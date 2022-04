Datos básicos y cronología nuclear de Corea del Norte

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Corea del Norte ha probado en los últimos años misiles nucleares y otros cada tanto tras haberse retirado en 2003 del Tratado de No Proliferación Nuclear. Mira aquí la cronología de las capacidades nucleares de Corea del Norte y la historia de su programa de armas.

1985

Corea del Norte firma el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

1993

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) exige que los inspectores tengan acceso a dos sitios de almacenamiento de desechos nucleares. En respuesta, Corea del Norte amenaza con abandonar el TNP, pero finalmente opta por seguir participando en el tratado.

1994

Corea del Norte y Estados Unidos firman un acuerdo. Corea del Norte se compromete a congelar y eventualmente desmantelar sus viejos reactores nucleares moderados con grafito a cambio de ayuda internacional para construir dos nuevos reactores nucleares de agua ligera.

2002

29 de enero – El presidente de Estados Unidos George W. Bush califica a Corea del Norte, Irán e Iraq de “eje del mal” en su discurso sobre el estado de la Unión. “Al buscar armas de destrucción masiva, estos regímenes representan un peligro grave y creciente”, dijo.

Octubre – La administración Bush revela que Corea del Norte ha admitido operar un programa secreto de armas nucleares en violación del acuerdo de 1994.

2003

10 de enero – Corea del Norte se retira del TNP.

Febrero – Estados Unidos confirma que Corea del Norte ha reactivado un reactor nuclear de cinco megavatios en sus instalaciones de Yongbyon, capaz de producir plutonio para armas.

Abril – Corea del Norte declara que tiene armas nucleares.

2005

Corea del Norte accede tentativamente a renunciar a todo su programa nuclear, incluidas las armas. A cambio, Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Corea del Sur dicen que brindarán asistencia energética a Corea del Norte y promoverán la cooperación económica.

