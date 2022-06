Las redes sociales están plagadas de productos para blanquear la piel, pero se ha hecho poco por regular su venta

Alexandra Ferguson

Nota del editor: Esta historia forma parte de “White lies”, una serie de CNN As Equals que investiga las prácticas de blanqueamiento de la piel en todo el mundo para exponer los factores subyacentes del colorismo, la industria que se beneficia de ello y el costo para las personas y las comunidades. Para obtener información sobre cómo se financia CNN As Equals y más, consulta nuestras preguntas frecuentes. (CNN) — Los productos para aclarar la piel, que antes se vendían principalmente en mercados y tiendas de belleza, se han disparado en su disponibilidad en línea y, en la actualidad, están omnipresentes en todas las principales plataformas sociales.

En Facebook e Instagram, los vendedores pregonan cremas y sueros que prometen una piel más clara, pero ofrecen poca información sobre los productos en sí, mientras que en YouTube y TikTok se pueden encontrar miles de tutoriales de personas que promueven potentes productos o remedios caseros sin nada que respalde sus afirmaciones. Tan solo en TikTok, el hashtag #skinwhitening tiene más de 254 millones de visualizaciones, mientras que #skinlightening tiene otros 62 millones.

“Las redes sociales se han convertido en la herramienta más poderosa ahora mismo para la venta de productos para aclarar la piel”, afirma la doctora Anita Benson, dermatóloga afincada en Nigeria y fundadora de la iniciativa Embrace Melanin para combatir el colorismo y las prácticas nocivas de aclaración de la piel en África.

A lo largo de los años, Benson ha tratado a muchas personas con problemas de piel tras el uso y el mal uso de productos para blanquear la piel, incluidas muchas mujeres que los han comprado en las redes sociales. Le preocupa que las plataformas de las redes sociales ayuden a perpetuar los ideales coloristas, la creencia de que una piel más clara se asocia con la belleza, el éxito y, a menudo, también con la riqueza, y que ahora también proporcionen un mercado para que los productos actúen según estos ideales.

Investigaciones anteriores sobre otros medios muestran una fuerte influencia en el colorismo, explicó Amanda Raffoul, investigadora postdoctoral en la incubadora de salud pública de Harvard STRIPED, que está estudiando la forma en que se promocionan estos productos en TikTok. “Pero se sabe poco sobre cómo se promocionan los productos (para aclarar la piel) en las redes sociales”, dijo a CNN.

Aunque el impacto más amplio está por ver, expertos como Benson están alarmados por lo que están presenciando de primera mano.

Benson señala el reto #glowupchallenge del año pasado, un hashtag con más de 4.000 millones de visitas en TikTok, como ejemplo en el que los usuarios comparaban imágenes de sí mismos antes y después. Muchas de las publicaciones que vio Benson mostraban a personas con la piel más clara, y cree que este tipo de retos virales basados en la apariencia han hecho que los productos de aclarado (blanqueamiento) sean “más populares y más aceptables”.

Poder de influencia

Los influyentes de las redes sociales también han hecho que la práctica, y los productos, sean más aceptables ya que a muchos se les paga para que anuncien cosméticos, píldoras e inyecciones para aclarar la piel, aunque algunos pueden ser presionados para hacerlo, como informó BuzzFeed News en 2020.

Por ejemplo, uno de los principales streamers en vivo de la plataforma china Douyin, Li Jiaqi, ha promovido el aclaramiento de la piel a sus 44,8 millones de seguidores, mientras que otro popular streamer, Luo Wangyu, ha aconsejado a sus 19,4 millones de seguidores que “para lograr una piel más blanca, necesitas tanto blanquear tu piel como deshacerte del amarillo”.

La influencer nigeriana Okuneye Idris Olanrewaju, conocida como Bobrisky, promueve un estilo de vida aspiracional utilizando marcas de blanqueo de la piel con sede en Lagos para sus 4,5 millones de seguidores de Instagram y 1 millón de seguidores en Snapchat.

Ya en 2018, la estrella de reality estadounidense Blac Chyna, que tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram, se enfrentó a reacciones negativas cuando anunció que colaboraría con la marca Whitenicious en una crema aclarante. Aunque esa publicación fue eliminada, la celebridad ha mantenido una asociación con la empresa y la colección Whitenicious x Blac Chyna sigue vendiendo una gama de productos “iluminadores” mientras la empresa promueve más ampliamente el aclaramiento de la piel en su cuenta de Instagram.

Una publicación de Instagram anunciando un proceso de blanqueamiento de la piel. CNN ocultó parte de esta imagen para proteger la privacidad de las partes no relacionadas. Crédito: De Instagram

La fundadora de Whitenicious, la cantante Dencia, ha defendido previamente sus productos, diciendo que no contienen ingredientes blanqueadores dañinos como el mercurio, la hidroquinona o los esteroides, que se encuentran en muchos otros productos aclaradores.

Ninguna de las influencers o marcas nombradas respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Un mercado global fácil de crear y difícil de controlar

Los expertos advierten que los vendedores más pequeños, en particular, probablemente tengan menos medidas para garantizar que los productos que venden en las redes sociales son seguros. Es sencillo crear una tienda en Facebook o Instagram, publicar un anuncio en Marketplace o simplemente pedir a los usuarios interesados que envíen un mensaje para realizar transacciones.

