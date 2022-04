Se esperan 19 tormentas con nombre en esta temporada de huracanes en el Atlántico, por encima de la media

Alexandra Ferguson

(CNN) — Después de dos años consecutivos de agotar la lista de nombres de huracanes, los meteorólogos predicen 19 tormentas con nombre esta temporada de huracanes, cinco más de lo normal.

De las 19 tormentas, se espera que nueve se conviertan en huracanes, y cuatro se convertirán en huracanes mayores, de categoría 3 o superior, con vientos superiores a 178 kilómetros por hora, según los expertos en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés).

El equipo del Proyecto de Meteorología Tropical de la CSU publicó este jueves su previsión estacional anual de huracanes en la cuenca del Atlántico, marcando el 39º año en que emiten un informe de pretemporada.

El informe detalla una temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, muy activa e incluye una previsión superior a la media para todas las categorías de tormentas.

Déjà vu

La previsión de este año se parece inquietantemente a las predicciones de los dos últimos años.

Phil Klotzbach, investigador científico del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la CSU y autor principal del informe, comparó la previsión de 2022 con las de 2021 y 2020.

Así fue la desastrosa temporada de huracanes 2020

“Por ejemplo, tanto en abril de 2020 como en abril de 2021, pronosticamos ocho huracanes y cuatro huracanes importantes. Este año, pronosticamos nueve huracanes y cuatro huracanes mayores”, dijo Klotzbach a CNN.

La nueva temporada de huracanes se perfila como tan activa, si no es que un poco más, que la del año pasado, que fue la tercera más activa de la historia.

Nombres disponibles de la temporada de huracanes del Atlántico 2022

Los nombres de las tormentas tropicales y los huracanes se eligen en orden alfabético y se alternan entre masculino y femenino. Es raro que se necesite la lista completa en una temporada.

Alex Bonnie Colin Danielle Earl Fiona Gaston Hermine Ian Julia Karl Lisa Martin Nicole Owen Paula Richard Shary Tobias Virginie Walter

“El equipo predice que la actividad de los huracanes en 2022 será aproximadamente el 130% de la temporada media de 1991-2020. En comparación, la actividad de huracanes de 2021 fue de aproximadamente el 120% de la temporada media”, señala el informe.

Una previsión de 19 tormentas con nombre para esta próxima temporada supera los dos últimos años como la mayor cantidad de tormentas con nombre que la CSU ha pronosticado en su previsión de abril.

“Una de las razones por las que pronosticamos más tormentas con nombre que en años anteriores es que ahora estamos nombrando más tormentas que antes debido a las mejoras tecnológicas”, explicó Klotzbach.

Gracias a las mejoras en los satélites, ahora son capaces de detectar tormentas débiles que podrían haber pasado desapercibidas incluso hace 20 o 30 años, añadió Klotzbach.

Dado que los últimos dos años agotaron las listas de nombres, es probable que 2022 se sume al récord con un tercer año consecutivo.

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) tiene una lista suplementaria de nombres de ciclones tropicales del Atlántico, por si acaso.

Nombres de ciclones tropicales adicionales para 2022

Si en 2022 se producen más de 21 ciclones tropicales en el océano Atlántico, las tormentas recibirán los nombres de esta lista adicional:

Adria Braylen Caridad Deshawn Emery Foster Gemma Heath Isla Jacobus Kenzie Lucio Makayla Nolan Orlanda Pax Ronin Sophie Tayshaun Viviana Will

¿Por qué será una temporada tan activa en el Atlántico?

El principal factor que contribuye a una temporada hiperactiva en el Atlántico es “la probable ausencia de El Niño”, según los investigadores de huracanes de la CSU.

El Pacífico tropical se encuentra actualmente bajo condiciones débiles de La Niña, un patrón meteorológico conocido por producir temperaturas oceánicas más frías que la media alrededor del ecuador.

Este fenómeno tiene repercusiones en el clima de todo el mundo.

La Niña presenta condiciones favorables para los huracanes en contraste con las de El Niño. Las temporadas de huracanes bajo las condiciones de El Niño son conocidas por los patrones de viento de nivel superior a través del Caribe que rompen los huracanes mientras intentan formarse, haciendo que las temporadas sean menos activas.

