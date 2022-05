El video más reciente de Kendrick Lamar tiene deepfakes de Kanye y Will Smith

Alexandra Ferguson

(CNN) — El rapero Kendrick Lamar está causando conmoción con su nuevo video para “The Heart Part 5”, su primer sencillo en cuatro años.

La nueva canción se estrenó el domingo, junto con un video musical de cinco minutos en el que la estrella del hip-hop imita a algunos hombres negros famosos mediante el “deepfake” mientras critica las nociones modernas de la cultura.

Dirigido por Dave Free y el propio Lamar, el video de “The Heart Part 5” comienza de forma bastante sencilla. Las palabras: “I am. All of us”, (Yo soy todos nosotros) atribuidas a “oklama” (aparentemente un alter ego de Lamar) se muestran sobre un fondo negro.

El fondo cambia a color guinda y Lamar empieza a rapear, mientras mira ligeramente fuera de cámara: “As I get a little older, I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours” (“A medida que me hago un poco mayor, me doy cuenta de que la vida es perspectiva. Y mi perspectiva puede diferir de la tuya”).

Los visuales dan un giro más inquietante cuando Lamar parece transformarse en la exestrella de la NFL OJ Simpson, el rapero Kanye West, el controvertido actor de “Empire” Jussie Smollett y la estrella de Hollywood Will Smith, así como en la difunta estrella de la NBA Kobe Bryant y el rapero asesinado Nipsey Hussle.

El tema, que parece samplear el clásico de Marvin Gaye de 1976 “I Want You”, redondea la segunda mitad del tercer verso con varias líneas desde la perspectiva de Hussle, nominado al Grammy, que fue asesinado el 31 de marzo de 2019.

Lamar rapea las líneas: “As I bleed through the speakers, feel my presence. To my brother, to my kids, I’m in Heaven. To my mother, to my sis, I’m in Heaven. To my father, to my wife, I am serious, this is Heaven. To my friends, make sure you countin’ them blessings. To my fans, make sure you make them investments. And to the killer that sped up my demise. I forgive you, just know your soul’s in question”. (“Mientras sangro a través de los altavoces, siente mi presencia. A mi hermano, a mis hijos, estoy en el cielo. A mi madre, a mi hermana, estoy en el Cielo. A mi padre, a mi esposa, hablo en serio, esto es el Cielo. A mis amigos, asegúrense de contar sus bendiciones. A mis fans, asegúrense de hacerlas inversiones. Y al asesino que aceleró mi muerte: te perdono, pero debes saber que tu alma está en entredicho”).

Los creadores de “South Park”, Trey Parker y Matt Stone, reciben un “agradecimiento especial” en los créditos del video, junto con su estudio Deep Voodoo deepfake.

¿Qué son los deepfakes y por qué resulta tan complicado detectarlos?

“The Heart Part 5” llega antes del lanzamiento del esperado quinto álbum de Lamar, “Mr. Morale & The Big Steppers”, que se estrenará este viernes. El disco será la continuación de “Damn”, de 2017, que encabezó el Billboard 200 de Estados Unidos en su debut e hizo historia como el primer álbum de rap en ganar un premio Pulitzer.

