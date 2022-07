Regresa la gasolina por debajo de US$ 4 el galón en algunas partes de Estados Unidos

En California, que tiene el promedio estatal más alto a US$ 5,90 el galón, prácticamente no hay estaciones que vendan gasolina a menos de US$ 5 por galón.

Los costos promedio de la gasolina por lo general están inflados porque algunas estaciones venden el combustible a un precio muy superior al del mercado local, e incluso un puñado de estaciones con precios altos pueden afectar indebidamente el promedio. Por ejemplo, imagina que nueve estaciones venden gasolina a US$ 3,99 el galón y una sola estación lo hace a US$ 4,25. El promedio de esas diez estaciones seguiría siendo US$ 4,02.

El 14 de junio, cuando el precio promedio del combustible a nivel nacional alcanzó un récord de US$ 5,02 el galón, solo unas pocas docenas de estaciones en todo el país cobraban menos de US$ 4. Pero ahora en dos estados, Carolina del Sur y Texas, el 61% de las gasolineras venden combustible a menos de US$ 4 el galón. Y más de la mitad de las estaciones en Georgia y Mississippi están vendiendo la gasolina debajo de ese punto de referencia.

Sin embargo, el promedio nacional que rastrea la AAA continúa muy por encima de esa marca, a US$ 4,52 el galón. Y los 50 estados registran un precio promedio de más de US$ 4, con Carolina del Sur marcando el promedio más bajo a US$ 4,02.

