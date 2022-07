OPINIÓN | Conversando con Carolina Herrera

Vamos a reunirnos más a menudo de ahora en adelante. Quedamos en eso… Carolina no tiene ya absolutamente nada que ver con el diseño de su marca – aunque está muy contenta con la labor que ha hecho Wes Gordon–. “Yo no opino, no sugiero nada –y me entero de todo cuando estoy sentada en los desfiles. Solo así puedo ‘retirarme’ sin tratar de influenciar para nada su carrera– y estoy contenta de que lo está haciendo muy bien”.

En persona me encantó comprobar que Carolina luce regia y muy juvenil, y el pelo blanco –que originalmente no me gustaba y así lo comentamos– le queda muy bien. Y que conserva intacto su sentido del humor y visión moderna de la vida. Vida que incluye “tener una gran curiosidad por todo, estar al día, leer periódicos, ver series turcas en TV (risas mutuas), conversar con mis hijas, con mis nietos y disfrutar las cosas lindas y buenas que me rodea, siendo positiva siempre que sea posible”.