1 de 76 | Tim Schwarz, de CNN, estuvo en Pyongyang la última vez que Kim Il-sung, encabezó la celebración del 15 de abril. 2 de 76 | Corea del Norte celebra el cumpleaños número 105 de Kim Il-sung. 3 de 76 | Tanques de guerra ruedan por la plaza Kim Il-sung, en Pyongyang. 4 de 76 | Aviones de la Fuerza Aérea de Corea del Norte sobrevuelan Pyongyang. 5 de 76 | El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aparece en una ceremonia en la que se dio apertura oficial a una urbanización en Pyongyang, el jueves 13 de abril de 2017. El proyecto se completó en menos de un año, según funcionarios del Gobierno. 6 de 76 | Ciudadanos de Corea del Norte se reúnen para la apertura de la urbanización Ryomyong Street, en Pyongyang. 7 de 76 | Periodistas extranjeros son grabados por los medios norcoreanos durante el evento de Ryomyong Street, en Pyongyang. 8 de 76 | Soldados dejan la ceremonia de apertura del desarrollo urbanístico de Ryomyong Street, en Pyongyang 9 de 76 | Norcoreanos observan la estatua de su fundador, Kim Il-sung, en el Museo de la Revolución Coreana, el 10 de abril de 2017. Will Ripley, de CNN, dice que es la primera vez que aprueban el ingreso de cámaras de CNN a ese museo. 10 de 76 | Corea del Norte celebra el cumpleaños número 105 de Kim Il-sung. 11 de 76 | Niños en Pyongyang posan para una foto en la escuela secundaria para huérfanos, el 19 de febrero de 2017. 12 de 76 | Un tigre visto en un zoológico en Pyongyang, el 19 de febrero. Will Ripley, Tim Schwarz y Justin Robertson fueron los únicos periodistas occidentales reportando desde Corea del Norte luego de que ese país llevara a cabo una prueba con un misil balístico, el 12 de febrero. 13 de 76 | Will Ripley, periodista de CNN, publicó esta foto del paisaje urbano de Pyongyang el viernes 17 de febrero, en su cuenta de Instagram. “Noten el rascacielos de 105 pisos en forma de pirámide, del Hotel Ryugyong. Los trabajos comenzaron en 1987. Todavía no han terminado”, escribió. 14 de 76 | Soldados norcoreanos conducen un Mercedes Benz negro en las calles de Pyongyang el 17 de febrero. 15 de 76 | Un edificio de apartamentos de 70 pisos en construcción en Pyongyang, el 17 de febrero. 16 de 76 | Soldados de Corea del Norte miran los juegos pirotécnicos en Pyongyang, el 16 de febrero. 17 de 76 | Un grupo de personas usan sus teléfonos para tomar fotos de una escultura de hielo en Pyongyang, el 16 de febrero. 18 de 76 | Una soldado hace guardia, el 16 de febrero del 2017. Aunque el servicio militar para las mujeres ha sido voluntario durante mucho tiempo, algunos dicen que el Gobierno de Corea del Norte lo volvió obligatorio para fortalecer a sus Fuerzas Armadas. 19 de 76 | Un niño visita la exposición de flores de Kimjongilia, el 16 de febrero de 2017. Las flores rojas fueron nombradas en honor Kim Jong-il. 20 de 76 | Estudiantes universitarios bailan frente al estadio cubierto de Pyongyang, el 16 de febrero. 21 de 76 | La lista de nuevos libros aparece en inglés en una librería para turistas, en el hotel Yanggakdo de Pyongyang. 22 de 76 | Bloques de hielo fluyen por el río Taedong en Pyongyang, el 16 de febrero. 23 de 76 | Soldados le rinden homenaje a los líderes norcoreanos, el 15 de febrero del 2017. Es uno de los sitios sagrados de Pyongyang, la capital del país más aislado del mundo. 24 de 76 | Mujeres venden flores, el 15 de febrero, para que los dolientes rindan homenaje a los líderes caídos de Corea del Norte. 25 de 76 | Esta vista del río Taedong congelado muestra áreas residenciales de Pyongyang, el 15 de febrero. 26 de 76 | El símbolo del único partido político que existe en Corea del Norte, el Partido de los Trabajadores de Corea, domina la fachada de un edificio del Gobierno en Pyongyang. 27 de 76 | Los taxis se están volviendo cada vez más prevalentes en las calles de Pyongyang. La mayoría de los ciudadanos aún se transporta en buses. 28 de 76 | Guías turísticos le dicen al equipo de CNN que “en 1948, Kim Il-sung, su esposa y su hijo de entonces 7 años, Kim Jong-il, dispararon la primera ametralladora de fabricación nacional”, escribió Tim Schwartz en Instagram. 