10 preguntas más comunes sobre las visas de trabajo en Estados Unidos

(CNN Español) — Cada año Estados Unidos admite a millones de extranjeros bajo varias visas de trabajo, y al menos en 2020, más de 2 millones fueron trabajadores temporales y sus familias, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés). Pero ¿cuáles son estas visas y cómo conseguir este tipo de empleos?

A continuación, resolvemos algunas de las preguntas más comunes sobre las visas de trabajo temporal en EE.UU.

¿Cómo puedo obtener una visa de trabajo temporal para Estados Unidos?

Entre los millones de trabajadores temporales que son admitidos en EE.UU., los visados para desempeñar trabajos de agricultura (H-2A), los otorgados a trabajadores temporales bajo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de México y Canadá (TN), los trabajadores especializados (H-1B) y las transferencias dentro de empresas, son los más comunes.

Y si bien algunos pasos dentro del proceso de solicitud pueden ser parecidos, hay muchos requisitos a cumplir que varían según el tipo de visado que se quiera solicitar.

Esto es lo que debes de saber sobre las visas de trabajo en EE.UU.

¿Qué se necesita para solicitar una visa de trabajo temporal?

Además de contar con los documentos indispensables —como establecer que la visita será temporal, aceptar partir al final de la estadía autorizada, contar con un pasaporte vigente y mantener una residencia en el extranjero— el trabajador extranjero también deberá ser elegible para recibir una visa. Suena fácil pero en 2020, casi 1,7 millones de solicitudes fueron rechazadas al ser consideradas inelegibles.

Esto considerando que existen ciertas condiciones y actividades señaladas por el Gobierno de EE.UU. que pueden hacer que una persona sea inelegible para recibir una visa. Por ejemplo, exceder el plazo de estadía de una visa, cometer ciertos crímenes o presentar documentos falsos durante la solicitud de visa.

Pero antes de solicitar una visa para trabajar temporalmente en EE.UU., el posible empleador en EE.UU. deberá obtener una certificación laboral u otra aprobación del Departamento de Trabajo en nombre del solicitante y presentar una Petición para un trabajador no inmigrante (Formulario I-129) en nombre del trabajador extranjero, la cual deberá ser aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés).

Una vez que el USCIS aprueba la petición (Formulario I-129), se puede solicitar una visa. El primer paso para el trabajador extranjero es completar la aplicación en línea del Formulario DS-160. Este formulario es el mismo que se utiliza para solicitar a una visa de turista para EE.UU.

Después de llenar el Formulario DS-160 y pagar la tarifa indicada, el solicitante deberá agendar una cita en la embajada o consulado de EE.UU.

Es importante resaltar que en la mayoría de los casos —para trabajar temporalmente de forma legal en EE.UU.— el posible empleador deberá presentar una petición de no inmigrante a nombre del nacional extranjero, según el USCIS.

Sin embargo, existen pocas clasificaciones que le permiten a un extranjero trabajar en EE.UU. sin que un empleador haya hecho una petición a su nombre. Este es el caso de las clasificaciones E-1, E-2, E-3 y TN, así como, en ciertos casos, las clasificaciones de estudiante F-1 y M-1 y visitante de intercambio J-1.

¿Cuáles son algunas de las visas disponibles para trabajar temporalmente en EE.UU.?

¿Cuánto cuesta una visa de trabajo temporal?

El precio de solicitud de visa varía según su clasificación, pero estos son algunas tarifas de solicitud de visa de trabajador temporal:

Profesionales de NAFTA (TN): US$ 160 Trabajadores Temporarios/Empleo Temporario o Aprendiz (H-1B, H-2A y H-2B): US$ 190 Personas con Habilidades Extraordinarias (O-1): US$ 190 Trasferencias entre Compañías (L-1A y L-1B): US$ 190 Trabajador religioso (R): US$ 190

Sin embargo, a esto se le pueden sumar tarifas adicionales por procesamiento de una solicitud de visa de inmigrante, exámenes médicos o vacunas requeridas, tarifas para obtener documentación necesaria y los gastos para acudir a la embajada o consulado de EE.UU. para la entrevista.

¿Cuánto tiempo tarda el trámite de una visa de trabajo temporal?

El proceso administrativo puede variar según las circunstancias individuales de cada persona.

Además, el proceso puede verse afectado según la disponibilidad de citas para la entrevista del solicitante en la embajada o consulado de EE.UU. en su país de origen. Por ejemplo, al momento de escribir esta nota el tiempo de espera para agendar una cita en Ciudad de México es de aproximadamente 44 días, 21 días para Bogotá y 10 días para Buenos Aires.

La Oficina de Asuntos Consulares (CA, por sus siglas en inglés) ofrece una herramienta para revisar el tiempo de espera actual para una entrevista.

¿Por cuánto tiempo puedo trabajar en EE.UU. con una visa de trabajo temporal?

El tiempo de estadía autorizada varía según la categoría del visado, por ejemplo:

Profesionales de NAFTA (TN): hasta 3 años. Sin embargo, no existe un límite específico sobre el periodo total de tiempo que un extranjero puede estar bajo la visa TN siempre y cuando continúe con su relación laboral.

Trabajadores en una profesión especializada (H-1B): hasta tres años. Sin embargo, su estadía puede ser extendida, pero por lo general no más de seis años.

Trabajadores Temporarios/Empleo Temporario (H-2): el periodo de estadía máximo para ambas visas es de 3 años. Se otorgan por un plazo de un año, aunque se pueden solicitar dos extensiones de hasta un año cada una. La solicitud de extensión debe presentarse antes de su vencimiento y los trabajadores podrán permanecer en EE.UU. durante el proceso de extensión.