Muchos productos que se anuncian como blanqueadores y aclaradores de la piel contienen mercurio, hidroquinona o corticosteroides, que son potencialmente tóxicos y pueden afectar a la salud de las personas. Una búsqueda rápida en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube hace que aparezcan numerosas publicaciones, y a veces páginas de negocios enteras, que venden o promueven el uso de productos que han sido señalados por investigadores del Departamento de Salud de Minnesota, en Estados Unidos, o por el Grupo de Trabajo Cero Mercurio (ZMWG, por sus siglas en inglés), por contener altos niveles de mercurio.

El mercurio puede tener múltiples consecuencias negativas para la salud, como daños neurológicos y cardiovasculares.

CNN compartió una muestra de estas publicaciones con cada plataforma de medios sociales.

YouTube y TikTok dijeron que no violaban las directrices de su comunidad, aunque TikTok las eliminó una vez que CNN hizo más preguntas sobre la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) sobre el mercurio en los cosméticos. Un portavoz de TikTok dijo entonces que la empresa sigue trabajando para detectar mejor los contenidos de este tipo, incluida la colaboración con expertos externos de la industria para identificar los productos inseguros, pero otros videos de productos que contienen mercurio siguen en la plataforma.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, no hizo comentarios sobre las publicaciones que le compartió CNN, pero dijo que dedican “recursos sustanciales” para garantizar que no se vendan artículos inseguros o ilegales en sus plataformas.

Poca rendición de cuentas

Benson, la dermatóloga con sede en Nigeria, está especialmente preocupada por la cantidad de productos caseros que ve en venta en estas plataformas.

“Los vendedores de productos para la piel… no necesitan una tienda”, dijo. Tampoco “necesitan la aprobación de la FDA o el registro de la NAFDAC”, en referencia a la Agencia Nacional de Administración y Control de Alimentos y Medicamentos de Nigeria. “Ni siquiera necesitan escribir el contenido de las cremas en el frasco. Se limitan a decir a sus seguidores que es una receta secreta”.

Benson explica que ha tenido pacientes que acuden diciendo que han estado usando cremas blanqueadoras “totalmente naturales” pero que tienen los “signos reveladores” de las estrías asociadas al uso de esteroides.

“Alguien no ha sido honesto”, dice Benson, y lo que le preocupa es que sean los vendedores que las comercializan, que no parecen rendir cuentas a nadie. Cuando sus pacientes se quejan, los vendedores los bloquean, dijo. Los esteroides pueden provocar una serie de efectos secundarios, como sarpullidos y estrías, cuando se utilizan durante períodos prolongados y sin supervisión médica.

Otra dermatóloga, la Dra. Adeline Kikam, con sede en Texas, expresó las mismas preocupaciones que Benson.

“Lo veo todo el tiempo en mi consulta: la gente crea sus propios menjunjes”, dijo a CNN, reconociendo que esto es difícil de controlar y regular. “Cuando hay tantas empresas pequeñas que lo hacen a nivel global y lo ponen directamente en las redes sociales, creo que es aún más difícil”, dijo. “Las plataformas realmente necesitan centrarse en las afirmaciones engañosas sobre lo que algunos de estos productos [pueden] hacer a la piel”.

Millones de interacciones: CNN identificó y analizó miles de publicaciones en redes sociales que contenían hashtags relacionados con el blanqueamiento de la piel, como #skinwhitening, #skinlightening, #skinwhiteningtreatment y #whiteningcream.

Los datos de CrowdTangle, una herramienta de insights propiedad de Meta y operada por ella, muestran que entre el 31 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2022 se generaron casi 80.000 publicaciones en páginas de Facebook y grupos públicos, que recibieron más de 2 millones de interacciones sociales (comentarios, compartidos y reacciones). En Instagram, al menos 20.900 publicaciones hablaron del uso de productos para blanquear la piel durante el mismo periodo de tiempo, recibiendo casi 6,5 millones de interacciones.

Dado el alcance de Meta, y el hecho de que CrowdTangle solo rastrea el contenido público, los resultados no muestran las publicaciones de grupos cerrados o perfiles personales, es probable que estas cifras reflejen solo una parte de una audiencia mucho mayor.

Christine Wanjiku Mwangi, de Kenya, que vende productos blanqueadores bajo las cuentas Shix Beauty en YouTube y Shixglow Skincare en Instagram, compró originalmente productos de belleza para el acné a través de Facebook, que también tenían el efecto de aclarar su tono de piel.

Contenta con los resultados, comenzó su propia marca de cuidado de la piel, y las plataformas de las redes sociales han sido cruciales para su propio negocio. “El noventa por ciento de mis clientes me encuentran a través de YouTube o Instagram, pero sobre todo por Instagram”, dijo, añadiendo que planea extenderse también a TikTok.