La Niña ya llegó y se quedará. Esto es lo que significa para el sureste afectado por la sequía y los huracanes

“Mientras que La Niña puede debilitarse y hacer la transición a condiciones neutras para este verano, el CSU no anticipa actualmente El Niño para el pico de la temporada de huracanes en el Atlántico”, según el informe.

En el mapa: Temperaturas marinas superficiales superiores a la media.

El informe añadió que “las condiciones más cálidas en el Caribe y la parte oriental del Atlántico subtropical también favorecen una activa temporada de huracanes en el Atlántico en 2022”.

Las tormentas tropicales anhelan el agua cálida del océano, que ayuda a impulsar su crecimiento y desarrollo. Es una de las principales razones por las que los científicos dicen que la crisis climática está cambiando los huracanes en el Atlántico. El agua y el aire más cálidos pueden sobrealimentar las tasas de lluvia, haciendo más probable que un huracán que toque tierra provoque inundaciones desastrosas. El aumento del nivel del mar también ha incrementado los daños causados por las marejadas ciclónicas.

El cambio climático está haciendo que los huracanes sean más fuertes, más lentos y más húmedos; Ida fue un ejemplo de esto

“Sabemos que, en general, los huracanes se están intensificando más rápidamente”, declaró anteriormente a CNN Katharine Hayhoe, científica jefe de Nature Conservancy y profesora de la Universidad Tecnológica de Texas. “Son más grandes y más fuertes de lo que serían en caso contrario; tienen muchas más precipitaciones asociadas, y el aumento del nivel del mar exacerba las marejadas ciclónicas”.

Aunque en las últimas temporadas se ha producido un aumento de la actividad de los huracanes en la cuenca del Atlántico, las investigaciones muestran una tendencia general a la disminución de los huracanes a nivel mundial desde 1990.

“Atribuimos la razón de esto a la tendencia a una mayor frecuencia de La Niña y menos de El Niño en los últimos 30 años”, dijo Klotzbach a CNN, citando su investigación publicada recientemente.

Según Klotzbach, las condiciones de La Niña tienden a aumentar la actividad de los huracanes en el Atlántico, pero disminuyen la actividad de los huracanes/tifones en la cuenca del Pacífico.

“Dado que el Pacífico es una cuenca mucho más grande y generalmente genera muchas más tormentas que el Atlántico, hemos observado una tendencia general hacia un menor número de ciclones tropicales con fuerza de huracán a nivel mundial, a pesar de la mayor actividad que hemos observado en el Atlántico”, dijo Klotzbach.

Cómo prepararse para la temporada de huracanes

“Solo hace falta una tormenta cerca de ti para que ésta sea una temporada activa”, señaló Michael Bell, profesor del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la CSU.

Se advierte a las comunidades costeras que empiecen a tomar las debidas precauciones para una temporada de huracanes activa desde ahora.

The best time to make a hurricane plan is when there is no hurricane! With 4 months until the start of the 2022 hurricane season, now is the time to 1) create an emergency plan, 2) determine whether you live in an evacuation zone, & 3) build a preparedness kit! #FLSWAW pic.twitter.com/7Y3TWgv0qH — NWS Melbourne (@NWSMelbourne) February 10, 2022

Según el informe, la probabilidad de que un huracán importante toque tierra a lo largo de la costa estadounidense es del 71%, muy por encima de la media del 52% del último siglo.

Una probabilidad superior a dos tercios de que un huracán importante toque tierra debería inspirar a los habitantes de las zonas propensas a los huracanes a tomar medidas desde ahora. Los daños causados por el huracán Ida, de categoría 4, que azotó la costa del Golfo de México en 2021, son un claro recordatorio del poder de los grandes ciclones tropicales.

El huracán Ida dejó tras de sí una gran destrucción e inundaciones, como se ve aquí en Point-Aux-Chenes, Louisiana.

La Semana de Preparación para los Huracanes se celebra del 1 al 7 de mayo, durante la cual la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anima a la gente a determinar su riesgo en caso de huracán, hacer un plan de evacuación y reunir suministros de emergencia en caso de que un huracán afecte a su zona.

Se espera que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), una rama de la NOAA, publique su primera perspectiva tropical de cinco días para la temporada de huracanes de 2022 el 15 de mayo.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA tiene previsto emitir su perspectiva estacional el 24 de mayo.

El CSU también actualizará sus previsiones el 2 de junio, el 7 de julio y el 4 de agosto para mantener al público lo más actualizado posible.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.