29 de 76 | El Man Gyong Dae School Children’s Palace —fotografiado en mayo de 2016— es un complejo de actividades para después de la escuela, ubicado en Pyongyang. 30 de 76 | Jóvenes cantantes practican su presentación en el “Children Palace” en Pyongyang. 31 de 76 | Un grupo de niños juegan voleibol en el centro de actividades extraescolares en Pyongyang. 32 de 76 | Una piscina olímpica es el punto central del “Children Palace”, en Pyongyang. 33 de 76 | En 2016, Pyongyang se preparaba para el Congreso del Partido de los Trabajadores, el primero de este tipo desde 1980. El evento tenía como objetivo consolidar el poder en el régimen de Kim Jong-un. 34 de 76 | Un tren puede verse desde la ventana del hotel Koryo, en Pyongyang. 35 de 76 | En enero del 2016, CNN visitó el Centro de Ciencia y Tecnología de Corea del Norte, en Pyongyang. 36 de 76 | Los visitantes del Centro de Tecnología usan la muy regulada intranet de Corea del Norte. 37 de 76 | Un grupo de personas hace una visita guiada al Centro de Ciencia y Tecnología de Corea del Norte. 38 de 76 | El centro incluye exhibiciones de tecnología destacada así como de desarrollo científico como este jet. 39 de 76 | Durante una demostración de fuerza cuidadosamente coreografiada para conmemorar el 70 aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, en octubre de 2015, un soldado marcha por la plaza Kim Il-sung. 40 de 76 | Jóvenes soldados del Ejército de Corea del Norte exponen la artillería en Pyongyang. 41 de 76 | Soldados norcoreanos marchan bajo las estatuas del fundador de Corea del Norte Kim Il-sung y su hijo, Kim Jong-il. 42 de 76 | El Ejército de Corea del Norte hace un desfile con sus armas por Pyongyang, una señal clara para el resto del mundo de que Corea del Norte tiene poder militar. 43 de 76 | Un mural gigante del fundador norcoreano Kim Il-sung en las afueras de la granja cooperativa Jang Chon, ubicada a 30 minutos en auto de la capital Pyongyang. CNN visitó la granja en septiembre de 2015. 44 de 76 | La gerente de la granja Kim Myong-jon es casi una celebridad en Corea del Norte. Durante los pasados 40 años, ella se ha encontrado con los tres líderes norcoreanos. 45 de 76 | La granja donde Kim Myong-jon trabaja es el hogar de uno de los primeros invernaderos de Corea del Norte. Fue visitado por primera vez por Kim Il-sung hace más de tres décadas, y más recientemente por su nieto, el actual líder Kim Jong-un. 46 de 76 | Estos chiles —que están tendidos bajo el sol en la granja de Jang Chon— son usados para hacer kimchi, un plato de col fermentado que es básico de la dieta de Corea del Norte. 47 de 76 | Will Ripley, de CNN, entrevistó a científicos de la Asociación Nacional de Desarrollo Aeronáutico, la agencia espacial de Corea del Norte. En septiembre de 2015, Corea del Norte le dio acceso exclusivo a CNN a un centro de satélites que había sido inaugurado poco antes. 48 de 76 | El edificio de la agencia espacial de Corea del Norte se localiza en un área residencial no lejos del centro de Pyongyang. 49 de 76 | Dos funcionarios caminan en las instalaciones del Centro Espacial de Corea del Norte. Los funcionarios de la Administración Nacional para el Desarrollo Aeroespacial le dijeron a CNN, en 2015, que la agencia ha preparado varios satélites y que estaban en el proceso final de “perfeccionar las operaciones”. 50 de 76 | Diplomacia del hula hula en el delfinario de Corea de Norte. El periodista de CNN, Brad Olson, fue llamado al escenario para demostrar cómo se hacía. “Me las arreglé para hacer tres seguidas, mucho para el deleite de la multitud”, dijo. 51 de 76 | En mayo de 2015, a CNN se le dio un raro acceso a los apartamentos de la facultad en una exclusiva área de Pyongyang, cerca de la Universidad Kim Il-sung. La sala era pulcra, aunque anticuada. 52 de 76 | Esta es la habitación principal del apartamento de tres cuartos. Un profesor universitario vive allí con sus hijos adultos. Es un apartamento de 200 metros cuadrados, muy amplio para un apartamento en Pyongyang. 