El Bitcoin está implosionando. Pero no lo sabrías al ver las carreras de Fórmula 1

Nueva York (CNN Business) — ¿Cuál crisis de las criptomonedas? Los precios de Bitcoin pueden estar desplomándose, pero no te lo imaginarías mientras ves los autos del superpopular circuito de carreras de la Fórmula 1. La F1 está loca por las criptomonedas.

Ocho de los 10 equipos que compiten en la serie internacional de alto perfil tienen un patrocinador relacionado con las criptomonedas. La F1 ha recibido un gran impulso de audiencia en los últimos años gracias, en parte, al popular reality show “Drive to Survive” de Netflix.

Crypto.com, una de las principales casas de cambio, tiene un acuerdo de derechos de denominación de varios años para la carrera de la F1 en Miami, que se celebró a principios de este mes. Crypto.com también es socio de la escudería Aston Martin F1.

Los dos mejores equipos de la F1 en lo que va de la temporada, Red Bull y Ferrari, han anunciado nuevos acuerdos de patrocinios relacionados con criptomonedas en los últimos meses. Ferrari está trabajando con la empresa de blockchain Velas, mientras que Red Bull tiene un acuerdo con la bolsa de criptomonedas Bybit.

Otros equipos líderes de la F1 también están dando el salto a las criptomonedas. McLaren tiene un acuerdo a largo plazo con OKX que convierte a la bolsa de criptomonedas en el principal socio patrocinador del equipo.

“No solo estamos poniendo nuestro logotipo en los autos de McLaren. Estamos ayudando a Mclaren con las NFT y el metaverso”, dijo Haider Rafique, director global de marketing de OKX, en una entrevista con CNN Business.

OKX es la única empresa de criptomonedas que actúa como patrocinador principal de un equipo de F1. Eso significa que su logotipo se muestra de forma más prominente en los autos y trajes de carreras de los pilotos de McLaren Lando Norris y Daniel Ricciardo.

“Las criptomonedas son una industria masiva. Está claro que ha llegado para quedarse y es una gran parte del futuro económico”, dijo el CEO de McLaren Racing, Zak Brown. “Los aficionados a las criptomonedas son consumidores inteligentes y centrados en la tecnología”.

Los pilotos y aficionados más jóvenes son grandes partidarios de las criptomonedas

Brown dijo que la colaboración entre McLaren y OKX va bien porque muchos de los nuevos y más jóvenes fans de la F1 que han abrazado el deporte después de ver “Drive to Survive” también están interesados en las criptomonedas.

El auge de Netflix para la F1 ha llamado claramente la atención de otras empresas de criptomonedas.

“Ha habido un aumento exponencial del interés por este deporte. Yo me involucré con Netflix F1, así que para nosotros fue una decisión sencilla involucrarnos con un equipo”, dijo Lou Frangella, vicepresidente de asociaciones de FTX US. FTX, una de las principales empresas de corretaje de criptomonedas que actualmente está valorada en US$ 32.000 millones, firmó un acuerdo con Mercedes el año pasado.

Frangella dijo que FTX, que también tiene un acuerdo de patrocinio de estadios con los Miami Heat de la NBA, está buscando hacerse un nombre entre los consumidores más jóvenes.

Con motivo de la carrera de F1 de Miami, FTX subastó NFT de obras de arte que aparecían en los autos de los pilotos Lewis Hamilton y George Russell. FTX también creó una edición limitada de talones de los boletos de entrada para la carrera en forma de NFT, diseñados por el artista NFT Mad Dog Jones. Jones diseñó anteriormente un casco para Hamilton, siete veces campeón de F1.

“Intentamos que las asociaciones sean divertidas y atractivas”, dijo Frangella.

Preocupación por el gasto excesivo y el impacto medioambiental de las criptomonedas

Sin embargo, el exceso de patrocinio de las criptomonedas podría acabar mal, como les ocurrió a muchas empresas de la era puntocom que ya han desaparecido y que gastaron mucho en anuncios para el Super Bowl y en acuerdos de derechos de denominación de estadios a finales de los 90 y principios de los 2000.

Rafique, de OKX, dijo que la reciente volatilidad de las criptomonedas era de esperar, dado lo nuevo que es este tipo de activos en comparación con las acciones, los bonos y las materias primas. También señaló que no es que las acciones hayan sido un refugio seguro este año.

“La renta variable también se está viendo afectada. Estamos adoptando una visión a largo plazo”, dijo, señalando que McLaren no ha expresado ninguna preocupación por la caída de los precios de las criptomonedas desde que anunciaron su asociación.

Las criptomonedas y su consumo masivo de energía, en el eje del debate

Brown, de McLaren, añadió que está “bastante fascinado y entusiasmado con las criptomonedas” y que él personalmente ha invertido en una cartera diversificada de criptomonedas. Los pilotos Norris y Ricciardo también son partidarios de las criptomonedas, dijo Brown.

El impacto medioambiental de la minería de criptomonedas, que consume mucha energía, sigue siendo una preocupación. Algunos pilotos ya han empezado a cuestionar abiertamente el impacto que tiene en el planeta volar por todo el mundo para conducir autos de carreras que consumen mucha gasolina. Sebastian Vettel, de Aston Martin, cuatro veces campeón de la F1, habló recientemente de sus reservas debido a la preocupación por el cambio climático.

Frangella, del FTX, reconoció que hay cuestiones legítimas sobre la minería de criptomonedas y el deporte de las carreras y el medio ambiente. La F1 ha dicho anteriormente que espera ser un deporte neutro en carbono para 2030.

“La sostenibilidad es importante para nosotros y todos buscamos mejorar”, dijo Frangella. “Desde el punto de vista de las criptomonedas, somos muy conscientes de ello y tenemos estas conversaciones con el equipo de Mercedes.

Esperamos que la gente esté satisfecha con las mejoras en los próximos años”.

