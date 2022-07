Qué estados ofrecen cheques de alivio económico en 2022 en Estados Unidos

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Algunos estados de Estados Unidos, como California e Illinois, ofrecen cheques de alivio económico a sus residentes para mitigar el impacto de la inflación que se ha disparado en el país.

Con un aumento de los precios al consumidor del 9,1% interanual, la inflación alcanzó el nivel más alto en más de 40 años y superó el récord de mayo cuando los precios subieron un 8,6% en el año, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Además, el Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) de junio también mostró que los costos generales que pagan los consumidores por una serie de bienes y servicios aumentaron un 1,3% de mayo a junio.

Ahora, algunos estadounidenses están recortando sus gastos discrecionales y recurriendo a sus ahorros, dijo Scott Hoyt, director sénior de Moody’s Analytics. “Claramente, el hecho de que los costos estén aumentando tanto, y para muchas personas, más que sus salarios, está teniendo un impacto”, dijo Hoyt.

Estas son las ayudas económicas propuestas para los residentes de algunos estados:

California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el pasado 30 de junio un presupuesto estatal de US$ 308.000 millones, parte del dinero —US$ 9.500 millones para ser exactos— estará destinado para otorgar cheques de ayuda directa, según un comunicado de la oficina del gobernador.

Estos cheques de alivio económico llevan por nombre oficial “Reembolso Tributario para la Clase Media”. Los contribuyentes del estado que hayan hayan reportado un ingreso bruto ajustado de California (CA AGI, por sus siglas en inglés) de US$ 150.000 o menos en su declaración de 2020 podrían obtener un cheque por US$ 1.050 o US$ 700, ya sea que hayan declarado a algún dependiente o no.

Para el mismo CA AGI, pero en la situación de cabeza de familia o cónyuge sobreviviente, el pago podría ser de entre US$ 700 o US$ 350. El gobierno de California cuenta con una calculadora y tabla para estimar cuánto dinero podrías recibir.

Las personas que cumplan una serie de requisitos calificarán automáticamente al “Reembolso Tributario para la Clase Media” que comenzará a depositarse a los californianos a partir de octubre de este año y hasta mediados de enero de 2023.

Carolina del Sur

A finales de noviembre o diciembre los residentes de Carolina del Sur recibirán un reembolso completo para quienes pagaron hasta US$ 800 en su declaración de impuestos. Sin embargo, aquellos que no pagaron impuestos sobre la renta no recibirán un reembolso.

Además, del 5 al 7 de agosto, el estado contará con un fin de semana libre de impuestos con motivo del regreso a clases, por lo que una variedad de productos, como ropa, útiles escolares, mochilas y computadoras estarán exentas del impuesto estatal sobre las ventas del 6%.

Colorado

Los habitantes de Colorado que presentaron su declaración de impuestos podrán recibir el Colorado Cashback de US$ 750 para individuos y US$ 1.500 para contribuyentes conjuntos.

“Estamos brindando un alivio real cuando los habitantes de Colorado más lo necesitan. Todos en nuestro estado están sintiendo el impacto del aumento de los costos, y me niego a permitir que el gobierno se quede con el dinero de los contribuyentes cuando podría usarse para hacer la vida un poco más fácil para la gente de nuestro estado”, dijo el gobernador de Colorado Jared Polis en un comunicado de prensa.

Los de alivio económico Colorado Cashback llegará a los residentes antes del 30 de septiembre de 2022.

Delaware

En mayo de 2022, el Departamento de Finanzas del estado creó el Programa de Reembolso de Alivio de Delaware de 2022, ofrece un pago directo único de US$ 300 por contribuyente residente de Delaware.

Los pagos se realizarán durante el verano a aquellos adultos que hayan presentado su declaración de impuesto de 2021.

Illinois

A partir del 1 de julio, el Plan de Alivio Familiar de Illinois entró en vigencia con el fin de ayudar a los residentes para proporcionar alivio en los impuestos en alimentos, gasolina y propiedad.

El plan de US$ 1.830 millones, incluye varias exenciones fiscales, como una reducción temporal de impuestos en:

Comestibles: el impuesto estatal sobre las ventas del 1% en comestibles se suspenderá del 1 de julio al 30 de junio de 2023.

Gasolina: el aumento del impuesto al combustible se retrasará del 1 de julio a enero de 2023.

Útiles escolares: los impuestos sobre las ventas de ropa y artículos relacionados con la escuela se reducirán del 6,25 % al 1,25% durante un período de 10 días del 5 al 14 de agosto.

Además, las personas que ganaron menos de US$ 200.000 en 2021 recibirán un reembolso de US$ 50 y las parejas que presentaron una declaración conjunta con ingresos inferiores a US$ 400.000 recibirán US$ 100. Los contribuyentes también recibirán US$ 100 por cada dependiente (máximo 3) que reclamaron en su declaración de impuestos de 2021.

También se ofrece un reembolso de hasta un máximo de US$ 300 para propietarios elegibles.

La ciudad de Chicago cuenta con un programa independiente que ofrece a 5.000 residentes de la ciudad —seleccionados a través de una solicitud abierta y una lotería— US$ 500 por mes durante doce meses.

