El riesgo de sufrir covid-19 prolongado se extiende dos años después del contagio. Así puedes evaluar tu riesgo

La investigación no pudo determinar si las personas experimentaron síntomas continuos durante los dos años desde el diagnóstico de covid-19. “Ese podría ser el caso o podría no serlo, dijo Taquet. “Estos datos solo analizan la cantidad de nuevos diagnósticos que se realizan, no la persistencia o la duración de los síntomas”, aclaró.

“No pueden pensar, no pueden respirar. Tengo una persona cuya enfermedad es tan grave que básicamente no pueden levantarse de la cama”, dijo. “Recientemente atendí a un paciente que aún no puede trabajar por los síntomas de covid-19 dos años después”.

