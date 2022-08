Demi Lovato revela por qué volvió a usar el pronombre “she” (“ella”)

La cantante de “Cool for the Summer” tiene previsto lanzar su próximo álbum, “Holy F**k”, a finales de este mes. Una de las canciones, “Skin of My Teeth”, está inspirada en los problemas de salud de Lovato tras una sobredosis en 2018, que le causó múltiples derrames cerebrales y daños en el cerebro. La estrella dijo en “Spout” que estuvo sobria durante la creación de su álbum, algo de lo que está “tan orgullosa”.

No es inusual que las personas no binarias utilicen pronombres de género o intercambien pronombres: la cantante Janelle Monáe recientemente se declaró no binaria y dijo que seguiría usando los pronombres “she” (“ella”) además de “they”.

