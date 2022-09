Kelly Ripa cuenta que se desmayó mientras tenía sexo por culpa de unos quistes en los ovarios

“Además, aquí está mi marido, que es, me atrevo a decir, elegante, está bien vestido en todo momento, y sin embargo me vistió como una prostituta de tienda barata en mi momento de necesidad. Todavía me resulta desconcertante que ese fuera el mejor atuendo para el día que pudo encontrar para mí, hasta el punto de que, cuando estaba en la camilla, pensé que estaba soñando, que estaba teniendo una pesadilla”, añadió. “No me di cuenta de que había vuelto en mí”.

Tal y como se cuenta en Haute Living, la viñeta, titulada “Don’t Let Your Husband Pick Your Death Clothes” (“No dejes que tu marido escoja tu ropa de muerte”), recuerda cuando Ripa estaba recién casada en 1997 con su entonces coprotagonista de “All My Children”, Mark Consuelos, y era madre de su hijo de seis meses, Michael.

