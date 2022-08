Horripilantes remedios medievales son revelados en manuscritos de hasta 1.000 años de antigüedad

Diagrama de diagnóstico que relaciona la edad, el temperamento, las estaciones y los elementos de un paciente, siglo XIV. Crédito: The Master and Fellows of Trinity College; cambridge

Diagrama del cuerpo humano, que muestra las venas que se abren para la extracción de sangre, siglo XVI. Crédito: The Master and Fellows of Trinity College; cambridge

Dibujos de frascos de orina, que ilustran los diferentes colores de la orina de un paciente, con sus dolencias descritas en círculos arriba, siglo XV. Crédito: The Master and Fellows of Trinity College; cambridge

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.