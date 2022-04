“Lo tiene todo… es un delantero completo”: Karim Benzema sigue apostando a ser el mejor jugador del mundo

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Incluso antes de que Karim Benzema sellara su triplete contra el Chelsea a 30 segundos del segundo tiempo este miércoles, los halagos ya llegaban.

El tercer gol del francés, un regalo del portero de los Blues, Edouard Mendy, fue simplemente la guinda del pastel de lo que fue una maravillosa actuación individual en el primer tiempo.

Cuando en la rueda de prensa tras el partido se le preguntó al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sobre la actuación del atacante, el italiano se refirió a Benzema no como un delantero, sino como un “jugador completo”.

Sin duda, sería fácil argumentar que Benzema ahora es el delantero más completo del fútbol mundial, y su primer gol contra el Chelsea, realmente algo hermoso, lo prueba.

Después de caer, Benzema recibió dos veces el balón cerca de la línea media antes de ejecutar un primer pase perfecto con borde externo, entre dos defensas del Chelsea, en el camino de Vinícius Jr.

Benzema se metió en el área con un remate a todo pulmón y remató de cabeza, casi desde el borde del área, un centro de Vinícius justo en el ángulo. A medida que avanzan los marcadores, es poco probable que se vea uno mejor en la Liga de Campeones esta temporada.

Karim Benzema celebra tras marcar el primer gol del Real Madrid ante el Chelsea.

“Si hablas de futbolistas decisivos, no hay muchos que puedan alcanzarlo”, dijo a CNN Sport Alan Feehely, editor de Football España. “Lo tiene todo. Es el delantero completo. Es un número 10 y un nueve… es simplemente un fenómeno.”

“Y si el Madrid llega hasta el final de la Liga de Campeones esta temporada, como es posible, si no probable, entonces creo que miraremos a Benzema y reevaluaremos cómo lo vemos porque creo que ha demostrado ser un delantero de elite, de clase mundial por delante del juego moderno, a diferencia de cómo lo vemos ahora, que es como un muy, muy buen futbolista.”

“Creo que si pudiera continuar con este ritmo, lo miraremos como uno de los grandes”.

Si la potencia del primer cabezazo de Benzema fue lo que superó a Mendy, la precisión del segundo fue la que lo volvió a hacer. Corriendo e inclinándose hacia atrás, Benzema tensó todos los tendones para guiar el centro de Luka Modrić hacia la portería y hacia la única parte de la portería que Mendy no pudo alcanzar.

A pesar de sus goles y elogios, Benzema ha sido, sin duda, uno de los delanteros y hasta jugadores más subvalorados en Europa durante la última década. Mucha gente señala el papel de secundario que desempeñó hacia Cristiano Ronaldo durante sus nueve años juntos en Madrid, pero Feehely dice que esta es una visión “demasiado simplista” del desarrollo de Benzema.

“Creo que ha madurado como persona”, dice. “En las últimas temporadas realmente se ha concentrado y, como muchos jugadores cuando llegan a los 30, se da cuenta de que el tiempo es corto, que no queda mucho más tiempo en el nivel máximo y esto revoluciona la forma en que abordan su preparación física, su dieta, su comportamiento fuera del campo y creo que Karim es un ejemplo de eso.

Karim Benzema ha pasado gran parte de su tiempo en Madrid escoltando a Cristiano Ronaldo.

“No se trata de que demuestre lo que tiene, ahora que Cristiano se ha ido y que Bale ya no está tanto, es claro que ha mejorado. No te quedas en el Madrid tanto tiempo a menos que haya algo increíble en ti.”

“Ha ganado cuatro Champions League con sus equipos, por eso creo que siempre ha sido un futbolista de primer nivel y los goles que ha marcado con el Madrid hablan por sí solos, pero creo que está aún mejor y se ha desarrollado y se ha vuelto más inteligente.”

Tripletes en dos partidos consecutivos de eliminatorias de la Liga de Campeones, por segunda vez en la historia después de que Ronaldo lograra la hazaña en 2017, catapultan a Benzema a 82 goles en la Liga de Campeones, solo tres detrás de Robert Lewandowski en tercer lugar en la clasificación de todos los tiempos.

Con 34 años, ahora Benzema se encamina al ocaso de su carrera. Sin embargo, por la forma en que está jugando en los últimos años, es difícil ver un pronto retiro.

Una vez que Benzema cuelgue los botines, puede que muchos apunten a su increíble récord de goles al sacar cuentas de los mejores delanteros del fútbol, ​​pero Feehely cree que las otras facetas de su juego lo pondrán por encima de la mayoría de sus compañeros.

Alan Feehely dice que Karim Benzema hace de Vinícius Jr. un mejor jugador.

Algunas de ellas son tangibles, como el máximo de 11 asistencias en La Liga esta temporada, entre otros.

“Vinícius Jr., que me gusta mucho, sin Karim Benzema no es el mismo jugador ni mucho menos”, explica Feehely. “Benzema es un armador de jugadas además de goleador, y lo hace todo mejor porque arrastra para hacer ese papel de delantero retraído”.

“Por eso, crea espacio para los dos delanteros interiores —Vinícius Jr. y luego Marco Asensio, Rodrigo o Fede Valverde anoche—, y también combina eso con la capacidad de meterse en el área y marcar goles”.

“Es una situación fenomenal, realmente, y es que él tiene ese gen de embrague que tienen los grandes jugadores, que cuando las luces son más brillantes y la presión crece, él igual puede producir”.

Con Benzema ya anotando 37 goles esta temporada, el quinto jugador en la historia del Real en alcanzar esto, pocos apostarían que el equipo de Ancelotti no llegue a conquistar Europa si su hombre estrella mantiene esta forma.

Puede que haya tardado media década de más, pero Benzema finalmente parece estar recibiendo el reconocimiento que su juego siempre mereció.

