OPINIÓN | Algunos ciudadanos rusos y chinos están “votando con los pies”

No hay estadísticas precisas, pero las búsquedas en Google de “Cómo salir de Rusia” alcanzaron el máximo de los últimos 10 años. A mediados de marzo, un economista ruso calculó que 200.000 personas se habían marchado. Un experto en migración estimó que otras 100.000 que ya estaban en el extranjero decidieron no regresar. Se cree que hasta dos millones se han ido desde que Putin llegó al poder. Impulsado por la preocupante demografía, Putin acaba de revivir un premio de la época de Stalin, la “Madre Heroína”, que recompensa a las mujeres que tienen 10 hijos con un millón de rublos, unos US$ 16.500.

