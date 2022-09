Dave Chappelle dice que Will Smith “interpretó a un hombre perfecto por 30 años”, antes de la bofetada en los premios Oscar

Al parecer, Rock también se refirió a la bofetada, bromeando con que Smith “me golpeó por una broma de m****a, la broma más amable que he contado en mi vida”, según The Telegraph y The Times of London.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.