53 de 76 | Un televisor de pantalla plana está ubicado en un lugar destacado de la sala. 54 de 76 | Los libros están ubicados correctamente alineados encima del escritorio en el estudio, donde además hay una lámpara para leer y un silla acolchada. 55 de 76 | Cada casa, en Corea del Norte, tiene retratos de los líderes norcoreanos Kim Il-sung y Kim Jong-il. El alojamiento es asignado por el Gobierno y es gratis. Aquellos que quieran mudarse tienen que firmar un contrato para cambiar sus lugares con otros ciudadanos. 56 de 76 | La cocina tiene un doble lavaplatos y cubiertas de metal. 57 de 76 | La cocina está equipada con una estufa Haier de dos fogones de gas. Haier, una compañía de Qingdao, China, es una de las compañías más grandes de electrodomésticos del mundo. 58 de 76 | Los estudiantes de primer grado de un salón de clases de Pyongyang son ordenados pero energéticos, a menudo están de pie dándole respuestas a las preguntas de sus profesores. 59 de 76 | Los estudiantes norcoreanos observan lecciones de equitación en el nuevo centro ecuestre diseñado por el supremo líder Kim Jong-un. Las instalaciones habían sido utilizadas antes como centro de entrenamiento militar. 60 de 76 | Los ejercicios al aire libre, acompañados de música divertida, son una rutina diaria para los estudiantes de bachillerato en Corea del Norte. 61 de 76 | Niños de un orfanato recientemente construido en Pyongyang practican una presentación musical. 62 de 76 | El orfanato tiene un área de piscina para los niños, que viven y estudian en el complejo. 63 de 76 | Un grupo de niños practica una rutina de tambores que presentará durante el Día Internacional del Niño. 64 de 76 | Juguetes de lanzadores de cohetes están listos para que los niños jueguen con ellos. 65 de 76 | El teniente general Nam Dong-ho habla con Will Ripley, de CNN, en mayo de 2015. Ripley y su equipo tuvieron acceso a la Zona Desmilitarizada de Corea, un área donde se estima están las tres cuartas partes del ejército permanente de Corea del Norte, de más de un millón de personas, se encuentra cerca de la frontera fuertemente fortificada. 66 de 76 | Soldados hacen guardia, en el lado norcoreano, de la Zona Desmilitarizada, en la frontera con Corea del Sur. 67 de 76 | Corea del Norte presenta el Acuerdo del Armisticio que puso final a la brutal guerra de Corea, en 1953. 68 de 76 | El teniente general Nam Dong-ho hace parte del ejército permanente de Corea del Norte con más de un millón de soldados. 69 de 76 | Mujeres en Pyongyang visten sus mejores trajes de domingo y llevan paraguas adornados para protegerse del sol. 70 de 76 | Dos estatuas gemelas honran a dos fallecidos líderes de Corea del Norte, de la misma familia: Kim il-sung y Kim Jong-il. Los visitantes que llegan a Pyongyang suelen ser llevados a ese monumento para dejarles flores y rendirles un homenaje. 71 de 76 | El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó personalmente los planes de construcción de este nuevo parque acuático en Pyongyang y ordenó que altos funcionarios probaran la seguridad de los toboganes. 72 de 76 | Visitantes al parque acuático de Pyongyang juegan tenis de mesa. 73 de 76 | El Pyongyang Gold Lane, un centro para jugar a los bolos en la capital de Corea del Norte, es muy popular entre los jóvenes. 74 de 76 | El Aeropuerto de Pyongyang es la primera parada de los recorridos que se hacen por Corea del Norte. La aerolínea nacional se llama Air Koryo. Opera vuelos directos desde Beijing y Shenyang, en China, y desde Vladivostok, en Rusia. Aunque en los últimos años ha adquirido algunos aviones nuevos, casi toda la flota de Air Koryo es bastante vieja. 75 de 76 | La revista de la aerolínea, que se puede leer en todos los vuelos, incluye varias páginas sobre el líder supremo del país, Kim Jong-un. 76 de 76 | La comida a bordo de Air Koryo consiste en una hamburguesa y un vaso de cerveza de Corea del Norte.

