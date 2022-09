Lizzo dedica su premio Emmy a las ‘chicas grandes’

Lizzo ganó el premio Emmy a Mejor programa de concurso por su show “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”.

La cantante de “About Damn Time” ganó el premio Emmy a Mejor programa de concurso por “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, una serie de Amazon que documentó su búsqueda de bailarinas de apoyo.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.