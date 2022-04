OPINIÓN | Una paz negociada es la única forma de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania

Alejandra Ramos

(CNN) — Solo hay una respuesta a la guerra en Ucrania: un acuerdo de paz.

Es probable que la doble estrategia de EE.UU. para ayudar a Ucrania a superar la invasión rusa mediante la imposición de duras sanciones y el suministro de armamento sofisticado a las fuerzas armadas ucranianas se quede corta. Lo que se necesita es un acuerdo de paz, que puede estar al alcance. Sin embargo, para llegar a un acuerdo, Estados Unidos tendrá que comprometerse con la OTAN, algo que Washington ha rechazado hasta ahora.

Putin inició la guerra en Ucrania y ha dicho que las negociaciones han llegado a un punto muerto, sin cerrarles la puerta. Pero antes de que comenzara la guerra, Putin presentó a Occidente una lista de demandas que incluía, sobre todo, detener la ampliación de la OTAN.

Estados Unidos, deliberadamente, no estaba dispuesto a comprometerse en ese punto. Ahora sería un buen momento para revisar esa política. Putin también tendría que mostrar su voluntad de hacer concesiones para que las negociaciones tengan éxito.

La estrategia centrada en armas y sanciones de Estados Unidos puede sonar convincente en la cámara de resonancia de la opinión pública estadounidense, pero en realidad no funciona en el escenario global. Goza de poco apoyo fuera de Estados Unidos y Europa, y eventualmente también puede enfrentar una reacción política negativa dentro de Estados Unidos y Europa.

Para cualquiera que esté familiarizado con el esfuerzo bélico ruso y el horror que ha desatado sobre los civiles, puede parecer obvio que Rusia sería relegada a la condición de paria a nivel mundial. Pero ese no es el caso: los países en desarrollo, especialmente, se han negado a unirse a la campaña de aislamiento de Occidente, como se vio más recientemente en una votación liderada por Estados Unidos para sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es cierto que 93 países apoyaron la medida, pero otros 100 países no lo hicieron (24 se opusieron, 58 se abstuvieron y 18 no votaron).

Aún más sorprendente, esos 100 países albergan al 76% de la población mundial.

Los países bien pueden haber tenido razones no ideológicas para oponerse a la iniciativa estadounidense, incluidos los vínculos comerciales con Rusia. Pero el hecho es que gran parte del mundo ha rechazado aislar a Moscú, especialmente en la medida en que a Washington le gustaría.

Las sanciones son una gran parte de la estrategia de Estados Unidos. No es probable que derroten a Rusia, pero es probable que impongan altos costos en todo el mundo. En el mejor de los casos, pueden empujar a Rusia hacia un acuerdo de paz y, por lo tanto, deben desplegarse junto con un impulso intensivo para una paz negociada.

Hay innumerables problemas con las sanciones económicas.

La primera es que incluso si las sanciones causan problemas económicos en Rusia, es poco probable que cambien la política o las políticas rusas de manera decisiva.

Piensa en las duras sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, Irán y Corea del Norte. Sí, han debilitado estas economías, pero no han cambiado la política o las políticas de estos países de la manera que busca el gobierno de EE.UU.

El segundo problema es que las sanciones son fáciles de evadir, al menos en parte, y es probable que surjan más evasiones con el tiempo. Las sanciones de EE.UU. se aplican con mayor eficacia a las transacciones en dólares que involucran al sistema bancario de EE.UU. Los países que buscan evadir las sanciones encuentran formas de realizar transacciones a través de medios no bancarios o no monetarios. Podemos esperar un número creciente de transacciones con Rusia en rublos, rupias, renminbi y otras monedas distintas del dólar.

El tercer problema relacionado es que la mayor parte del mundo no cree en las sanciones y tampoco toma partido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Suma a todos los países y regiones que imponen sanciones a Rusia (EE.UU., Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelandia y un puñado de otros) y su población combinada llega a solo el 14% de la población mundial.

El cuarto problema es el efecto boomerang. Las sanciones a Rusia dañan no solo a Rusia sino a toda la economía mundial, avivando las interrupciones en la cadena de suministro, la inflación y la escasez de alimentos. Esta es la razón por la que es probable que muchos países europeos continúen importando gas y petróleo de Rusia, y por la que Hungría y quizás otros países europeos acepten pagar a Rusia en rublos. Es probable que el efecto boomerang también perjudique a los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre, ya que la inflación acaba con los ingresos reales de los votantes.