2006

Julio – Después de que Corea del Norte probara misiles de largo alcance, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución exigiendo que Corea del Norte suspenda el programa.

Octubre – Corea del Norte afirma haber probado con éxito su primera arma nuclear. La prueba lleva al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer una amplia gama de sanciones.

2007

13 de febrero – Corea del Norte acuerda cerrar su principal reactor nuclear a cambio de un paquete de ayuda por valor de US$ 400 millones.

30 de septiembre – En las conversaciones a seis partes en Beijing, Corea del Norte firma un acuerdo que establece que comenzará a desactivar sus instalaciones de armas nucleares.

31 de diciembre – Corea del Norte no cumple con el plazo para desactivar sus instalaciones de armas.

2008

27 de junio – Corea del Norte destruye una torre de enfriamiento de agua en la instalación nuclear de Yongbyon.

Diciembre – Se llevan a cabo conversaciones de seis partes en Beijing. Las conversaciones se rompen por la negativa de Corea del Norte a permitir que los inspectores internacionales accedan sin restricciones a los sitios sospechosos de ser nucleares.

2009

25 de mayo – Corea del Norte anuncia que realizó su segundo ensayo nuclear.

12 de junio – El Consejo de Seguridad de la ONU condena la prueba nuclear e impone nuevas sanciones.

2010

20 de noviembre – Un profesor de la Universidad de Stanford publica un informe en el que asegura que Corea del Norte tiene una nueva instalación de enriquecimiento nuclear.

2011

24 y 25 de octubre – Funcionarios estadounidenses se reúnen con una delegación de Corea del Norte en Ginebra, Suiza, en un esfuerzo por reiniciar las conversaciones de seis partes sobre armas nucleares que fracasaron en 2008.

2012

29 de febrero – El Departamento de Estado anuncia que Corea del Norte acordó una moratoria sobre los lanzamientos de misiles de largo alcance y la actividad nuclear en la principal instalación nuclear de la nación a cambio de ayuda alimentaria.

2013

24 de enero – La Comisión de Defensa Nacional de Corea del Norte dice que continuará con las pruebas nucleares y el lanzamiento de cohetes de largo alcance desafiando a Estados Unidos. Las pruebas y los lanzamientos se incorporarán a una “próxima acción total” dirigida a Estados Unidos, “el enemigo jurado del pueblo coreano”, dice la comisión.

12 de febrero – Corea del Norte realiza su tercera prueba nuclear. Esta es la primera prueba nuclear realizada bajo el mando del líder Kim Jong Un. Tres semanas después, Naciones Unidas ordena sanciones adicionales en protesta.

2014

30 y 31 de marzo – Corea del Norte advierte que está preparando otra prueba nuclear. Al día siguiente, la hostilidad se intensifica cuando el país dispara cientos de proyectiles a través de la frontera marítima con Corea del Sur. En respuesta, Corea del Sur dispara alrededor de 300 proyectiles en aguas de Corea del Norte y envía aviones de combate a la frontera.

2015

6 de mayo – En una entrevista exclusiva con CNN, el subdirector de un grupo de expertos de Corea del Norte dice que el país tiene la capacidad de misiles para atacar a Estados Unidos continental y lo haría si Estados Unidos “los forzara”.

20 de mayo – Corea del Norte dice que tiene la capacidad de hacer armas nucleares minuatura, un paso clave hacia la construcción de misiles nucleares. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos responde que Estados Unidos no cree que los norcoreanos tengan esa capacidad.

12 de diciembre – Medios estatales de Corea del Norte dicen que el país ha agregado la bomba de hidrógeno a su arsenal.

2016

6 y 7 de enero – Corea del Norte dice que ha realizado con éxito una prueba de bomba de hidrógeno. Un día después de la supuesta prueba, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dice que Estados Unidos no ha verificado que la prueba haya tenido éxito.

9 de marzo – Corea del Norte anuncia que tiene ojivas nucleares en miniatura que pueden caber en misiles balísticos.

9 de septiembre – Corea del Norte afirma haber detonado una ojiva nuclear. Según la Administración Meteorológica de Corea del Sur, se estima que la explosión tuvo un poder explosivo de 10 kilotones.

2017

1 de enero – En un discurso televisado, Kim afirma que Corea del Norte pronto podría probar un misil balístico intercontinental.

8 de enero – Durante una entrevista en “Meet the Press” de CNN, el secretario de Defensa, Ash Carter, dice que los militares derribarán cualquier misil norcoreano disparado contra Estados Unidos o cualquiera de sus aliados.

12 de enero – Un funcionario de defensa de EE.UU. le dijo a CNN que el Ejército ha desplegado un equipo de radar basado en el mar para rastrear los lanzamientos de misiles de largo alcance por parte de Corea del Norte.

