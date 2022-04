¿Quién es Rodrigo Chaves, el exministro en la segunda vuelta en las elecciones de Costa Rica? Propuestas y trayectoria

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, tiene su mira puesta en la presidencia de Costa Rica. Como líder del conservador partido Progreso Social Democrático, Chaves, de 60 años, se plantea buscar un gobierno “fuerte y unida”.

Se enfrenta en segunda vuelta al expresidente José María Figueres, del partido de centroizquierda Liberación Nacional.

Entérate quién es Rodrigo Chaves y lo que propone.

Rodrigo Chaves Robles se presentó a estos comicios como líder del conservador partido Progreso Social Democrático, luego de que no resultaron acuerdos con otros grupos políticos. Aseguró que su objetivo es buscar un gobierno “fuerte y unido”, tras conocer los resultados electorales en primera vuelta.

Tiene un doctorado en Economía Aplicada, Mercados e Instituciones de la Universidad de Ohio, Estados Unidos. También, trabajó más de 30 años en el Banco Mundial. Su trayectoria en esta última organización finalizó en 2019, cuando regresó a Costa Rica tras ser director de la oficina en Indonesia.

Es especialista en Políticas Públicas y ha hecho asesorías a nivel de gobierno y sociedad civil en más de 40 países, según su currículum. Se desempeñó como ministro de Hacienda del actual gobierno de Carlos Alvarado, cargo que asumió en noviembre de 2019 y abandonó seis meses después.

Rodrigo Chaves (a la izquierda) del partido Progreso Social Democrático y José María Figueres del Partido Liberación Nacional participan en un debate en San José, el 29 de marzo de 2022. Crédito: EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images

Chaves ha dicho en su discurso de campaña que busca un gobierno de “políticas públicas para la mayoría y no para grupitos de poder”. Ha prometido sancionar con más firmeza la corrupción y una ley para proteger a las personas que denuncien delitos en la función pública.

Para el politólogo Ronald Alfaro, coordinador de las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR), el discurso de Chaves implica una ruptura con el pasado “porque considera que se ha desvirtuado”.

¿Qué propone Chaves?

Estas son algunas propuestas del candidato conservador divulgadas en entrevista con el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE).

Economía: Chaves desea impulsar el empleo joven ––las personas que entran al mercado formal por primera vez–– ofreciendo estímulos a los empleadores. Ha dicho que pretende, mediante decretos, reducir el costo de bienes y servicios como la electricidad, las medicinas y el arroz.

En su postura de romper con el pasado, ha criticado las pensiones de lujo del poder judicial, a los empresarios del arroz y los que importan medicinas, según le entrevista con el TSE.

Asegura que no pondría más impuestos, sino que su intención es “recaudar los impuestos que ya están legislados y que son legales”.

Pensión: “Vamos a impulsar en darle una pensión mínima universal a toda la población del país mayor”, le dijo al TSE, y precisó que eso saldrá del presupuesto de la República.

Medio ambiente: se compromete a cumplir los compromisos de la COP26. También, un eventual gobierno suyo cambiaría de forma paulatina la flota vehicular del país para, en suma, quemar menos hidrocarburos.

Educación: su intención es ofrecer “tutorías especializadas” a la población estudiantil con problemas y rezagos generados a raíz de la pandemia y la escasa conectividad. También a hacer un mejor uso de la administración de servicios públicos.

Corrupción: “Vamos a pasar una ley que diga que quien supo o sabe de actos de corrupción aunque no sea parte de ellos y no denuncie, cometió un crimen penal”, explicó al TSE. Agregó que, a manera de contraparte, se contempla una recompensa para quienes denuncien y eviten que se robe al Estado.

Rodrigo Chaves. (Crédito: EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)

Sanción por conductas sexuales impropias

Tras su paso por el ministerio, y ya como candidato presidencial, en agosto de 2021 salió a la luz en medios locales que Chaves fue sancionado por conductas sexuales impropias contra mujeres que trabajaban en el Banco Mundial.

La información también la publicó el diario The Wall Street Journal. Ese diario dice en su artículo del 18 de octubre de 2021, que “el Tribunal Administrativo del Banco Mundial determinó que la administración superior del banco, bajo la presidencia de David Malpass y sus dos predecesores, no sancionó adecuadamente a Rodrigo Chaves. Fue degradado, pero no despedido, a pesar de un patrón documentado de hostigamiento, que duró al menos cuatro años e involucró a seis mujeres, según documentos relacionados con el caso, que fueron revisados por The Wall Street Journal”.

Según ese medio de comunicación, Chaves negó haber acosado sexualmente a sus compañeras y alegó que las denuncias probablemente se originaron a partir de “diferencias culturales y comportamientos que para otras personas no serían ofensivos”.

El candidato presidencial, en un tuit publicado el 18 de octubre de 2021, señaló que “detrás de todo esto hay pequeños, pero poderosos grupos que tienen miedo del crecimiento que hemos tenido en las últimas semanas y les da temor que Rodrigo Chaves llegue al poder, a poner en orden el caos en que está sumido este país”.

En conferencia de prensa un día después, Chaves señaló que las extrabajadoras nunca le manifestaron su incomodidad con el trato recibido de su parte. “Este caso que ha sido requetejuzgado, investigado y aclarado sigue siendo usado en mi contra”, afirmó el candidato.

Djenane Villanueva contribuyó a este artículo.

