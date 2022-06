Elon Musk afirma que está trabajando para evitar que Tesla caiga en bancarrota

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Tesla se enfrenta a pérdidas de miles de millones de dólares por sus nuevas plantas, problemas en la cadena de suministro y cierres a causa del covid, lo suficiente como para que su CEO, Elon Musk, mencionara la posibilidad de caer en bancarrota en una entrevista reciente.

“Los últimos dos años han sido una absoluta pesadilla de interrupciones en la cadena de suministro, una cosa tras otra”, dijo Musk en una entrevista con un grupo de propietarios de Tesla. “Todavía no hemos salido de ella. Nuestra mayor preocupación es cómo mantener las fábricas en funcionamiento para poder pagar a la gente y no quebrar”.

Musk incurrió en hipérboles en otras partes de la entrevista, y puede que fuera el caso cuando mencionó el riesgo de la bancarrota. Por ejemplo, dijo que los fabricantes de automóviles en general “desean desesperadamente estar en la quiebra”, lo que entra en la categoría de lenguaje colorido más que de análisis financiero estricto.

Elon Musk tiene un “muy mal presentimiento” sobre la economía y quiere reducir empleos en Tesla

Pero la empresa está llegando al final de su trimestre más difícil, financieramente hablando, en más de dos años.

La fábrica de Tesla en Shanghái estuvo cerrada durante semanas debido a los confinamientos relacionados con el covid en la ciudad. Y Musk reveló en la entrevista que las dos fábricas que Tesla abrió en el trimestre, en Alemania y Texas, le están costando a la compañía miles de millones de dólares en pérdidas porque los problemas de la cadena de suministro las han dejado con una producción “insignificante” hasta ahora.

“Todo esto se va a arreglar muy rápido”, dijo en comentarios grabados el 31 de mayo, pero que no se publicaron hasta última hora del miércoles. “Tanto la fábrica de Berlín como la de Austin son gigantescos hornos de dinero en este momento. Hay un rugido gigante que es el sonido del dinero en llamas. Más grande que un contenedor [de basura]. Un contenedor de basura es demasiado pequeño. Berlín y Austin están perdiendo miles de millones de dólares ahora mismo. Hay un montón de gastos y apenas hay resultados”.

Uno de los críticos más duros de Tesla cree que la empresa se enfrenta a problemas financieros mayores de lo que la mayoría de los analistas creen.

“La quiebra es un riesgo real para estos tipos”, dijo Gordon Johnson, de GLJ Research, a CNN Business este jueves.

“¿Por qué? Gran parte de su efectivo está encerrado en China. No eran rentables hasta que estaban en China; y, dado que China no permite a las empresas repatriar fuera del país los dólares fabricados allí, Tesla tiene un verdadero problema”.

Elon Musk habría mostrado interés en México para construir una nueva fábrica de Tesla

Johnson señaló la decisión de Tesla de recortar alrededor del 10% de su personal asalariado, aunque siga contratando trabajadores de producción por horas, como otra señal de problemas.

“¿Por qué crees que están recortando personal? Esa es una señal clave”, dijo.

Pero la mayoría de las empresas que recortan personal nunca llegan a declararse en quiebra. Y prácticamente todos los demás analistas pronostican que Tesla seguirá siendo rentable, a pesar de los problemas de la cadena de suministro que la persiguen a ella y a la mayoría de los demás fabricantes de todo el mundo.

Tesla ha sido rentable desde finales de 2018, después de años de reportar casi nada más que pérdidas. La compañía ha estado reportando un aumento de las ganancias trimestrales en comparación con el período anterior durante los últimos dos años.

Esa cadena de beneficios crecientes está aparentemente a punto de llegar a su fin.

Los analistas encuestados por Refinitiv pronostican que las ganancias ajustadas del segundo trimestre caerán a US$ 2.500 millones en el segundo trimestre, por debajo del récord de US$ 3.700 millones que Tesla obtuvo en el primer trimestre. Eso seguiría siendo superior a los ingresos ajustados de US$ 1.600 millones del segundo trimestre de 2021.

Tesla tuvo una caída del 0,1% en la producción de vehículos nuevos en el primer trimestre en comparación con el cuarto trimestre. Pero su producción interanual reportó un aumento de 69%, y la mayoría de los demás fabricantes de automóviles de todo el mundo redujeron la producción en el trimestre respecto a los niveles del año anterior debido a problemas en la cadena de suministro.

Los fabricantes de automóviles, entre ellos Tesla, tienen que presentar sus cifras de ventas del segundo trimestre a principios del mes que viene.

Las acciones de Tesla, que han caído casi un tercio desde el comienzo del año, bajaron aproximadamente un 2% en las operaciones del mediodía de este jueves.

