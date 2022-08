Becas Pell Grant en EE.UU.: qué son, quién es elegible, requisitos, cuanto pagan y cómo solicitar

Biden había propuesto un aumento de aproximadamente US$ 1.400 a la beca Pell máxima en el Plan de Familias Estadounidenses que dio a conocer en la primavera de 2021. Los demócratas del Congreso querían incluir un aumento de US$ 550 en su plan de reconciliación presupuestaria del pasado otoño, pero la disposición no llegó a la versión final aprobada por el Senado a principios de este mes.

Aquellos que reunían los requisitos para recibir una beca Pell cuando eran estudiantes universitarios recibirán una condonación de hasta US$ 20.000 de su deuda de préstamos estudiantiles, en comparación con los US$ 10.000 que recibirán aquellos no beneficiarios de la llamada Pell Grant, según el plan anunciado este miércoles. Para ser elegibles, los prestatarios deben ganar menos de US$ 125.000 al año si son solteros y menos de US$ 250.000 al año si están casados o son los proveedores principales de su familia.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.