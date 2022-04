Las 5 cosas que debes saber este 15 de abril: ¿Por qué se hundió el buque ruso?

CNNEspañol sjv

Por qué el Gobierno de Biden está dando nuevas y más pesadas armas a Ucrania. Una luna rosa brillará en el cielo este fin de semana. DeSantis firma la ley que prohíbe en Florida el aborto de 15 semanas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Los que sabemos del hundimiento del crucero de misiles Moskva

El crucero de misiles guiados Moskva, buque insignia de Rusia en el mar Negro, se hundió en el Mar Negro. Había sido evacuado tras una explosión en sus depósitos de municiones y flota, que lo dañó. El Ministerio de Defensa de Rusia, citado por las agencias estatales TASS y RIA Novosti, informó que un incendio se desató en el Moskva, tras lo cual se produjo la explosión que llevó al hundimiento. Ucrania afirma que lo atacó con un misil.

¿Qué dicen las imágenes de los camiones dañados de Rusia sobre los problemas de sus Fuerzas Armadas en Ucrania?

¿Por qué el Gobierno de Biden está dando nuevas y más pesadas armas a Ucrania?

Por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania, EE.UU. está proporcionando a Kyiv el tipo de capacidades de alta potencia que algunos funcionarios de la administración Biden consideraban como un riesgo de escalada hace unas pocas semanas.

ANÁLISIS | EE.UU. se enfrenta a una carrera contra el tiempo para obtener ayuda militar masiva para Ucrania con un nuevo asalto a la vista

DeSantis firma la ley que prohíbe en Florida el aborto de 15 semanas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el jueves una medida antiaborto al estilo de Mississippi que prohíbe el procedimiento después de las 15 semanas de embarazo sin excepciones por violación, incesto o trata de personas.

Elon Musk ofrece comprar Twitter

Musk ofreció adquirir todas las acciones de Twitter que no posee por US$ 54,20 por acción en efectivo, valorando la empresa en US$ 43.400 millones. Musk dijo que la oferta en efectivo era su “mejor y última oferta”, según la presentación de la SEC, y agregó que si no se acepta, tendrá que reconsiderar su posición como accionista.

La FDA autoriza la primera prueba de aliento de covid-19

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) otorgó una autorización de uso de emergencia para la primera prueba de covid-19 que detecta compuestos químicos asociados con la infección por covid-19 en el aliento.

A la hora del café

Una luna rosa brillará en el cielo este fin de semana

La luna rosa de 2022 aparecerá en el cielo desde la madrugada del viernes hasta la madrugada del lunes.

Hallmark estrenará romance con personaje principal que tiene síndrome de Down

La actriz de Lily D. Moore protagonizará “Color My World With Love” como Kendall, “una talentosa artista con síndrome de Down que crea bellas pinturas en estilo impresionista que reflejan la realidad de sus sujetos mientras ella los ve”.

Jennifer Lopez estaba tomando un baño de burbujas cuando Ben Affleck le propuso matrimonio

J.Lo reveló la semana pasada que los dos ahora están comprometidos, pero dice que la forma en que sucedió fue bastante tranquila y privada.

¿Qué es un traumatismo craneoencefálico y cuáles son las consecuencias?

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) o lesiones cerebrales traumáticas son tan comunes como potencialmente peligrosas. Sufrir una lesión en la cabeza puede causar desde mareos, letargos, pasando por comas y hasta producir la muerte.

Refuerzo de la vacuna contra el covid-19 aumenta anticuerpos contra la variante ómicron en niños de 5 a 11 años, aseguran Pfizer y BioNTech

Una tercera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19 aumentó en los niños de 5 a 11 años los anticuerpos que combaten la variante ómicron 36 veces, informaron las dos compañías en un comunicado de prensa.

La cifra del día

US$ 800 millones

El presidente Joe Biden le dijo el miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Estados Unidos enviará a su nación armas, municiones y otra asistencia de seguridad por un valor adicional de US$ 800 millones.

La cita del día

“Me faltó ser blanco”

Así recordaba Freddy Rincón, fallecido en Cali este miércoles, su paso por el Real Madrid en 1995. Dijo que su color de piel influyó en el hecho de que no triunfara en el club merengue, a diferencia de los equipos de Colombia, Italia y Brasil donde jugó y levantó trofeos.

Selección del día

La autobiografía de Will Smith escala rápidamente en las listas de libros más vendidos

El libro narra la niñez de Will Smith, su camino a la fama en la música y el cine, así como la forma en la que conoció a Jada Pinkett Smith.

Y para terminar…

¿Cómo afecta a la Tierra el ciclo solar?

El ciclo solar es un periodo de actividad del Sol a lo largo de once años. La actividad solar influye en el espacio y la tierra de distintas formas. Rachel Crane de CNN nos explica más sobre lo que se sabe del ciclo solar y lo que aún se debe aprender.

