Nota del editor: Michael Fanone es un analista de aplicación de la ley de CNN que trabajó durante 20 años en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington. Las opiniones expresadas aquí son propias. Lee más opiniones en CNN en Español.

(CNN) — Ningún arma ha estado más a la vista del público en Estados Unidos últimamente que el AR-15, en gran parte debido a su trágico papel en algunos de los tiroteos más mortíferos de este país.

El AR-15 tiene la dudosa distinción de ser el rifle semiautomático más popular de Estados Unidos. Estoy más familiarizado con el arma que la mayoría de la gente: tengo una. Y una cosa que sé con certeza es que esta arma no debe estar en manos del civil promedio.

He tenido varias armas de fuego durante la mayor parte de mi vida. Pasé dos décadas en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington en varios roles diferentes: tanto como policía de la calle caminando por la ciudad, así como en varias unidades de misiones especiales.

También soy miembro titular de la Asociación Nacional del Rifle. Y cuando no estaba en mi trabajo como policía, trabajé a tiempo parcial durante varios años en la venta de armas de fuego, así como en la capacitación de agentes del orden público, miembros del ejército y civiles.

Compré mis diferentes armas a lo largo de los años por la misma razón por la que podría comprar un destornillador de cabeza plana junto con un destornillador Phillips: cada uno tiene un propósito diferente. Como un ávido cazador, tengo un arma que uso para cazar pavos, una que uso para aves acuáticas y otra que uso para cazar ciervos y animales más grandes como alces.

Compré mi AR-15 porque me asignaron uno como parte de mis funciones policiales. Pero a los agentes no se les permitía llevarse a casa las armas proporcionadas por nuestro Departamento. Sentí que era mi responsabilidad volverme hábil con cualquier arma que me asignaran, así que compré una. Y he pasado cientos de horas entrenando para poder usarla correctamente.

He vendido armas en grandes tiendas minoristas y también he vendido armas de fuego en una pequeña tienda minorista de armas. Algunos compradores de armas han sido engañados al pensar que el AR-15 es de alguna manera práctica para la autodefensa. Pero, francamente, es la última arma que recomendaría para ese propósito.

Por lo general, la motivación para comprar el AR-15 es simple: la gente quiere una porque quiere una. La mayoría de las veces, la persona que compra un AR-15 llega a la tienda sabiendo que tiene la intención de comprar una.

He presionado a algunos clientes sobre por qué quieren un AR-15, pero nadie pudo encontrar una justificación legítima para necesitar esa arma en particular.

Algunos miembros de la brigada de los sombreros de papel de aluminio han respondido: “Necesitamos estas armas porque queremos ser efectivos contra el gobierno si se vuelve tiránico. Eso es parte de nuestro derecho de la Segunda Enmienda”. Personalmente, creo que es ridículo, pero se ha convertido en una justificación cada vez más popular para comprar un rifle semiautomático.

El AR-15 se entregó a las fuerzas del orden porque cada vez con más frecuencia los agentes de policía se encontraban con este tipo de armas en la calle y se daban cuenta de que estaban superadas en armas. Un ejemplo que me viene a la mente es el famoso tiroteo de 1997 en North Hollywood, California, en el Bank of America.

En ese incidente, dos individuos vestidos con chalecos antibalas asaltaron un banco en el vecindario de Los Ángeles. Los policías que respondieron en el lugar literalmente tuvieron que correr a una tienda de armas cercana para comprar armas más poderosas, porque estaban usando pistolas de 9 mm, mientras que los malos estaban armados con rifles semiautomáticos.

El enfrentamiento fue uno de los tiroteos más infames en la historia de los Estados Unidos, con 11 policías heridos (afortunadamente, ninguno fatalmente) y los dos sospechosos de robo muertos a tiros. Si bien es un ejemplo extremo, es en muchos sentidos la situación que enfrentan los agentes en todo el país: la policía simplemente está superada en armas de fuego tanto semiautomáticas como automáticas.

La bala que sale del cañón de un rifle semiautomático estilo AR-15 puede penetrar fácilmente en el objetivo: el intruso o cualquier persona de la que esté usando la fuerza letal para defenderse o defender a otros.

