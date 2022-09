El exsenador argentino Esteban Bullrich sigue internado: esto sabemos de su estado de salud

“Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador de la provincia de Buenos Aires. Ser parte ha sido uno de los honores más grandes de mi vida”, dijo en ese entonces, según consigna Télam. “La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado, fundamentalmente a aceptar la realidad”.

En mayo 2021, en una entrevista en Conecta2, Bullrich ahondó en su condición médica. “Esta enfermedad no me define, lo que me define es cómo yo llevo adelante la enfermedad”, dijo en la entrevista con María O’Donell y Ernesto Tenenbaum que puedes leer aquí.

