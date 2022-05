¿Qué es la constancia de situación fiscal en México, cómo obtenerla en el SAT y qué pasa si la entregas tarde?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — Tras la entrada en vigor de las reformas fiscales para el ejercicio 2022 en México, los empleadores solicitan a sus trabajadores una constancia de situación fiscal para actualizar sus datos y corroborar su registro ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Pero ¿sabes qué información contiene y cómo puedes obtenerla?

¿Qué es la constancia de situación fiscal?

La constancia de situación fiscal es un documento que emite el SAT y contiene información de los contribuyentes como nombre, RFC, CURP, la cédula de identificación fiscal, el régimen fiscal en el que estás inscrito y su estatus, la dirección fiscal y el código postal, teléfono, correo electrónico, entre otros datos.

Calendario de la declaración anual ante el SAT 2022 en México: fechas y límites

¿Cómo obtenerla?

Para obtener la constancia de situación fiscal tienes varias opciones: hacerlo vía telefónica al 55 627 22 728 (y seguir las instrucciones del operador), a través de internet utilizando el servicio de chat disponible en el portal de la agencia tributaria o directamente en el apartado de trámites del sitio web del SAT. También puedes hacerlo por la aplicación móvil SAT ID.

Vía chat

Toma en cuenta que el servicio de chat únicamente lo pueden utilizar los contribuyentes que tienen su RFC y un correo electrónico registrado previamente en el sistema del SAT. Si es tu caso, sigue los siguientes pasos para obtener la constancia de situación fiscal:

Ingresa a http://chat.sat.gob.mx/ Elige la opción Cédula de Identificación Fiscal Ingresa los datos del formulario y da clic en comenzar Te redirigirá a una ventana donde se indica el número de turnos que esperarás antes de ser atendido Cuando sea tu turno, el asesor del SAT solicitará confirmar datos como RFC, CURP, correo electrónico registrado ante el SAT, código postal, alcaldía o municipio así como fecha de inscripción en el RFC El asesor confirmará los datos y te enviará un link para descargar la constancia

Vía el portal del SAT

Para descargar la constancia de situación fiscal desde el sitio web del SAT toma en cuenta que necesitas contar con tu e.firma (firma electrónica). Sigue los siguientes pasos:

Ingresa al micrositio de trámites y servicios — genera tu constancia de situación fiscal o desde aquí Ingresa tu RFC, contraseña y el captcha y da clic en enviar Después se abrirá una ventana donde tienes que dar clic en el botón de “generar constancia” Descarga la constancia generada

Desde México hasta Argentina: la guía 2021 del salario mínimo en América Latina

También puedes obtener esta constancia de situación fiscal en el sitio web del sat vía SAT ID o directamente en la app de SAT ID que esta disponible en Android y IOS, solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a https://satid.sat.gob.mx/ Elige la opción Constancia de situación fiscal con CIF Da clic en comenzar y luego en continuar. Tendrás que aceptar la política de privacidad Una vez que hayas aceptado, ingresa tu RFC y correo electrónico Confirma el token que recibiste por correo electrónico Carga una imagen con tu INE o cédula profesional por ambos lados, o una foto de tu pasaporte donde aparece la foto Para verificar tu identidad, tendrás que memorizar la frase que aparece en la ventana y da clic en “grabar” Enciende tu cámara y grábate con tu rostro enfocado diciendo la frase que memorizaste, da clic en continuar Firma la solicitud Descarga el acuse y finaliza el trámite. La recepción del documento puede tardar hasta 5 días hábiles

¿Qué pasa si entregas la constancia de situación fiscal tarde?

Con la entrada en vigor de las reformas fiscales para el ejercicio 2022 en México, el SAT está requiriendo a los empleadores realizar una actualización de los datos que sus trabajadores tienen registrados en su RFC ante la empresa. Es por esto que las áreas de Recursos Humanos han comenzado a solicitar esta constancia a los empleados.

Si no entregas esta constancia a tiempo, que tiene que tramitarse antes del 1 de julio, la empresa no podrá expedir tus recibos de nómina y no podrías no cobrar tu sueldo.

Además, el SAT multa a quienes emitan facturas con datos incorrectos, incluidas las empresas.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.