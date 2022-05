Johnny Depp testifica por segunda vez: “Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad”

urielblanco

(CNN) — Johnny Depp subió al estrado nuevamente este miércoles para refutar el testimonio previamente dado por testigos, incluida Amber Heard, declarando que su exesposa lo golpeó en múltiples ocasiones y que sus acusaciones de violencia contra él son “atroces”.

Heard testificó previamente que fue Depp quien la golpeó, y que cada vez que usó la fuerza fue en respuesta a él. Depp dijo este miércoles que las acusaciones de violencia física y sexual de Heard se habían “salido de control”.

“Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico. Todas estas historias extravagantes y escandalosas de que cometí estas cosas, viví con ello durante seis años y esperé a poder sacar la verdad”, declaró Depp. “Así que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Yo lo sé. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad. Y hablé de lo que he llevado a cuestas a mi pesar durante seis años”.

Depp demandó a Heard por US$ 50 millones, alegando que un artículo de opinión de The Washington Post de 2018 que ella escribió donde se autodenominaba “una figura pública que representa el abuso doméstico” difamó al actor y le hizo perder trabajo en Hollywood. Heard contrademandó por US$ 100 millones, alegando que múltiples declaraciones hechas por un abogado de Depp que calificó sus denuncias de abuso como un “engaño” la difamaron.

Este miércoles, a Depp se le mostró una foto de sí mismo con un ojo morado mientras Heard y él estaban en el Orient Express para su luna de miel y se le preguntó cómo se había hecho la lesión.

“La señora Heard me golpeó”, declaró.

Cuando Heard subió al estrado a principios de este mes, compartió su perspectiva de múltiples incidentes supuestamente violentos con Depp. Ella testificó que Depp tomó entre 8 y 10 pastillas de MDMA alrededor de la época de un incidente en marzo de 2015 en Australia que dejó al actor con un dedo gravemente herido, algo que Depp dijo que consumir tantas pastillas no sería posible, durante el testimonio de este miércoles.

“Porque estaría muerto. Estoy bastante seguro de que estaría muerto”, testificó Depp. “Creo que uno moriría. Probablemente bastante rápido”.

Heard testificó que no fue consciente de que Depp se había lesionado el dedo hasta varias horas después. Depp testificó que la punta de su dedo se cortó después de que Heard le lanzara una botella de vodka de vidrio. Un mensaje de texto a su médico en ese momento decía “Me corté la punta del dedo medio… ¿Qué debo hacer?”. Depp declaró este miércoles que cuando el médico acudió a la casa en la que se alojaba la expareja, le contó lo sucedido.

“Cuando llegó, vio los daños en la casa y la sangre por todas partes y, obviamente, había daños graves por todas partes. No tendría sentido mentirle al hombre que ya había pasado por eso conmigo y con la señora Heard”, declaró Depp. “Le dije que ella había tirado una botella de vodka y me había destrozado y cortado el dedo. La punta de mi dedo. Un buen trozo. Lo echo de menos”.

Un cirujano ortopédico especializado en cirugía de la mano que fue contratado por el equipo de Heard como testigo experto declaró este lunes que las lesiones que Depp sufrió en su dedo tras un incidente en Australia no eran consistentes con su alegación de que Heard le golpeó la mano con una botella de vodka de vidrio, algo que Depp disputó en el estrado este miércoles.

“Todo eso es la primera botella explotada que pasó por delante de mi cabeza”, declaró Depp, señalando una foto de la escena. “Y la segunda botella golpeó justo aquí, donde mi mano estaba apoyada en la barra de mármol”.

Se espera que Depp continúe declarando en el interrogatorio después de una pausa para el almuerzo.

