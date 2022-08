Ron DeSantis demuestra su poder en Florida de cara a su decisión por una candidatura en 2024

Sin embargo, Warren no fue suspendido por nada que hubiera hecho, sino por algo que sugirió que algún día no haría. Si ese es el estándar para destituir a alguien, entonces, dijo Jarvis, hay poco que impida a DeSantis destituir a cualquier funcionario con el que no esté de acuerdo, una realidad alarmante dado que su administración ha etiquetado a los disidentes políticos como “groomers”, un término que hace referencia a los pedófilos, y ha caracterizado a los demócratas como socialistas sin ley.

“DeSantis tiene un cheque en blanco”, dijo Bob Jarvis, profesor de derecho en la Universidad Nova Southeastern, una escuela privada de Fort Lauderdale. “Ahora no hay ninguna parte de la constitución que proteja la democracia porque los controles y equilibrios sobre él han sido eviscerados completamente. Si gana, lo interpretará como un mandato y dirá: ‘Si a los floridanos no les gustara nada de lo que hice, me habrían expulsado'”.