4 de julio – Corea del Norte afirma que ha realizado con éxito su primera prueba de un misil balístico intercontinental, o ICBM, que puede “llegar a cualquier parte del mundo”.

25 de julio – Corea del Norte amenaza con un ataque nuclear en “el corazón de Estados Unidos” si intenta destituir a Kim como líder supremo, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) estatal de Pyongyang.

7 de agosto – Corea del Norte acusa a Estados Unidos de “intentar llevar la situación de la península de Corea al borde de una guerra nuclear” después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara por unanimidad nuevas sanciones en respuesta a las pruebas de misiles balísticos de largo alcance de Pyongyang el mes pasado.

9 de agosto – El ejército de Corea del Norte está “examinando el plan operativo” para atacar áreas alrededor del territorio estadounidense de Guam con misiles balísticos estratégicos de medio a largo alcance, dice la agencia de noticias estatal KCNA. Los comentarios de Corea del Norte se publican un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera a Pyongyang que si continúa amenazando a Estados Unidos, enfrentará “fuego y furia como el mundo nunca ha visto”.

3 de septiembre – Corea del Norte lleva a cabo su sexta prueba de un arma nuclear, provocando un evento sísmico de magnitud 6,3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Pyongyang afirma que el dispositivo es una bomba de hidrógeno que podría montarse en un misil intercontinental. Un grupo de monitoreo de armas nucleares describe el arma como hasta ocho veces más fuerte que la bomba lanzada en Hiroshima en 1945. En respuesta a la prueba, Trump tuitea que Corea del Norte sigue siendo “muy hostil y peligrosa para Estados Unidos”. Continúa criticando a Corea del Sur, afirmando que el país está “hablando de apaciguamiento” con su vecino del norte. También dice que Corea del Norte es “una vergüenza para China”, alegando que Beijing está teniendo poco éxito en controlar el régimen de Kim.

1 de noviembre – Un funcionario estadounidense le dijo a CNN que Corea del Norte está trabajando en una versión avanzada de su misil balístico intercontinental que podría llegar a Estados Unidos.

28 de noviembre – Un ministro de Corea del Sur dice que Corea del Norte podría desarrollar la capacidad de lanzar un arma nuclear en un misil balístico de largo alcance en algún momento de 2018.

2018

2 de enero – Trump ridiculiza a Kim Jong Un en un tuit. El presidente dice que tiene un botón nuclear más grande y funcional que el líder norcoreano en una publicación en Twitter, respondiendo a la afirmación de Kim de que tiene un botón nuclear en su escritorio.

10 de enero – La Casa Blanca publica un comunicado en el que indica que la administración Trump podría estar dispuesta a mantener conversaciones con Corea del Norte.

6 de marzo – El jefe de seguridad nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, dice que Corea del Norte acordó abstenerse de realizar pruebas nucleares y de misiles mientras participa en conversaciones de paz. Corea del Norte también ha expresado su disposición a hablar con Estados Unidos sobre el abandono de su programa nuclear, según Chung.

8 de marzo: Chung, de pie frente a la Casa Blanca, anuncia que Trump ha aceptado una invitación para reunirse con Kim.

12 de junio – El resultado final de una cumbre histórica y casi cinco horas de conversaciones entre Trump y Kim en Singapur culmina con declaraciones de una nueva amistad, pero solo vagas promesas de desarme nuclear.

5 de diciembre – Nuevas imágenes de satélite obtenidas en exclusiva por CNN revelan que Corea del Norte ha ampliado significativamente una base clave de misiles de largo alcance, lo que ofrece un recordatorio de que Kim sigue cumpliendo su promesa de producir en masa y desplegar los tipos existentes de ojivas nucleares en su arsenal.

2019

18 de enero – Trump se reúne con Kim Yong Chol, el principal negociador de Corea del Norte sobre conversaciones nucleares, y discuten la desnuclearización y la segunda cumbre programada para febrero.

