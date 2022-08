“Diego y yo” de Frida Kahlo, la obra más cara del arte latinoamericano, se presenta en el Malba de Argentina

La oferta por US$ 34,9 millones no solo logró la compra sino también un récord histórico. Antes de esta adquisición, el cuadro que ocupaba el primer puesto era una pintura de Diego Rivera, esposo de Kahlo, que se vendió por US$ 9,8 millones en 2019.

