camina entre las ruinas de un avión derribado en Kyiv el 25 de febrero. (Crédito: Oleksandr Ratushniak/AP) 25 de 45 | En esta foto del gobierno ucraniano, los bomberos responden a la escena de un edificio residencial en llamas en Kyiv el 25 de febrero. Anton Gerashchenko, asesor del jefe del Ministerio del Interior de Ucrania, dijo que la ciudad había sido golpeada por “misiles de crucero o balísticos”. (Crédito: Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania/Agencia Anadolu/Getty Images) 26 de 45 | Fotos entre los escombros de una casa en Kyiv, Ucrania, el 23 de marzo. (Crédito: Serhii Nuzhnenko/Reuters) 27 de 45 | Svetlana Ilyuhina mira los restos de su casa en Kyiv después de un ataque con cohetes rusos el 23 de marzo. “Primero había humo. Luego todo se puso negro”, dijo. (Crédito: Ivor Prickett/The New York Times/Redux) 28 de 45 | Un grupo de personas se esconde en un refugio subterráneo en Lviv, Ucrania, el 22 de marzo. (Crédito: Mykola Tys/Sopa/LightRocket/Getty Images) 29 de 45 | Personal médico atiende a niños en una habitación protegida por sacos de arena en un hospital infantil en Zaporizhzhia, Ucrania, el 22 de marzo. (Crédito: Emre Caylak/AFP/Getty Images) 30 de 45 | Voluntarios civiles asisten a un campo de entrenamiento para las Fuerzas de Defensa Territorial en Brovary, Ucrania, el 21 de marzo. (Crédito: Felipe Dana/AP) 31 de 45 | Una mujer limpia una habitación el 21 de marzo en un edificio destruido por un bombardeo en Kyiv. (Crédito: Vadim Ghirda/AP) 32 de 45 | Así quedó el centro comercial Retroville en Kyiv después del bombardeo ruso el 21 de marzo. (Crédito: Emin Sansar/Agencia Anadolu/Getty Images) 33 de 45 | La gente comparte la cena y canta el “Feliz cumpleaños” durante una celebración en Kyiv el 20 de marzo. Este espacio de estudio se ha convertido en un refugio antiaéreo para aproximadamente 25 artistas que se ofrecen como voluntarios para ayudar en la guerra. (Crédito: Chris McGrath/Getty Images) 34 de 45 | Un grupo de personas se reunen en un sótano durante un ataque aéreo en Lviv el 19 de marzo. (Crédito: Bernat Armangue/AP) 35 de 45 | Un militar ucraniano camina entre los escombros después de un bombardeo en una zona residencial de Kyiv el 19 de marzo. (Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images) 36 de 45 | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostiene una reunión virtual con el presidente chino, Xi Jinping, en esta foto que fue publicada por la Casa Blanca el 18 de marzo. Biden trató de usar la llamada de 110 minutos para disuadir Xi de ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania. (Crédito: Foto de la Casa Blanca) 37 de 45 | Miembros del personal médico atienden a un niño en un hospital infantil en Zaporizhzhia el 18 de marzo. (Crédito: Dmytro Smolyenko/ Ukrinform/ NurPhoto/ Reuters) 38 de 45 | El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a un mitin en un estadio en Moscú el 18 de marzo. Hablando desde un escenario frente a una pancarta que decía “por un mundo sin nazismo”, Putin dijo que Rusia “definitivamente implementará todos nuestros planes” en Ucrania. Insistió en que la unidad nacional era la más fuerte en mucho tiempo, incluso cuando muchas personas huyen de Rusia o protestan contra la guerra en las calles. Las autoridades dijeron a los trabajadores estatales que asistieran a la celebración, que conmemoró el octavo año de la anexión de Crimea por parte de Rusia. (Crédito: ALEXANDER VILF/POOL/AFP/Getty Images). 39 de 45 | El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibe una ovación de pie mientras se dirige virtualmente al Congreso de los EE.UU. el miércoles 16 de marzo. El histórico discurso se produjo cuando Estados Unidos está bajo presión para brindar más asistencia militar al país asediado. (Crédito: Drew Angerer/Pool/AFP/Getty Imágenes) 40 de 45 | Policías ayudan a una anciana después de ser rescatada de un apartamento que fue atacado por bombardeos en Kyiv el 15 de marzo. (Crédito: Felipe Dana/AP) 41 de 45 | Bomberos trabajan para extinguir las llamas en un edificio de apartamentos en Kyiv el 15 de marzo. (Crédito: Felipe Dana/AP) 42 de 45 | Cadetes militares asisten a una ceremonia fúnebre en un iglesia en Lviv el 15 de marzo. El funeral fue para cuatro de los militares ucranianos que murieron durante un ataque aéreo en la base militar de Yavoriv, cerca de la frontera con Polonia. Las autoridades locales dicen que 35 personas murieron en ese ataque. (Crédito: Bernat Armangue/AP) 43 de 45 | Soldados ucranianos se protegen del fuego de artillería entrante en Irpin, Ucrania, el 13 de marzo. (Crédito: Felipe Dana/AP) 44 de 45 | Un soldado ucraniano inspecciona un edificio gubernamental destruido en Járkiv el 13 de marzo. (Crédito: Alex Lourie/Redux) 45 de 45 | El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, da una conferencia de prensa después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en Antalya, Turquía, el 10 de marzo. Dos semanas después de la invasión rusa de Ucrania, Lavrov afirmó falsamente que su país “no atacó” a su vecino. (Crédito: Ozan Kose/AFP/Getty Images)

Garantías de seguridad para Ucrania

Un funcionario de Occidente le dijo a CNN que “cualquier cosa que no sea un compromiso total para defender a Ucrania no será suficiente para los ucranianos”. Y algunos funcionarios de la administración de Biden reconocen que otro acuerdo tipo Memorándum de Budapest no sería útil.

