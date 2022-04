Las autoridades buscan a una agente correccional y un recluso que nunca llegaron a la corte en Alabama, Estados Unidos

Verónica Ojeda

(CNN) — Las autoridades del condado de Lauderdale, Alabama, están buscando a una empleada de la oficina del sheriff y a un recluso que desaparecieron cuando se dirigían al juzgado alrededor de las 9:30 este viernes por la mañana.

La subdirectora de correccionales desaparecida, Vicki White, rompió el protocolo cuando escoltó al recluso Casey White desde la cárcel esta mañana para llevarlo aparentemente al tribunal del condado de Lauderdale, dijo el sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton. El recluso y la funcionaria penitenciaria no están relacionados.

Las autoridades dijeron que Casey White estaba detenido por cargos de asesinato y que dos agentes jurados deberían haber estado con él en todo momento, incluso durante el transporte al tribunal.

Vicki White coordina todos los transportes desde el centro de detención hasta el tribunal y, por tanto, conocía el protocolo, añadió el sheriff.

Singleton dijo que, aunque Casey White estaba siendo supuestamente transportado para una evaluación de salud mental en el juzgado, desde entonces se han enterado de que no estaba programada ninguna evaluación ni ninguna otra audiencia judicial para él este viernes.

“Conociendo al recluso, creo que está en peligro sean cuales sean las circunstancias… Estaba en la cárcel por asesinato y no tenía nada que perder”, dijo Singleton.

Las autoridades están estudiando ahora todas las posibilidades de lo sucedido, incluyendo si la funcionaria de prisiones ayudó a Casey White a escapar.

“Si ella le ayudó o no, no lo sabemos, y no lo abordaremos hasta que tengamos pruebas absolutas de que eso es lo que ocurrió. Asumimos en este momento que fue llevada contra su voluntad, a menos que podamos probar absolutamente lo contrario”, añadió Singleton.

Buscan vinculación entre la agente y el recluso

Las autoridades dijeron que todavía están buscando e investigando cualquier interacción entre la agente de correcciones y Casey White, así como cualquier llamada telefónica que haya recibido.

Cuando Vicki White escoltó a Casey White fuera de la cárcel, le dijo al guardia que iba a dejarlo en el juzgado y que luego iría a buscar atención médica porque no se sentía bien.

El sheriff dijo que Casey White nunca fue dejado en la corte y Vicki White no llegó al lugar donde dijo que iba a buscar atención médica.

Las autoridades no se dieron cuenta de su desaparición hasta varias horas después.

Su vehículo, un coche patrulla Ford Taurus 2013, fue visto por primera vez en el estacionamiento de un centro comercial alrededor de las 11 de la mañana por alguien que estaba en un descanso para el almuerzo, dijo Singleton.

Alrededor de las 3:30 p.m., los agentes de la cárcel se preocuparon y trataron de comunicarse con ella, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Entonces se dieron cuenta de que Casey White no había regresado a la cárcel.

Vicki White lleva 25 años en el departamento y puede optar a la jubilación, algo de lo que ha hablado en los últimos meses, añadió Singleton.

“Se tomaron todas las precauciones. La pregunta que tenemos para la directora White es por qué violó la política”, dijo Singleton.

Casey White mide 1,80 metros de altura y se le considera armado y peligroso. Vicki White “estaba armada con una pistola de 9 mm, lo que significa que estamos asumiendo que está armado”, añadió Singleton.