En declaraciones a CNN, cree que sus productos son seguros y eficaces, y dice que no está de acuerdo con los vendedores en línea que “no son legítimos”, que se aprovechan de sus clientes. “Aquellos que estafan a la gente publicando fotos falsas del antes y el después, reseñas falsas, etc. y que se llevan el dinero de la gente y les venden productos que no funcionan”, explicó.

Mwangi dijo que utiliza ingredientes como la alfa arbutina, el glutatión, el ácido kójico y la niacinamida en sus productos faciales, labiales y corporales para aclarar la piel, y que ofrece listas de ingredientes e instrucciones de uso en su sitio web, así como una página de preguntas frecuentes e información de contacto para cualquier consulta. No respondió a CNN cuando se le preguntó si sus productos están certificados por la Oficina de Normas de Kenya, ni proporcionó información detallada sobre cómo se prueban sus ingredientes, pero dijo que utiliza agencias de garantía de calidad de terceros.

CNN se puso en contacto con varios vendedores a través de las plataformas de las redes sociales para obtener información sobre sus mercados, pero solo Mwangi hizo comentarios.

Repetidos fallos en la aplicación de la ley

Katie Paul, directora del Tech Transparency Project (Proyecto de Transparencia Tecnológica), que ha rastreado la circulación de contenidos nocivos para los jóvenes en las redes sociales, cree que muchas de las principales empresas tecnológicas no están aplicando adecuadamente las políticas que tienen en vigor.

Por ejemplo, en lo que respecta a la publicidad de pago, Meta y TikTok tienen normas adicionales. Un portavoz de TikTok explicó que los anuncios de productos para blanquear la piel no están permitidos en TikTok en EE.UU. ni en el Reino Unido, aunque sí los tratamientos para desvanecer las manchas.

Las políticas publicitarias de Facebook prohíben explícitamente los contenidos que “impliquen o intenten generar una autopercepción negativa con el fin de promover dietas, pérdida de peso u otros productos relacionados con la salud”. Y aunque sus políticas no mencionan los productos para adelgazar, limita los anuncios tanto de suplementos como de procedimientos cosméticos a personas mayores de 18 años.

Como prueba, el Tech Transparency Project presentó un anuncio en Facebook que pretendía violar intencionadamente las políticas de Meta, programándolo para un momento futuro de modo que pudieran cancelarlo antes de que llegara a cualquier usuario. El anuncio del ficticio “Gel aclarador Max White”, dirigido a mujeres adolescentes de 13 a 17 años, mostraba a una mujer de piel más oscura aplicando una crema con el eslogan “¡Desbloquea tu belleza potencial!”. El anuncio de Paul fue aprobado en menos de una hora.

Un anuncio de prueba del Tech Transparency Project que pretendía violar intencionadamente las políticas de Meta fue aprobado por Facebook. Crédito: Tech Transparency Project

“Hemos registrado repetidos fallos en la aplicación de las políticas, y particularmente en áreas que tienen fines de lucro, como la aprobación de anuncios dañinos, o seguir permitiendo la venta de contenido cuestionable o dañino en las tiendas de Facebook”, dijo.

Meta no respondió a la petición de comentarios de CNN sobre si el anuncio en cuestión infringía sus normas.

Los expertos han dejado claro que es muy necesaria la aplicación de las políticas, así como una protección más eficaz de los usuarios jóvenes, una cuidadosa supervisión de los listados de productos y una mayor transparencia sobre cómo se moderan los contenidos generados por los usuarios y los de pago. También creen que debe haber más responsabilidad cuando los productos vendidos en estas plataformas resultan perjudiciales para el consumidor.

Las empresas tecnológicas han mantenido en gran medida que no son responsables de los productos que se venden a través de sus plataformas, pero los legisladores de Europa y EE.UU. quieren ofrecer más protección y recursos legales a los consumidores.

A principios de este año, la Unión Europea acordó la normativa de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que introducen un marco para regular las empresas tecnológicas que operan en Europa. Las nuevas normas entrarán en vigor en 2024.

En marzo, el Tribunal de Apelación de California dictaminó que Amazon debe advertir a los consumidores californianos sobre los productos de su sitio web que contienen toxinas nocivas, como el mercurio, lo que supone el primer fallo en este sentido. Tanto los legisladores demócratas como los republicanos de EE.UU. han intentado modificar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege ampliamente a las plataformas tecnológicas de las demandas por contenidos de los usuarios. Si logran actualizarla, tendría importantes implicaciones.

Google también anunció que restringirá los anuncios de productos para aclarar la piel “que impliquen la superioridad de un tono de piel sobre otro” a partir de junio. La investigadora de Harvard Raffoul dijo que su equipo de STRIPED comenzará un estudio durante el verano boreal para explorar si Google aplica efectivamente esta política.

En cuanto a las empresas de redes sociales, ya se han esforzado en el pasado por regular los contenidos que se consideran perjudiciales para los usuarios, como la incitación al odio, la desnudez y los trastornos alimentarios. Raffoul espera ahora que se les exija responsabilidad por la gran cantidad de contenido no regulado sobre el aclaramiento de la piel, más allá de los anuncios pagados.

“El hecho de que los contenidos sean generados por los usuarios no significa que la responsabilidad de regularlos deba recaer en ellos”.

