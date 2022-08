Las principales conclusiones de las elecciones primarias de Florida

“Sueño con una América en la que protejamos los derechos constitucionales, como el derecho de la mujer a elegir. Lo he dicho a lo largo de esta campaña, déjenme decirlo de nuevo. No vamos a retroceder. No lo haremos”, dijo Demings este martes por la noche.

La tarea no será fácil. DeSantis ha acumulado US$ 132 millones para las elecciones generales, una suma récord para un candidato a gobernador que no se autofinancia, y ha animado a la base republicana más que cualquier otro político del Partido Republicano que no se llame Donald Trump.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.