¿Debes preocuparte por que tu hijo contraiga viruela del mono ahora que las clases están de regreso?

Eso no significa que los niños no deban participar en deportes de contacto. De nuevo, la incidencia de la viruela del mono en los niños es actualmente tan baja que no debería ser una preocupación importante.

No me preocupa que mis dos hijos pequeños, de 2 y 5 años, contraigan la viruela del mono porque, hasta ahora, no se ha propagado entre los niños de Estados Unidos. Hay un par de informes aislados de niños con viruela del mono, pero no hay informes de transmisión entre niños. La incidencia de la viruela del mono entre los niños es actualmente tan baja que no me preocupa el contagio mientras mis hijos estén en el preescolar y el jardín de infancia.

Wen: Eso es extremadamente improbable. La viruela del mono no se transmite simplemente por sentarse al lado de una persona. De nuevo, esto no es covid-19, este virus no es tan contagioso.

Para ayudarnos con estas preguntas, conversamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños pequeños que empiezan a ir al colegio la próxima semana.