Georgia

Gracias a que el estado experimentó un superávit de ingresos —un exceso de ingresos sobre gastos— los residentes de Georgia podrían recibir un reembolso adicional de los impuestos sobre la renta de 2020. Por ejemplo, los contribuyentes que presentaron una declaración bajo el estado civil de soltero podrían recibir un reembolso máximo de US$ 250, las cabezas de familia podrían recibir un máximo de $US 375 y las personas casadas que presenten declaraciones conjuntas podrían recibir un máximo de US$ 500.

Indiana

Muchos contribuyentes de Indiana recibirán un reembolso de US$ 125, según la ley de “Uso de reservas en exceso” de Indiana. La primera ronda de depósitos directos ya fue emitida en mayo y la tercera ronda se realizó el 1 de julio. El Reembolso Adicional del Contribuyente (ART, por su siglas en inglés) se seguirá enviando “a medida que se reciben y procesan las declaraciones de impuestos individuales” de 2020.

Para el 6 de julio, el Departamento de Ingresos de Indiana había emitido más de 1,5 millones de reembolsos automáticos a más de 2 millones de contribuyentes, según reportó el gobierno estatal.

Hawai

Como respuesta al impacto de la pandemia de covid-19 el gobernador de Hawai, David Y. Ige, firmó en junio dos proyectos de ley para apoyar económicamente a sus residentes. La ley SB 514 otorga un reembolso de impuestos por persona de US$ 300 a los contribuyentes que ganan menos de US$ 100.000 al año, y US$ 100 para quienes ganan más de US$ 100.000 al año. Los reembolsos también aplican a los dependientes.

Además, la ley HB 2510 aumentará en octubre el salario mínimo estatal actual de US$ 10,10 a US$ 12 y para 2028, el salario mínimo por hora será de US$ 18.

Maine

El gobierno de Maine enviará un cheque de ayuda de US$ 850 a un estimado de 858,000 personas con el fin de ayudar a los residentes que están “lidiando con el aumento de los costos como resultado de la inflación provocada por la pandemia”.

Para ser elegible a este pago, las personas deben presentar su declaración de impuestos antes del 31 de octubre de 2022 como residente de Maine durante todo el año.

Los residentes elegibles no deben ser reclamados como dependientes y deben tener un ingreso bruto ajustado federal (FAGI, por sus siglas en inglés) de menos de:

US$ 100.000 si se declara soltero o si se es casado y presenta su declaración por separado. US$ 150.000 si presenta su declaración como cabeza de familia. US$ 200.000 para parejas que presentan una declaración conjunta.

Minnesota

Los trabajadores de primera línea de Minnesota recibirán un pagos directos. Para ser elegible a un pago único de hasta US$ 1.500 es necesario que el trabajador de primera línea cumpla con una serie de requisitos.

El gobierno de Minnesota cuenta con una guía detallada en español con instrucciones sobre cómo solicitar el pago y quiénes son elegibles para recibirlo. Las fechas de solicitud son del 8 de junio al 22 de julio de 2022.

Nueva Jersey

A partir del 2 de julio, el gobierno de Nueva Jersey comenzó a enviar un cheque de reembolso de impuestos de hasta US$ 500 para aquellos residentes que presentaron su declaración de impuestos de 2020.

Para calificar, es necesario:

Haber sido residente de Nueva Jersey por todo el año. Haber declarado a al menos un hijo como dependiente. Tener un saldo de impuestos de US$ 1 o más. Tener ingresos brutos de US$ 75.000 o menos para solteros o casados que presentan una declaración por separado o tener ingresos brutos de US$ 150.000 o menos para personas casadas que presentaron una declaración conjunta, como cabeza de familia o cónyuge sobreviviente.

Nuevo México

El estado aprobó múltiples reembolsos para los contribuyentes de Nuevo México, así como cheques de alivio económico para los residentes que no están obligados a declarar impuestos.

Los residentes que hayan presentado su declaración de impuestos de 2021 como parejas casadas que hayan presentado declaraciones conjuntas, jefes de familia o cónyuges sobrevivientes con ingresos inferiores a US$ 150.000 recibirán un reembolso automático de US$ 500.

Los contribuyentes solteros o personas casadas que presentaron su declaración por separado y que tengan ingresos inferiores a US$ 75.000 recibirán un reembolso automático de US$ 250.

Los pagos se realizarán en junio y agosto de 2022.

Además, también se enviarán cheques de alivio económico a los residentes de Nuevo México que no presentan declaraciones de impuestos. Los hogares de parejas casadas o personas solteras con uno o más dependientes recibirán US$ 1.000, y los hogares de personas solteras recibirán un pago de US$ 500.

Pensilvania

El programa de reembolso de Pensilvania beneficia a los residentes elegibles de 65 años o más, viudas y viudos mayores de 50 años y personas mayores de 18 años con alguna discapacidad.

El reembolso estándar máximo es de US$ 650, pero los reembolsos complementarios para los propietarios de viviendas que califiquen pueden aumentar los reembolsos a US$ 975, según el Departamento de Ingresos del estado.

Los residentes elegibles deben visitar el sitio web de MyPATH o presentar una solicitud en papel antes de la fecha límite extendida del 31 de diciembre de 2022.

Virginia

A partir de septiembre, los residentes de Virginia podrían recibir un pago único por reembolso de impuestos. Los contribuyentes que presentaron una declaración individual recibirán hasta US$ 250 y quienes presentaron una declaración conjunta recibirán hasta US$ 500.

Los residentes de Virginia deberán presentar su declaración de impuestos antes del 1 de noviembre para poder recibir el reembolso.

