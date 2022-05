Elon Musk niega acusaciones de acoso sexual por parte de una auxiliar de vuelo de SpaceX

Melissa Velásquez Loaiza

Nueva York (CNN Business) — Elon Musk negó, en una serie de tuits, las acusaciones de que acosó sexualmente a una azafata de SpaceX en 2016.

“Tengo un desafío para esta mentirosa que afirma que su amiga me vio ‘expuesto’: que describa solo una cosa, cualquier cosa (cicatrices, tatuajes, …) que no sea conocida por el público. No será capaz de hacerlo porque nunca sucedió”, tuiteó el presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX en la madrugada de este viernes.

El tuit se produce después de que Business Insider informara que SpaceX pagó un acuerdo de US$ 250.000 en 2018 después de que una asistente de vuelo de SpaceX denunciara una conducta sexual inapropiada contra el multimillonario.

Citando documentos y entrevistas que realizó, Business Insider informó que “la asistente trabajaba como miembro de la tripulación de cabina por contrato para la flota de aviones corporativos de SpaceX. La mujer acusó a Musk de exponerle su pene erecto, frotarle la pierna sin consentimiento y le ofreció comprarle un caballo a cambio de un masaje erótico”.

En su solicitud a Business Insider para que le diera más tiempo para responder a las acusaciones, Musk dijo que había “mucho más en esta historia”.

“Si estuviera inclinado a involucrarme en acoso sexual, es poco probable que esta sea la primera vez en toda mi carrera de 30 años que sale a la luz”, dijo a Business Insider. El medio también dijo que Musk caracterizó la historia como un “golpe con motivaciones políticas”.

En tuits separados, Musk luego negó haber respondido a Business Insider.

“¿De verdad respondiste a los reporteros de BI?”, le preguntó un tuitero a Musk.

“No”, respondió Musk, “estaba claro que su único objetivo era un golpe de precio (sic) para interferir con la adquisición de Twitter. La historia se escribió incluso antes de que hablaran conmigo”.

El artículo de Business Insider afirma que “extendió el plazo y reiteró la oferta a Musk para comentar sobre los reclamos. Él no respondió”.

SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

El informe de Business Insider se produce cuando Musk trabaja para adquirir Twitter, un acuerdo que recientemente puso “en espera”.