27 y 28 de febrero – Una segunda ronda de conversaciones sobre diplomacia nuclear entre EE.UU. y Corea del Norte termina abruptamente sin un acuerdo conjunto después de que Kim insiste en que se levanten todas las sanciones de EE.UU. contra su país. Trump afirma que Kim se ofreció a tomar algunas medidas para desmantelar su arsenal nuclear, pero no lo suficiente como para justificar el fin de las sanciones impuestas al país.

8 de marzo – Analistas dicen que las imágenes satelitales indican una posible actividad en una instalación de lanzamiento, lo que sugiere que el país puede estar preparándose para disparar un misil o un cohete.

15 de marzo – El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dice a periodistas que el país no tiene intención de “ceder a las demandas de Estados Unidos”. A raíz del comentario, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, insiste en que las negociaciones continuarán.

4 de mayo – El Ministerio de Defensa de Corea del Sur declara que Corea del Norte probó lanzacohetes múltiples de 240 mm y 300 mm, incluido un nuevo modelo de arma guía táctica el 3 de mayo. Según la evaluación del Ministerio de Defensa, el alcance de los lanzadores es de aproximadamente 70 a 240 kilómetros. Se entiende que la prueba es el primer lanzamiento de misiles desde Corea del Norte desde finales de 2017, y el primero desde que Trump comenzó a reunirse con Kim.

2 de octubre – Corea del Norte dice que probó un nuevo tipo de misil balístico lanzado desde submarinos (SLBM), un día después de que Pyongyang y Washington acordaron reanudar las conversaciones nucleares. El lanzamiento marca una desviación de las pruebas de misiles de menor alcance que Corea del Norte ha llevado a cabo en los últimos meses.

3 de diciembre – En un comunicado, Ri Thae Song, primer viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte que trabaja en asuntos estadounidenses, advirtió a Estados Unidos que se prepare para un “regalo de Navidad”, que algunos interpretan como la reanudación de las llamadas prueba de misiles de larga distancia. El 25 de diciembre pasa sin un “regalo” del régimen de Corea del Norte, pero los funcionarios estadounidenses permanecen atentos.

2020

9 de marzo – Según funcionarios de Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte disparó al menos tres proyectiles no identificados, el segundo movimiento de este tipo del régimen en dos semanas. Los medios estatales de Corea del Norte dicen que los ejercicios militares comenzaron el 28 de febrero, el primer aniversario de la cumbre de Kim en Hanoi, Vietnam, con Trump, que terminó sin acuerdo. Los ejercicios militares continuaron el 2 de marzo, cuando Pyongyang disparó dos proyectiles de corto alcance no identificados desde un área cercana a la ciudad costera de Wonsan, a unos 65 kilómetros al sur de Sondok.

10 de octubre – Corea del Norte revela lo que los analistas creen que es uno de los misiles balísticos más grandes del mundo en un desfile militar que celebra el aniversario 75 del Partido de los Trabajadores transmitido por la televisión estatal.

2021

24 de marzo – Corea del Norte lanza dos misiles balísticos, el segundo lanzamiento de este tipo en menos de una semana. Según un comunicado del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, se dispararon dos misiles de corto alcance desde el área de Hamju de la provincia de Hamgyong del Sur hacia el mar, frente a la costa este de Corea del Norte, a las 7:06 a.m. y las 7:25 a.m. hora local. Los proyectiles volaron unos 450 kilómetros, alcanzando una altitud de 60 kilómetros, y se cree que fueron misiles balísticos lanzados desde tierra, según el comunicado. El tipo exacto de los misiles aún no está claro, dijo un alto funcionario estadounidense a CNN, citando un informe de inteligencia.

27 de agosto – En un informe anual sobre el programa nuclear de Pyongyang, la OIEA dice que Corea del Norte parece haber reiniciado las operaciones en una planta de energía capaz de producir plutonio para armas nucleares. El OIEA dice que las pistas, como la descarga de agua de enfriamiento, observada a principios de julio, indicaron que la planta está activa. No se había observado tal evidencia desde diciembre de 2018.