Después de una estadía de 3 años, los beneficiarios de las visas H-2 deberán salir de EE.UU. por un periodo de 3 meses ininterrumpidos antes de solicitar la readmisión bajo el mismo tipo de visa.

Personas con Habilidades Extraordinarias (O-1): El USCIS determinará el tiempo necesario para completar la actividad por la cual el beneficiario fue requerido. Sin embargo, “las nuevas peticiones que involucran nuevos eventos o un evento que se determinará individualmente si es diferente materialmente del evento incluido en la petición inicial, podría ser aprobado por un plazo máximo de 3 años”, indica el Servicio.

Trasferencias entre Compañías (L-1A y L-1B): para los empleados que ingresen a EE.UU. para abrir una nueva oficina se les permitirá una estadía máxima inicial de un año. Al resto de los trabajadores se les permitirá una estadía máxima inicial de tres años.

Las extensiones para visa L-1A se otorgan de hasta dos años, hasta que se alcance el límite máximo total de siete años.

Trabajador religioso (R): hasta 30 meses y se pueden conceder extensiones subsecuentes de hasta un máximo de 30 meses, por lo que el periodo de estadía total en EE.UU. no puede exceder los 5 años (60 meses).

¿Puedo llevar a mi familia a EE.UU. si obtengo una visa de trabajo temporal?

Los cónyuges e hijos de un trabajador temporal pueden presentar una solicitud directamente en un consulado o embajada estadounidense para obtener una visa para entrar legalmente a EE.UU. y permanecer en el país durante el mismo periodo de estadía del empleado. Estas son las especificaciones según el tipo de visado:

Familiares de trabajadores (H-1B, H-2A y H-2B): los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años pueden solicitar admisión a EE.UU. mediante la clasificación de visa H-4. Sin embargo, los familiares no podrán trabajar bajo el estatus H-4.

Familiares de trabajadores (TN): los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años pueden solicitar admisión a EE.UU. mediante la clasificación de visa TD. Sin embargo, los familiares no podrán trabajar bajo el estatus TD, pero sí se les permite estudiar.

Familiares de trabajadores (O-1): los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años pueden solicitar admisión a EE.UU. mediante la clasificación de visa O-3. Sin embargo, los familiares no podrán trabajar bajo el estatus O-3, pero sí se les permite estudiar.

Familiares de trabajadores (L-1A y L-1B): los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años pueden solicitar admisión a EE.UU. mediante la clasificación de visa L-2. Los familiares bajo esta clasificación sí podrán trabajar en EE.UU., según USCIS.

¿Cuánto gana un trabajador nacido en el extranjero en EE.UU. ?

En promedio, los ingresos semanales de los trabajadores nacidos en el extranjero —definición que incluye a inmigrantes legalmente admitidos, refugiados, residentes temporales como estudiantes y trabajadores temporales e inmigrantes indocumentados— fueron de US$ 898 en 2021, según un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Entre los hombres, los ingresos semanales medios de los nacidos en el extranjero fueron de US$ 957, mientras que los ingresos medios semanales de las mujeres nacidas en el extranjero fueron de US$ 804.

Entre los principales grupos raciales y étnicos, los trabajadores asalariados de tiempo completo hispanos que nacieron en el extranjero ganaron un 84.3% más que sus contrapartes nativos en 2021.

¿Cómo encontrar un trabajo temporal (H-2A/H-2B) en EE.UU.?

En el sitio web de DOL se pueden ver los trabajos temporales disponibles en EE.UU., así como su descripción, duración, ubicación, paga y contacto. Sin embargo, el sitio web únicamente está disponible en inglés.

Una vez que se cuenta con una oferta de trabajo del empleador, los posibles trabajadores que se encuentren fuera de EE.UU. deberán solicitar la visa H-2A o H-2B (luego de que USCIS apruebe su Formulario I-129) ante el Departamento de Estado en una embajada o consulado estadounidense. Por último, deberán solicitar la admisión a EE.UU. en un puerto de entrada del país.

Estos son los detalles sobre cómo encontrar y aplicar a un trabajo temporal de la categoría de visado H-2.

¿Cómo trabajar en EE.UU. como refugiado o asilado?

Según cifras del DHS, en 2020 el país admitió a un total de 11.840 personas bajo el estatus de refugiado y garantizó el asilo a 31.429 personas. Sin embargo, estos son dos procesos diferentes tanto de solicitud tanto para lograr la autorización de trabajo.

Refugiado: Para que una persona pueda recibir el estatus de asilo o de refugiado, esta deberá cumplir con la definición de refugiado establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que indica que califica como refugiado a toda persona “que no pueda o no quiera regresar [a su país de origen] y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país debido a la persecución o un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política”.

Una persona que busca el estatus de refugiado deberá realizar su solicitud desde fuera de EE.UU. y una vez lograda la admisión puede trabajar inmediatamente después de llegar al país.

Asilado: Una persona puede buscar el asilo en EE.UU. cuando son perseguidas o que tienen un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social o político.

La persona que busca el estatus de asilo puede realizar su solicitud desde EE.UU. o al llegar a un puerto de entrada, ya sea un cruce fronterizo, aeropuerto o puerto marítimo.

Los asilados están protegidos de ser devueltos a su país de origen y, una vez que se les otorga el asilo, pueden empezar a trabajar inmediatamente. Sin embargo, una persona con solicitud pendiente no puede trabajar de inmediato, a menos de que el solicitante sea elegible, según los requisitos indicados por el USCIS.

