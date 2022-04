Estados Unidos y sus aliados sopesan las garantías de seguridad para Ucrania, pero no es probable que le den a Kyiv lo que pide

Alexandra Ferguson

(CNN) — Estados Unidos y sus aliados están evaluando cómo podría Occidente ofrecer a Ucrania garantías de seguridad alternativas en caso de que renuncie a su petición de adhesión a la OTAN como concesión a Rusia para poner fin a la guerra, según explican a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Las discusiones, que han incluido directamente a los ucranianos, están en fases muy tempranas porque los funcionarios de EE.UU., occidentales y ucranianos no tienen claro que las negociaciones rusas sean algo más que una cortina de humo.

Pero es poco probable, señalaron, que Estados Unidos y sus aliados ofrezcan finalmente a Ucrania el tipo de protecciones jurídicamente vinculantes que solicita.

En las conversaciones de paz con Rusia celebradas esta semana en Estambul, los negociadores ucranianos propusieron que Ucrania podría estar dispuesta a comprometerse con la neutralidad en lo que respecta a la OTAN. Pero al mismo tiempo, quieren que los países occidentales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, garanticen mediante tratados ratificados que protegerán a Ucrania en caso de que Rusia vuelva a invadirla en el futuro.

Este acuerdo sería similar al artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque a un miembro de la alianza es un ataque a todos los miembros. Uno de los principales motivos de la invasión rusa fue el deseo de impedir que Ucrania entrara en la OTAN; no está claro si otro acuerdo de seguridad colectiva sería más aceptable para Moscú.

Como forma de guardar las apariencias de Rusia en las negociaciones, los ucranianos sugirieron que cualquier garantía de seguridad de este tipo no se aplicaría a los territorios separatistas de la región del Donbás, en el este de Ucrania.

“Insistimos en que debe ser un acuerdo sobre garantías de seguridad firmado y ratificado (por los parlamentos) para evitar repetir el error del Memorando de Budapest”, dijo esta semana el diputado de Ucrania David Arakhamia, uno de los principales negociadores de Ucrania con Rusia.

Ese memorando es un acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido y Rusia firmado en 1994 que obligaba a Ucrania a renunciar a sus armas nucleares a cambio de la protección de los firmantes. Los funcionarios de Ucrania han criticado ese acuerdo por considerarlo inútil e incluso perjudicial: los compromisos de seguridad no eran legalmente vinculantes, y muchas de esas armas nucleares fueron entregadas a Rusia en virtud del acuerdo, reforzando su arsenal.

Un funcionario occidental declaró a CNN que “todo lo que no sea un compromiso total para defender a Ucrania no será suficiente para los ucranianos”, y algunos funcionarios del gobierno de Biden reconocen que otro acuerdo del tipo del Memorando de Budapest no sería útil.

Varios funcionarios estadounidenses y occidentales han adoptado un enfoque escéptico respecto a las posibles garantías de seguridad, y muchos afirman que todavía es prematuro hablar de cualquier contingencia mientras se desarrollan las negociaciones. A algunos funcionarios estadounidenses les sorprendió la declaración de Ucrania tras las conversaciones de Estambul de que las garantías de seguridad occidentales podrían estar sobre la mesa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante un discurso en video el viernes 1 de abril. (Gobierno de Ucrania/Facebook)

“Estamos en constante discusión con los ucranianos sobre las formas en que podemos ayudar a garantizar su soberanía y seguridad”, dijo esta semana la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield. “Pero no hay nada específico sobre garantías de seguridad de lo que pueda hablar en este momento”.

Otros funcionarios europeos dijeron que también estaban esperando a escuchar más de los ucranianos antes de comprometerse a algo públicamente. Y un funcionario estadounidense dijo que las conversaciones con Ucrania estaban todavía en sus primeras etapas de lo que podría llegar a ser un acuerdo de seguridad.

Sin embargo, un compromiso del tipo del Artículo 5 es poco probable, dado que Estados Unidos y muchos de sus aliados, incluido el Reino Unido, aún no están dispuestos a poner sus tropas en confrontación directa con las fuerzas rusas. La teoría de que Rusia no atacaría a Ucrania si tuviera garantías de seguridad occidentales parece ser todavía un riesgo mayor del que EE.UU. y sus aliados están dispuestos a asumir.

“Ucrania no es un miembro de la OTAN”, dijo el miércoles el viceprimer ministro del Reino Unido, Dominic Raab, a BBC cuando se le preguntó si el Reino Unido está dispuesto a convertirse en garante de la independencia de Ucrania.

“No vamos a involucrarnos con Rusia en una confrontación militar directa”, dijo.

Adhesión a la Unión Europea como solución

Varios países europeos, entre ellos Polonia, Letonia, Bulgaria y la República Checa, han presionado para que Ucrania ingrese a la Unión Europea y creen que la adhesión podría proporcionar al país cierta protección.

“Sería difícil para Rusia atacar a un país miembro de la Unión Europea”, dijo un funcionario europeo. “Porque eso automáticamente podría implicar mucho más apoyo para ese país”.

Pero incluso los miembros que apoyan con mayor fervor la opción de la UE del parlamento ucraniano dicen que la pertenencia a la Unión no sería suficiente para garantizar su seguridad.

La diputada de Ucrania Ivanna Klympush-Tsintsadze, presidenta de la Comisión del Parlamento sobre la Integración de Ucrania en la UE, declaró el miércoles que, aunque ha estado comprometida toda su vida profesional con el euroatlanticismo, “no creo que la UE sea ese escudo protector para (Ucrania) militarmente como podría serlo la OTAN”.

Los países miembros de la OTAN, por su parte, aún no han llevado a cabo debates sólidos en el seno de la alianza sobre la propuesta de seguridad ucraniana, dijo el funcionario de la Unión Europea, porque aún no confían en que los rusos estén negociando con Ucrania de buena fe, y porque cualquier posible acuerdo respaldado por los compromisos de seguridad occidentales podría verse truncado rápidamente.

Rusia debe demostrar primero que se toma en serio la retirada y comprometerse a permitir que Ucrania mantenga un ejército sólido, renunciando esencialmente a las demandas de que Ucrania se “desmilitarice”, dijo el funcionario. Pero, sobre todo, añadió el funcionario, Ucrania debe ganar primero la guerra y recibir el apoyo que necesita para ello.

Anastastia Radina, otra diputada de Ucrania, dijo que el país busca “garantías de seguridad viables y no solo otro Memorando de Budapest”.

“Permítanme recordarles que, en virtud del Memorando de Budapest, Ucrania destruyó parte de nuestro arsenal nuclear, pero una buena parte se traspasó a Rusia”, dijo Radina. “¿A dónde nos llevó eso? A escuchar ahora que el mundo no puede hacer nada contra Rusia porque tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Pero nos empujaron a contribuir a ese arsenal”.

En consonancia con la postura del funcionario europeo, Radina dijo que lo esencial es que “antes de que se puedan establecer conversaciones adecuadas sobre garantías de seguridad, tenemos que asegurarnos de que Ucrania gane esta guerra”.

“Lo que ayuda sobre el terreno es el armamento”, añadió. “Y pedimos que este armamento se entregue inmediatamente. Preferiblemente ayer. La mejor opción hubiera sido anteayer. Así de urgente es”.

— Kevin Liptak de CNN contribuyó con este reportaje.

