¿Cómo han variado los precios de la gasolina en Estados Unidos este año?

Esto fue una buena noticia para los consumidores, pues los precios elevados no parecían ceder en el país. Además de que el costo promedio de la gasolina a nivel nacional llevaba cuatro meses sin bajar de US$ 4 por galón, en junio se incrementó de tal manera que alcanzó un récord de US$ 5,02 en medio de las vacaciones de verano.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.