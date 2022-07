¿Cuántos números hay que tener para ganar el Mega Millions? ¿Cuánto se gana con 1, 2 y 3 números?

El martes hubo ocho boletos que acertaron los primeros cinco números, con lo cual se ganaron US$ 1 millón cada uno. Ese es el premio estándar por los primeros cinco números. Si aciertas los primeros cuatro números y el Mega Ball, ganas US$ 10.000. Si son solo los primeros cuatro números, el premio es de US$ 500. En tanto, te llevas US$ 200 si aciertas los primeros tres números y el Mega Ball. El premio es de US$ 10 al acertar los tres primeros números. También es de US$ 10 si aciertas los primeros dos números y el Mega Ball. Si aciertas el primer número y el Mega Ball, te llevas US$ 4. Y si atinas solamente el Mega Ball, el premio es de US$ 2 (lo que cuesta el boleto de Mega Millions). Los premios incrementan (excepto el premio mayor) si optas por un Megaplier. Por ejemplo, un boleto del martes también acertó los primeros cinco números, pero ganó US$ 3 millones porque incluía un Megaplier opcional comprado por un dólar extra.

