Gorbachov advirtió a Rusia y Estados Unidos en 2019 que debían evitar una ‘guerra caliente’

“No la he visto, pero conozco a detalle” la historia de Chernobyl, dijo. “Diré que como resultado, lo más importante es que hemos estudiado todas las razones [del desastre]. Todas estas conclusiones se dieron a todos los demás países. Estos hallazgos son una lección para todos. Ellos dicen: ‘¿Por qué estuviste en silencio durante varios días?’. Pero digo que fue exactamente como dije antes, no al revés. No entendíamos lo que había sucedido”.

“Todos los acuerdos que existen están preservados y no destruidos”, dijo. “Pero estos son los primeros pasos hacia la destrucción de [lo que] no debe ser destruido en ningún caso. Por lo tanto, si este camino va más allá, entonces todo es posible. Esto no debe permitirse”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.