Pero también atravesará la pared detrás de esa persona, y potencialmente a través de esa habitación y hacia la siguiente pared. Ese poder y precisión son útiles para fines militares, que es obviamente para lo que fueron diseñados. Pero es mucho más poder del que debería estar en manos del civil promedio.

La bala disparada por el AR-15 es capaz de atravesar el chaleco antibalas de un agente de policía promedio, como un cuchillo cortando mantequilla. Los equipos SWAT y algunas de las unidades más especializadas suelen estar equipados con Kevlar de nivel IV o blindaje con placas de acero, lo que detendría tal vez dos o tres impactos directos, pero eventualmente el blindaje corporal se descompone después de recibir varios disparos.

Una persona empuñando un AR-15 tiene un alcance de más de 270 metros. Para un agente armado con una pistola de 9 mm, dar en el blanco a más de 45 metros será difícil, incluso para el mejor tirador. Una bala disparada por un AR-15 viaja a una velocidad tres veces mayor que la disparada por una pistola de 9 mm. Y los cargadores que pueden alimentar docenas de rondas en el arma en el espacio de minutos claramente fueron diseñadas para usarse solo en el campo de batalla.

La prevalencia de estas armas significa que la policía a veces se ve superada, como vimos con el tiroteo masivo en Uvalde, Texas, el mes pasado. En una situación en la que tienes niños pequeños cerca del atacante, deseas eliminar la amenaza lo más rápido posible.

Pero todos vimos las trágicas consecuencias en esa escuela primaria, donde la Policía esperó más de una hora antes de atacar al adolescente que estaba armado con un AR-15 y que mató a 19 niños pequeños y dos maestras.

No tengo ninguna duda de que la policía de Uvalde desearía haber tenido armas tan poderosas como la que llevaba el atacante que acabó con la vida de las víctimas en esa escuela. Pero un resultado mucho mejor habría sido si el atacante no tuviera un AR-15 en sus manos, en primer lugar.

Las AR-15 deben prohibirse

Ahora que ya no estoy en la fuerza policial, mi AR-15 acumula polvo en la caja fuerte. Los rangos de rifle que permiten el tipo de entrenamiento requerido para usar este sistema de armas de manera efectiva son pocos y distantes entre sí y el costo de la munición que excede un dólar por ronda es más de lo que este tipo puede pagar, y ya no lo necesito, pero tampoco, para ser honesto, lo necesitan la mayoría de las personas que acuden en masa a las tiendas de armas para comprar una de estas.

Prohibir estas poderosas armas del mercado civil es una obviedad, al igual que las verificaciones de antecedentes universales. Ninguno de los movimientos va a resolver todos los problemas de armas que tenemos, pero sería un comienzo.

Y prohibir estos AR-15 no requeriría confiscarlos a personas que ya los tienen. Una vez que haya vuelto ilegales estas armas, cualquier persona que se encuentre con una estará sujeta a arresto, ya que la posesión de estas armas sería un delito. Creo que es probable que vea a mucha gente optando por entregarlos.

Si prohibirlos por completo parece una solución demasiado extrema para ser políticamente aceptable, aquí hay otra opción: reclasificar los rifles semiautomáticos como armas de fuego de Clase 3.

Eso significaría que alguien que desee comprar un AR-15 tendría que pasar por una verificación de antecedentes, toma de huellas dactilares y revisión por parte de un funcionario de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, un proceso que toma entre 12 y 16 meses. Y dado que las armas de Clase 3 no pueden ser compradas por personas menores de 21 años, resolvería el problema de que los jóvenes de 18 años emocionalmente inestables las compren.

Una reclasificación de armas de fuego de Clase 3 también haría que aquellos que están aprobados para comprar estas armas estén sujetos a una verificación anual de que cumplen con las regulaciones federales con respecto al almacenamiento seguro del arma de fuego, y para confirmar que su licencia y otros documentos están actualizados. Todos estos aros y obstáculos seguramente reducirán la demanda civil de estas armas.

No puedo exagerar lo peligroso que es tener armas semiautomáticas como el AR-15 en manos de civiles. Nuestros funcionarios públicos tienen en su poder ayudar a que a las personas que no deberían tener estas armas les resulte más difícil obtenerlas.

Un agente de policía nunca debería tener que preocuparse por ser superado en armas por el tipo malo contra el que está protegiendo al público.

