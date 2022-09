Cómo las aerolíneas te brindan acceso a Internet a 10.000 metros y por qué todavía se necesita mucho trabajo

Si bien la mayoría de las aerolíneas permitirán ciertas aplicaciones de mensajería de forma gratuita, el acceso completo a Internet en los cielos generalmente tiene un precio superior; Delta cobra casi US$ 50 por un pase mensual en vuelos de EE.UU. (aunque la aerolínea planea cambiar a una oferta de US$ 5 por vuelo por dispositivo Al final de este año). Pero con un mercado que actualmente se estima en alrededor de US$ 5.000 millones y se proyecta que crecerá a más de US$ 12.000 millones para 2030, según la firma de investigación Verified Market Research, hay mucho margen de mejora.

