OPINIÓN | Los ataques en línea dirigidos a Amber Heard envían un peligroso mensaje a las mujeres víctimas de violencia

(CNN) — No hay héroes en el juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard. Para un observador casual, el caso parece tratarse de dos personas profundamente disfuncionales que vieron cómo su desregulación emocional empeoraba exponencialmente debido a su relación romántica.

Para gran parte de las redes sociales, sin embargo, parece un cuento moral simplista: un héroe derribado por una chica intrigante; un buen hombre engañado por una mala mujer. Lo que claramente era una relación complicada ha sido plasmada en blanco y negro por legiones de superfans de Depp que parecen encontrar un propósito más grande en la vida al defender el honor del Capitán Jack Sparrow y difamar a la mujer que se atrevió a acusarlo de mala conducta.

Como informó CNN, las respuestas de las redes sociales al juicio provienen en su mayoría de usuarios que están al lado de Depp y, a menudo, son crueles con Heard, quien es más de dos décadas más joven que Depp y era mucho menos famosa antes del matrimonio, el divorcio y todo el drama que siguió a esto. Los fanáticos de Depp incluyen algunos activistas de los derechos de los hombres muy ruidosos, que afirman que las mujeres son a menudo las abusadoras en las relaciones, así como ciudadanos aparentemente promedio que se han convertido en expertos en todo, desde abuso doméstico hasta lenguaje corporal y trastornos de personalidad.

El impacto más allá de los testimonios de Depp y Heard

Claro, los hombres también pueden ser víctimas de abuso y, a veces, las relaciones involucran a dos personas que se lastiman físicamente. Tanto Depp como Heard parecen tener una relación imprecisa con la verdad. Su consejero matrimonial testificó que ambos abusaron mutuamente. Heard dice que Depp abusó física, emocional y sexualmente de ella; Depp dice que él nunca la golpeó pero que ella lo agredió.

Informes y testimonios previos en el juicio sugieren que Depp lucha con el consumo de alcohol y drogas. Según el testimonio de Depp y los mensajes de texto gráficos y violentos que envió sobre Heard, que se presentaron en el juicio, también parece deleitarse con fantasías misóginas y violentas. (Afirmó en el estrado que los mensajes de texto tenían la intención de ser humorísticos).

Pero el impacto de este juicio no se limita a su resultado o lo que dice sobre la historia que está contando cualquiera de las partes. También se trata del mensaje que envían estos viciosos ataques en línea contra Amber Heard. La misoginia del fandom ha producido resultados tóxicos antes, y ¿qué se supone que una mujer, particularmente una que puede ser víctima de abuso emocional o físico, debe sacar del vitriolo que ha desatado este juicio? Y la respuesta a esa pregunta es importante, porque la realidad es que el abuso es en gran medida una cuestión de género: las mujeres se enfrentan a índices mucho más altos de violencia de su pareja íntima y es mucho más probable que su pareja íntima las lastime o las mate.

Esto, por supuesto, no significa que las mujeres sean las víctimas y los hombres los perpetradores en todos los casos. Las estadísticas pintan un panorama general, pero no nos dicen lo que sucedió o no entre dos personas. Sin embargo, el problema con el caso Depp-Heard es que, si bien la evidencia no hace que ninguna de las partes parezca particularmente honorable, los comentarios de las redes sociales no aportan complejidad. Quieren un héroe y un villano, y quieren hundir a ese villano hasta el fondo.

El abuso misógino en línea

Irónicamente, o tal vez como era de esperar, las protestas de la inocencia total de Depp se han convertido en multitudes en línea que pululan sobre cualquiera que no esté de acuerdo y crea que Heard es la víctima. Escuché que los seguidores son atacados y abusados de forma rutinaria en línea; sus cuentas son denunciadas en masa y, a veces, suspendidas, y están sujetas a corrientes de vitriolo misógino, todo, aparentemente, para demostrar que Depp no es un abusador. Mientras tanto, el testimonio de Heard es objeto de burlas y burlas. E incluso la hija de Depp está siendo blanco de abusos en línea por parte de los fanáticos de Depp que creen que ella no apoya lo suficiente a su padre.

Estos autodenominados defensores de una supuesta víctima de abuso participan felizmente en el abuso misógino en línea. Y, mientras tanto, tanto las víctimas de la violencia doméstica como los abusadores están viendo cómo se desarrolla esto. La lección parece ser que a quién se cree en una situación en la que hay acusaciones mutuas de violencia doméstica dependerá de la popularidad, y que a los hombres se les dará el beneficio de la duda, mientras que las mujeres serán ridiculizadas por sus lágrimas.

Depp es un actor mundialmente famoso y muy querido. Heard es una entidad mucho menos conocida y menos exitosa. Su profesión se usa en su contra, ya que los fanáticos de Depp afirman que está actuando a su manera a través de su testimonio y claramente no es sincero. Depp, también actor, no enfrenta el mismo volumen de acusaciones de artificialidad. Los observadores del juicio se obsesionan con los detalles más pequeños para afirmar que Heard es consumidora de drogas y, por lo tanto, no es de fiar. Mientras tanto, Depp tiene problemas bien documentados y admitidos con el abuso de drogas y alcohol que no parecen tener en cuenta el caso de sus defensores.

Está bien no saber la respuesta a una pregunta tan complicada como lo que sucedió dentro de la relación Depp-Heard. Es útil entender que uno puede ser fanático de un actor y también darse cuenta de que la admiración intensa no se traduce en un conocimiento íntimo. Este tipo de humildad también es útil para las feministas: podemos entender que las mujeres son mucho más propensas a sufrir abusos que los hombres, pero eso no significa que las mujeres sean las víctimas y los hombres los perpetradores en el 100% de las relaciones abusivas. Podemos elegir mirar relatos y evidencias contradictorias y concluir que simplemente no sabemos qué sucedió exactamente.

Pero también podemos ver la respuesta pública a esa evidencia complicada como una especie de indicador del sexismo. Para demasiados usuarios de las redes sociales, el fanatismo por Depp y un sentido de propósito y fariseísmo extrañamente inflados en torno a este juicio se han convertido en pretextos para un pasatiempo familiar: acosar a las mujeres en línea.

Casi que hay una sospecha de que para algunos de los más vociferantes defensores de Depp en Internet, la misoginia es el punto.