13 de septiembre – Corea del Norte afirma que probó con éxito nuevos misiles de crucero de largo alcance el 11 y 12 de septiembre, según la KCNA estatal del país. Según KCNA, los misiles viajaron durante 7.580 segundos a lo largo de órbitas de vuelo ovales y en forma de ocho en el aire sobre la tierra y las aguas territoriales de Corea del Norte y alcanzaron objetivos a 1.500 kilómetros de distancia. Estados Unidos y la vecina Corea del Sur están investigando las afirmaciones de lanzamiento, dijeron a CNN funcionarios de ambos países.

28 de septiembre – Corea del Norte afirma que probó con éxito un nuevo misil hipersónico llamado Hwasong-8, según un informe de KCNA. Los expertos dicen que el misil tiene el potencial de ser una de las armas más rápidas y precisas del mundo, y podría equiparse con una ojiva nuclear.

14 de octubre – Un estudio académico determina que Corea del Norte puede obtener todo el uranio que necesita para armas nucleares a través de su planta de Pyongsan existente y, según las imágenes satelitales, puede aumentar la producción por encima de su tasa actual.

18 de octubre – Corea del Norte dijo que probó con éxito un nuevo misil balístico desde un submarino, informa la agencia estatal de noticias KCNA.

2022

5 de enero – Corea del Norte dijo que probó con éxito un misil hipersónico, según los medios estatales. El misil se separó después del lanzamiento, maniobró 120 kilómetros desde el lanzamiento inicial y alcanzó el objetivo establecido en 700 kilómetros sin ningún error, informó KCNA. Los analistas estadounidenses y surcoreanos dudaban de las afirmaciones.

11 de enero – Corea del Norte lanzó un presunto misil balístico y se dice que es más avanzado que el misil que Pyongyang probó la semana anterior, alcanzando una velocidad de más de 10 veces la velocidad del sonido, según un comunicado del Jefe de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. La Administración Federal de Aviación dejó en tierra algunos aviones en la costa oeste debido a la preocupación de que el misil fuera capaz de golpear a Estados Unidos, antes de que quedara claro que el arma no era una amenaza.

12 de enero – Estados Unidos anuncia sanciones contra ocho individuos y entidades norcoreanos y rusos por apoyar los programas de misiles balísticos de Corea del Norte.

20 de enero – Corea del Norte dice que reconsiderará su moratoria sobre las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance, según los medios estatales.

30 de enero – Corea del Norte dispara lo que se presume es su misil balístico de mayor alcance desde 2017, una escalada de su programa de armas y una posible señal de pruebas más grandes por venir, según el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Tanto el gobierno de Corea del Sur como el de Japón informan del lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio (IRBM), y funcionarios en Tokio dicen que el misil alcanzó una altura de 2.000 kilómetros con un alcance de 800 kilómetros, antes de caer en aguas de la costa este de la península de Corea.

10 de marzo – El Pentágono afirma que Corea del Norte probó un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales en dos lanzamientos recientes, lo que, según los funcionarios estadounidenses, es una “grave escalada” de Pyongyang. Según el Pentágono, no tenían la intención de demostrar el alcance o la capacidad de ICBM, pero “probablemente evaluarían este nuevo sistema antes de realizar una prueba a rango completo en el futuro, potencialmente disfrazado de lanzamiento espacial”.

24 de marzo – Corea del Norte dispara lo que se cree que es su primer misil balístico intercontinental desde 2017. El presunto misil balístico intercontinental voló a una altitud de 6-000 kilómetros y a una distancia de 1.080 kilómetros con un tiempo de vuelo de 71 minutos antes de amerizar en aguas de la costa occidental de Japón, según el Ministerio de Defensa de Japón. Los analistas dicen que la prueba podría ser el misil de mayor alcance disparado hasta ahora por Corea del Norte, posiblemente representando un nuevo tipo de misil balístico intercontinental.

