Congresistas de Perú presentan proyectos de ley para recortar los mandatos del presidente Pedro Castillo y de los parlamentarios

(CNN Español) — Fueron dos las iniciativas legislativas presentadas el jueves en Perú que proponen una reforma constitucional que recortaría el mandato del presidente Pedro Castillo y del Congreso de la República, además de adelantar las elecciones generales en el país. Según la Constitución, las reformas parciales o totales deben de realizarse a través del Parlamento, con lo cual queda en manos de éste aprobar las iniciativas que se presenten.

Uno de los proyectos de ley fue presentado por Perú Libre, el partido de gobierno. Sin embargo, CNN confirmó a través de una conversación con Hugo Roviria, oficial mayor del Congreso, que el vocero de esa bancada, Waldemar Cerrón, y otros congresistas retiraron sus firmas del proyecto de ley, con lo cual éste pasa al archivo y no podrá seguir su trámite por no contar con las firmas mínimas requeridas por el reglamento legislativo. CNN también conversó con Pasión Dávila, congresista autor del proyecto, quien comentó que su firma no había sido retirada y que tampoco lo hará.

Ni el presidente Castillo, ni el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se han pronunciado públicamente sobre los proyectos presentados este jueves, CNN está buscando sus opiniones. Quien sí hablo sobre el tema en una conferencia de prensa fue la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien dijo que “todo es debatible” y que “si para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, no hay ningún problema”.

El segundo proyecto de ley y que sí continúa su curso en el Congreso fue presentado por la congresista Digna Calle, del partido Podemos. El documento propone que las elecciones generales sean convocadas por el presidente dentro de las 48 horas de la entrada en vigor del artículo y que se realicen el último domingo de marzo de 2023. Entre los fundamentos de la iniciativa se señala que el “país se encuentra convulsionado con protestas y movilizaciones sociales ante la crisis política y económica que es resultado de la percepción de improvisación e incapacidad del gobierno, (…) y de la falta de acciones acertadas por gran parte del Congreso”.

El proyecto del oficialista Perú Libre proponía que “el presidente y la vicepresidenta –elegidos en 2021– concluyan su mandato el 28 de julio de 2023. Y que los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminen su representación el 26 de julio del mismo año”.

Este proyecto de ley, que hace referencia a las dos mociones de vacancia presentadas contra Pedro Castillo, señala que existe una “crisis institucional y de representación política” a la que la población ha respondido mediante diversas manifestaciones en todo el país, y que estos hechos “reflejan una profunda crisis de legitimidad en el escenario político que, sumada a los últimos acontecimientos, ofrece una indicación muy clara de que la representación nacional no está enmarcando sus funciones a favor de los intereses y de las grandes demandas de la población”.

El texto también hacía referencia a las últimas encuestas que le dan una alta desaprobación a la gestión del presidente Castillo y una mayor todavía al Congreso: “es necesario una nueva composición política en la conducción de los destinos del país que supere a los actuales actores políticos, y que la ciudadanía decida un nuevo rumbo en las elecciones generales ante la evidente crisis institucional generada”. Y añadía que “urge una transición de impecable legalidad democrática” y que actualmente el futuro del régimen democrático se ve amenazado.

