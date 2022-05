El alcalde de Nueva York declara estado de emergencia por la escasez de fórmula para bebés en todo el país

urielblanco

(CNN) — El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, declaró estado de emergencia por la escasez de fórmula para bebés en todo el país.

Adams firmó el decreto de emergencia que facultará al Departamento de Protección del Consumidor y el Trabajador de la ciudad para impedir la subida de precios de la leche de fórmula, según anunció este domingo su oficina.

“La escasez de fórmula infantil en todo el país ha causado un dolor y una ansiedad inimaginables a las familias de Nueva York, y debemos actuar con urgencia”, dijo Adams en el comunicado.

“Este decreto emergencia nos ayudará a tomar medidas enérgicas contra cualquier minorista que intente sacar provecho de esta crisis aumentando los precios de este bien esencial. Nuestro mensaje a las madres y familias con dificultades es sencillo: nuestra ciudad hará todo lo que esté en su mano para ayudarles durante este difícil periodo”.

Por qué los pediatras no recomiendan compartir la leche materna 2:42

Más del 40% de los minoristas de la zona triestatal se ha quedado sin existencias de fórmula para bebés, dijo el alcalde.

CNN buscó este domingo la leche de fórmula en las grandes tiendas de tres distritos de la ciudad de Nueva York, con resultados mixtos. Dos grandes supermercados en Greenpoint, Brooklyn, no tenían fórmula para bebés en sus estantes. Un trabajador de uno de esos minoristas dijo a CNN que algunas fórmulas se guardan “en la trastienda”.

En Long Island City, Queens, un CVS estaba limpio excepto por seis botes de Similac Alimentum, con un precio de US$ 14,49 cada uno. Una tienda de comestibles más pequeña al otro lado de la calle en Long Island City, con una sección de alimentos para bebés muy completa, solo tenía cuatro latas de Similac For Spit-Up a un precio de US$ 25,99 cada una.

En una tienda Target del centro de Manhattan, las estanterías estaban casi vacías, excepto por tres envases de Similac Alimentum a US$ 14,69 cada uno y tres cajas más grandes de Enfamil Neuropro Sensitive.

También había algunas variedades de fórmula para niños pequeños. Un cartel advertía a los clientes que “debido a la escasez de leche de fórmula en toda la industria, algunos artículos y tamaños de fórmula no se están produciendo actualmente”, y dirigía a los compradores al sitio web de la empresa.

La fórmula infantil casera puede ser peligrosa. Expertos comparten cómo alimentar a tu bebé durante la escasez

“La escasez de fórmula infantil en todo el país está perjudicando a los padres y a las familias de nuestra ciudad en un momento en el que todos nos estamos recuperando de la crisis de los últimos dos años”, dijo la teniente de alcalde de Salud y Servicios Humanos de Nueva York, Anne Williams-Isom, en el comunicado.

Los neoyorquinos a los que se les cobre de más por la fórmula para bebés pueden presentar una queja ante el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador.

Sarah Jorgensen y Alaa Elassar, de CNN, contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.