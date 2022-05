Ya puedes ver el nuevo tráiler de “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”

Ángela Reyes

(CNN Español) — Los amantes de “Game of Thrones” que aguardan con ansias el estreno de “House of the Dragon” pueden dar este jueves un vistazo a lo que será la serie: se publicó un nuevo tráiler de la precuela en redes sociales.

“La historia no recuerda la sangre. Recuerda nombres”. Con ese mensaje, la cuenta oficial de “House of the Dragon” en Twitter publicó el nuevo tráiler de la esperada serie de HBO Max, que se estrenará el 21 de agosto de 2022 .

Quién es quién en “House of the Dragon”

En el avance, que dura poco más de un minuto y medio, se puede ver a varios de los personajes que protagonizarán la serie, entre ellos el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) y su heredera, la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

El clip cuenta con una mezcla de diálogos y momentos de lucha. Los dragones vuelven a la escena, en lo que según IMDb es la mirada más extensa de lo que será la serie hasta el momento.

History does not remember blood. It remembers names. August 21. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/WZ5AT938RR — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2022

Además, en la cuenta de Twitter se publicó una serie de imágenes con los personajes principales de “House of Dragons” y descripciones cortas del lugar que ocupan en la trama.

The Queen Who Never Was.#RhaenysTargaryen#HouseoftheDragon pic.twitter.com/188i5kvDxG — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2022

La serie basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin está ambientada 300 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y cuenta la historia de la casa Targaryen.

El elenco principal está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans, confirmó HBO Max.

Según IMDb, “House of the Dragon” es el estreno más esperado de este año. Aquí puedes ver el ranking completo.

George R.R. Martin es el productor ejecutivo y el cocreador de la serie, mientras que Ryan Condal fue el encargado de escribir la trama.

En la 71° entrega de los Premios Emmy en 2019, “Game of Thrones” se llevó cuatro estatuillas, entre ellos a mejor serie dramática.

