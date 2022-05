Exclusivo CNN: destacados expertos acusan a Rusia de incitar al genocidio en Ucrania y de intentar “destruir” al pueblo ucraniano

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Las acciones de Rusia en Ucrania brindan evidencia suficiente para concluir que Moscú está incitando al genocidio y cometiendo atrocidades destinadas a destruir al pueblo ucraniano, según el primer informe independiente sobre denuncias de genocidio en ese país.

El informe legal, firmado por más de 30 destacados juristas y expertos en genocidio, acusa al Estado ruso de violar varios artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre Genocidio. Advierte que existe un riesgo grave e inminente de genocidio en Ucrania, respaldando las acusaciones con una larga lista de pruebas que incluyen ejemplos de asesinatos masivos de civiles, deportaciones forzadas y retórica antiucraniana deshumanizante utilizada por altos funcionarios rusos.

El informe fue elaborado por New Lines Institute for Strategy and Policy, un grupo de expertos con sede en EE.UU., y el Raoul Wallenberg Center for Human Rights, con sede en Canadá, y se publicará este viernes; los autores enviarán copias a parlamentos, gobiernos y organizaciones internacionales de todo el mundo. Una copia anticipada del informe ha sido compartida exclusivamente con CNN.

“Reunimos a los principales expertos legales de todo el mundo que luego examinaron todas las pruebas y llegaron a la conclusión de que la Federación Rusa es responsable de las violaciones de la Convención sobre el Genocidio en Ucrania”, dijo a CNN Azeem Ibrahim, del New Lines Institute. Ibrahim visitó Ucrania en marzo para reunir pruebas para el informe.

“Este es un examen muy completo y detallado de amplia evidencia”, dijo. “Lo que hemos visto hasta ahora es que esta guerra es de naturaleza genocida, en términos del lenguaje que se usa y la forma en que se ejecuta. Eso es muy, muy claro”.

Cada vez más voces acusan a Rusia de “genocidio”

Hay un “alto riesgo de genocidio” en Ucrania por parte de Rusia

Bajo la Convención de Genocidio de la ONU, sus signatarios tienen la obligación legal de prevenir el genocidio, y el informe insta a la comunidad internacional a actuar.

“No tenemos tiempo para nada, creemos que hay un riesgo muy serio de genocidio”, dijo Ibrahim. “Cada país que es signatario de la Convención sobre el Genocidio, y son 151 países, incluida la Federación Rusa, cada país tiene que hacer todo lo posible para detener esto, de lo contrario, también infringirán la convención”.

En una de las partes más escalofriantes del informe, el grupo hace una comparación directa con la masacre de Srebrenica de 1995, instando al mundo a actuar antes de que sea demasiado tarde: “Los detalles del asesinato en masa de más de 7.000 niños y hombres musulmanes bosnios en Srebrenica solo surgió ante la comunidad internacional cuando ya era demasiado tarde para evitar un genocidio que ocurrió en cuestión de días. En 2022, tenemos la capacidad de rastrear con precisión atrocidades similares a medida que se desarrollan y responder en consecuencia”.

Investigación de The New York Times revela un posible crimen de guerra en Bucha que involucra a las fuerzas de Rusia

El informe apunta directamente a Moscú, acusando a los altos funcionarios de Rusia de orquestar la incitación al genocidio y sentar las bases para un futuro genocidio al negar repetidamente la existencia de una identidad ucraniana.

El Kremlin ha estado enérgicamente en desacuerdo con la declaración del presidente Joe Biden en abril de que consideraba las acciones de Rusia en Ucrania un “genocidio”.

El informe de New Lines y Raoul Wallenberg Center dice que el estado ruso está violando el artículo II y el artículo III (c) de la Convención contra el Genocidio. El artículo II de la convención establece que el genocidio es un intento de cometer actos “con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. El artículo III (c) se refiere a la “incitación directa y pública a cometer genocidio”.

Como ejemplos de la evidencia de que Rusia está incumpliendo la convención, los expertos destacan las repetidas declaraciones realizadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ha dejado en claro que cree que Ucrania no tiene derecho a existir como un estado independiente.

También señalan el lenguaje deshumanizador utilizado por los altos funcionarios rusos para describir a los ucranianos, incluidos mundos como “bestial”, “subordinado” y “inmundicia”, así como su descripción de Ucrania como un “estado nazi” y un “amenaza existencial” para Rusia.

Pero el informe va más allá de alegar que Rusia tiene la intención de cometer genocidio, acusando a las fuerzas rusas de llevar a cabo un “patrón de atrocidades constantes y generalizadas contra los civiles ucranianos colectivamente” en el curso de la invasión.

Dice que las matanzas y ejecuciones sumarias bien documentadas en Bucha, Staryi Bykiv, y en las regiones de Sumy y Chernihiv, los ataques deliberados de Rusia contra refugios, rutas de evacuación e instalaciones sanitarias, así como los ataques y bombardeos indiscriminados de zonas residenciales, las violaciones, asedios, robos de granos y deportaciones forzadas a Rusia equivalen a un “patrón genocida de destrucción”.

CNN ha confirmado de forma independiente muchas de las atrocidades mencionadas en el informe.

El Instituto New Lines y el Centro Raoul Wallenberg investigaron previamente los genocidios rohingya y uigur en Myanmar y China respectivamente, y produjeron el primer informe que determinó que las acciones de China en Xinjiang constituyeron un genocidio bajo la Convención de Genocidio.

El equipo de autores incluye a David Scheffer, quien desempeñó un papel fundamental en las conversaciones que establecieron la Corte Penal Internacional como el primer embajador general de EE.UU. para asuntos de crímenes de guerra.

El exembajador de Canadá ante la ONU Allan Rock, y Charles Taku, el abogado principal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Especial para Sierra Leona, también estuvieron involucrados.

Además de académicos legales y expertos en genocidio, el equipo reunido por New Lines Institute también incluye investigadores de inteligencia de fuente abierta y lingüistas que examinaron testimonios e interceptaciones de comunicaciones.

— Rebecca Wright de CNN contribuyó con el reporte.