Desde Pakistán hasta Perú, el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y los combustibles está llevando a los países al límite

El quinto problema es la demanda inelástica (insensible a los precios) de las exportaciones rusas de energía y cereales. A medida que se reduce la cantidad de exportaciones rusas, aumentan los precios mundiales de esos productos. Rusia puede terminar con volúmenes de exportación más bajos pero con ganancias de exportación casi iguales o incluso mayores.

El sexto problema es geopolítico. Otros países, y sobre todo China, ven la guerra entre Rusia y Ucrania, al menos en parte, como una guerra en la que Rusia se resiste a la ampliación de la OTAN a Ucrania. Es por eso que China argumenta repetidamente que los intereses de seguridad legítimos de Rusia están en juego en la guerra.

A Estados Unidos le gusta decir que la OTAN es una alianza puramente defensiva, pero Rusia, China y otros piensan lo contrario. Miran con recelo el bombardeo de Serbia por parte de la OTAN en 1999, las fuerzas de la OTAN en Afganistán durante 20 años después del 11 de septiembre y el bombardeo de Libia por parte de la OTAN en 2011, que derrocó a Muamar Gadafi. Los líderes rusos se han opuesto a la ampliación de la OTAN hacia el este desde que comenzó a mediados de la década de 1990 con la República Checa, Hungría y Polonia. Es notable que cuando Putin pidió a la OTAN que detuviera su ampliación a Ucrania, Biden se negó deliberadamente a negociar con Rusia sobre el tema.

En resumen, muchos países, incluida ciertamente China, no respaldarán las presiones globales sobre Rusia que podrían conducir a la expansión de la OTAN. El resto del mundo quiere la paz, no una victoria de Estados Unidos o la OTAN en una guerra de poder con Rusia.

A Estados Unidos le encantaría ver a Putin derrotado militarmente, y los armamentos de la OTAN han asestado un duro golpe a las fuerzas rusas. Pero también es cierto que Ucrania está siendo destruida en el proceso. Es poco probable que Rusia declare la derrota y se retire. Es mucho más probable que Rusia escale, incluso, potencialmente, mediante el uso de armas nucleares. Por lo tanto, las armas de la OTAN pueden infligir enormes costos a Rusia, pero no pueden salvar a Ucrania.

Todo esto es para decir que la estrategia estadounidense en Ucrania puede desangrar a Rusia pero no puede salvar a Ucrania. Solo un acuerdo de paz puede hacer eso. De hecho, el enfoque actual socavará la estabilidad económica y política en todo el mundo y podría dividir al mundo en bandos a favor y en contra de la OTAN, en detrimento a largo plazo de Estados Unidos.

Por lo tanto, la diplomacia estadounidense está castigando a Rusia, pero sin muchas posibilidades de éxito real para Ucrania o para los intereses estadounidenses. El verdadero éxito es que las tropas rusas regresen a casa y se logre la seguridad de Ucrania. Esos resultados pueden lograrse en la mesa de negociación.

El paso clave es que EE.UU., los aliados de la OTAN y Ucrania dejen en claro que la OTAN no se ampliará a Ucrania mientras Rusia detenga la guerra y abandone Ucrania. Los países alineados con Putin, y los que no eligieron ningún bando, le dirían entonces a Putin que, dado que ha detenido la ampliación de la OTAN, ahora es el momento de que Rusia abandone el campo de batalla y regrese a casa. Por supuesto, las negociaciones podrían fracasar si las demandas de Rusia siguen siendo inaceptables. Pero al menos deberíamos intentar, y de hecho esforzarnos mucho, ver si la paz se puede lograr a través de la neutralidad de Ucrania respaldada por garantías internacionales.

Todo el discurso duro de Biden, sobre la salida de Putin del poder, el genocidio y los crímenes de guerra, no salvará a Ucrania. La mejor oportunidad para salvar a Ucrania es a través de negociaciones que pongan al mundo de su lado. Al priorizar la paz en lugar de la ampliación de la OTAN, EE.UU. reuniría el apoyo de una mayor parte del mundo y, por lo tanto, ayudaría a llevar la paz a Ucrania y la seguridad y la estabilidad para todo el mundo.

