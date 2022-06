OPINIÓN | Secretos de esa dorada piel de verano

CNNEE

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion.

(CNN Español) — ¿Verdad que nada es más atractivo y bello que esa piel dorada, con un glow, que aparece en los anuncios de productos para el sol y maquillajes para los días del verano? Esa piel tersa y con el tono perfecto. Imágenes con las que dan deseos de correr a la playa con el bikini más sexy posible, para dejarnos acariciar por el sol y el mar.

Pero la realidad es que aunque muchas de esas fotos de publicidad están retocadas con Photoshop, hasta las modelos más jóvenes se cuidan muchísimo para mantener ese look. Y debido a la importancia de su imagen, ¡es su instrumento de trabajo!, se cuidan muy bien la piel, siguiendo consejos muy básicos de dermatólogos y esteticistas para mantenerla en condiciones óptimas.

Y entre esos consejos básicos –que todas conocemos y a veces olvidamos practicar– hay dos superimportantes: 1) usar un buen producto de protección solar o sunscreen, con un alto nivel de protección (SPF), incluyendo un bloqueador o sun block, si se desea la máxima protección y 2) hidratar profundamente la piel.

Sobre la importancia del protector solar, una gran propulsora es la famosa dermatóloga neoyorquina, la Dra. Patricia Wexler, cuyas clientes incluyen muchas celebridades internacionales. Por años, Wexler ha sido una gran combatiente en la lucha contra el melanoma producido por el exceso de sol. Ella aconseja usar diariamente “el mejor producto de protección solar posible” y así mantenernos ultraprotegidas. Para la dermatóloga, tal como me dijo una vez en un cóctel en casa de su amiga y clienta Carolina Herrera, “es una obligación con nosotras mismas”.

Un tip excelente: antes de exponernos al sol y aplicar el protector, es muy buena idea hacernos una buena exfoliación del cuerpo, para eliminar células muertas y que penetre mejor el producto.

¿El segundo consejo indispensable? Recordar que la piel del verano, especialmente si te gusta broncearte (seamos sinceras y admitamos que muchas de nosotras seguimos tomando sol), necesita mucho cariño o tender loving care, y el secreto de muchos especialistas –como el conocido dermatólogo y cirujano plástico, el Dr. John Mesa, de Manhattan– es mantenerla muy bien hidratada ¡Superbien hidratada!

Y me viene a la mente lo que me dijo en una entrevista hace algunos años la actriz Sophia Loren, quien adora tomar el sol y aún mayor tiene una piel bellísima, cuyo secreto era que tan pronto regresaba de tomar el sol se duchaba con agua fría, ¡y se aplicaba una generosa cantidad del mejor humectante corporal posible!

“Verás como la piel lo ‘beberá’ inmediatamente”, me dijo, lo que me impresionó mucho. Me explicó que, según su esteticista, ese inmediato uso del humectante ayuda a reponer parte de la humedad que la piel perdía bajo los rayos del sol. ¡Y así he hecho por muchos años siguiendo el consejo de la bella Sophia! Algo que suena lógico aunque no puedo asegurar que sea una realidad científica.

Lo perfecto, claro está, es evitar tomar el sol, o no tomarlo en exceso, pero si no lo has logrado, esta superhidratación inmediata refresca la piel y es una buena ayuda.

En el verano, cuidar la piel incluye también evitar productos faciales con retinol, que afinan la piel y la hacen más vulnerable a los rayos solares, aunque los sérums con vitamina C sí son muy beneficiosos.

También es bueno mantener una rutina de belleza más sencilla. Y consumir una dieta con más frutas (por su contenido de agua), además de beber mucha más agua de la que normalmente bebes.

Resumiendo: ¡no es tan complicado lograr esa piel de verano, con ese glow saludable tan sexy y bello! Exfoliación, protección diaria e hidratación son pasos básicos. Y, para ello, existen infinidad de productos para todos los presupuestos. Marcas tan diversas como Walgreens, Neutrogena, CeraVe, Estée Lauder, Clinique, L’Oreal, Lancôme o Dior ofrecen excelentes y muy completos productos para el sol, los que solo requieren de ti ¡usarlos con mucha constancia!