Varios funcionarios estadounidenses y de Occidente son escépticos con respecto a las posibles garantías de seguridad. Muchos señalan que aún es prematuro discutir cualquier contingencia, mientras avanzan las negociaciones. Algunos funcionarios estadounidenses se sorprendieron por la declaración de Ucrania tras las conversaciones de Estambul de que las garantías de seguridad occidentales podrían estar sobre la mesa.

“Estamos en constante discusión con los ucranianos sobre las formas en que podemos ayudar a garantizar que sean soberanos y seguros”, dijo esta semana la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield. “Pero no hay nada específico sobre las garantías de seguridad de lo que pueda hablar en este momento”.

Otros funcionarios europeos dijeron que esperaban escuchar más de los ucranianos antes de comprometerse públicamente. Y un funcionario estadounidense dijo que las conversaciones todavía estaban en sus primeras etapas con Ucrania acerca de cómo podría modelarse un acuerdo de seguridad.

Sin embargo, un compromiso del tipo del Artículo V es poco probable. ¿La razón? Estados Unidos y muchos de sus aliados, incluidoGran Bretaña, aún no están dispuestos a poner a sus tropas en confrontación directa con las fuerzas rusas. La teoría de que Rusia no atacaría a Ucrania si contara con las garantías de seguridad de Occidente parece ser un riesgo mayor del que Estados Unidos y sus aliados están dispuestos a asumir.

“Ucrania no es un miembro de la OTAN”, dijo el viceprimer ministro del Reino Unido Dominic Raab a BBC este miércoles cuando se le preguntó si Gran Bretaña está preparada para convertirse en garante de la independencia de Ucrania.

“No nos vamos a involucrar con Rusia en una confrontación militar directa”, dijo.

Se discute la membresía de Ucrania en la Unión Europea como una solución

Varios países europeos, incluidos Polonia, Letonia, Bulgaria y República Checa, han presionado para que Ucrania se una a la Unión Europea. Y, en ese sentido, creen que la membresía podría proporcionar al país cierta medida de protección.

“Sería difícil para Rusia atacar a un país miembro de la Unión Europea”, dijo un funcionario europeo. “Porque eso automáticamente podría implicar mucho más apoyo para ese país”.

Pero, incluso los miembros del parlamento de Ucrania que están fervientemente a favor de la ingreso a la UE dicen que pertenecer al bloque no sería suficiente para garantizar su seguridad.

La diputada ucraniana Ivanna Klympush-Tsintsadze, presidenta de la comisión del parlamento sobre la integración de Ucrania en la Unión Europea, dijo este miércoles que, si bien ha sido una euroatlántica comprometida durante toda su vida profesional, “no creo que la UE sea ese escudo protector para (Ucrania) militarmente como podría ser la OTAN”.

Mientras tanto, los países miembros de la OTAN aún no han tenido discusiones sólidas dentro de la alianza sobre la propuesta de seguridad de Ucrania, dijo el funcionario de la Unión Europea, porque todavía no confían en que los rusos estén negociando con Ucrania de buena fe. Y que cualquier posible acuerdo respaldado por los compromisos de seguridad de Occidente podría cambiar rápidamente.

Rusia primero debe demostrar que se toma en serio la retirada y comprometerse a permitir que Ucrania mantenga un Ejército robusto, renunciando esencialmente a las demandas de que Ucrania se “desmilitarice”, dijo el funcionario. Pero sobre todo, agregó, Ucrania primero debe ganar la guerra y recibir el apoyo que necesita para hacerlo.

Anastastia Radina, otra parlamentaria de Ucrania, dijo que su país está buscando “garantías de seguridad viables y no solo otro Memorándum de Budapest”.

“Permítanme recordarles que bajo el Memorándum de Budapest, Ucrania destruyó partes de nuestro arsenal nuclear. Pero, una buena parte pasó a Rusia”, dijo Radina. “¿A dónde nos llevó eso? Escuchar ahora que el mundo no puede hacerle nada contra Rusia porque tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Pero nos empujaron a contribuir a ese arsenal”, añadió.

Haciendo del funcionario europeo, Radina dijo que la conclusión es que “antes de que puedan establecerse conversaciones adecuadas sobre las garantías de seguridad, debemos asegurarnos de que Ucrania está ganando esta guerra”.

“Lo que ayuda en el terreno es el armamento”, agregó. “Y pedimos que este armamento sea entregado de inmediato. Preferiblemente para ayer. La mejor opción hubiera sido anteayer. Así de urgente es”.

— Kevin Liptak de CNN contribuyó a este informe.

